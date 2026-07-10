Lo que necesitas saber: Desde videojuegos con nada de presupuesto hasta otros que surgieron de ideas absurdas o como una broma y que terminaron vendiendo millones de copias.

En la industria de los videojuegos existen algunos títulos que en un inicio nunca debieron salir a la luz, pero que por alguna razón terminaron siendo publicados y, ante todo pronóstico, consiguieron el éxito.

Y como seguramente has escuchado o incluso probado alguno de estos juegos, por acá te dejamos una lista para que conozcas un poco de su historia.

Imagen ilustrativa de discos de videojuegos // Foto: Pexels.

Los videojuegos que nunca debieron existir y terminaron siendo todo un éxito

Lo dicho. En la industria gaming, algunos de los videojuegos más exitosos surgieron de ideas absurdas, sin presupuesto o como un título dirigido a un público pequeño, pero que gracias a su originalidad lograron conquistar a millones de jugadores en todo el mundo.

Tetris

Sin duda, el videojuego con más éxito de esta lista. Como seguramente has escuchado, la historia de Tetris comenzó en 1984 en Rusia, donde Alekséi Pázhitnov junto a sus amigos desarrollaron un producto que cambió toda la industria.

Pero, ¿por qué está en esta lista? Dejando a un lado la falta de tecnología para desarrollar este tipo de productos, una vez que consiguieron crearlo se enfrentaron a un problema mayor: la falta de propiedad privada.

Y es que por esos años, como se encontraban bajo el régimen de la Unión Soviética, el gobierno confiscó los derechos del juego a través de una agencia estatal. Además de que la Guerra Fría hizo casi imposible exportarlo legalmente a Occidente.

Tras una larga batalla legal y gracias a que las cosas se acomodaron, Nintendo compró los derechos de Tetris para consolas y decidieron incluirlo de manera gratis en cada Game Boy. Esto fue lo que hizo que se convirtiera en todo un fenómeno cultural.

Blue Scuti, el niño de 13 años que terminó el ‘Tetris’ del NES/Foto: Captura de pantalla

Goat Simulator

Este es uno de los más claros ejemplos en los que, no importa qué tan absurda suene una idea dentro de los videojuegos, siempre puede ser un éxito…

Y es que Goat Simulator nació originalmente en 2014 como una broma interna en la desarrolladora Coffee Stain Studios durante un maratón de programación.

La idea era crear un juego lleno de errores de física y donde controlas a una cabra. De hecho, desde su lanzamiento se aclaraba que era un juego tonto y lleno de bugs, peeero eso fue justamente lo que le hizo alcanzar el éxito.

Sin historia, con controles pésimos y un cuello de la cabra que se estiraba de formas impensables, Goat Simulator terminó vendiendo millones de copias y creó todo un subgénero de simuladores absurdos.

Untitled Goose Game

Por último, pero no menos importante, tenemos a Untitled Goose Game, un videojuego que surgió por un chat de trabajo y las quejas que tenían los empleados de la desarrolladora independiente House House sobre un animal en específico.

Resulta que la idea de este curioso juego surgió cuando uno de los empleados publicó en el chat de trabajo de la empresa una foto de un ganso y todos comenzaron a bromear sobre lo molestos que son.

Con esto, decidieron crear un juego sin presupuesto y donde el único objetivo era convertirse en ese ganso fastidioso para arruinarle el día a los habitantes de un pueblo.

Gameplay de Untitled Goose Game // Foto: Nintendo.

Este chiste entre compañeros de trabajo que fue lanzado sin nombre (de ahí que se traduzca como “juego de ganso sin título”) logró convertirse en un generador de memes en redes sociales.

Fue tanto su éxito que el videojuego vendió más de un millón de copias en sus primeros tres meses e incluso ganó el premio a Juego del Año en los D.I.C.E. Awards 2020.

En fin, ¿qué otro juego conoces que fue un éxito pero que nunca debió de existir?