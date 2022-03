¿Se viene un disco? Arcade Fire da pistas sobre una posible nueva rola con un mensaje críptico

Sin duda, el 2022 pinta para ser espectacular en cuanto a música. No lo decimos solo porque un montón de artistas y bandas que nos encantan ya confirmaron fechas en México (y los que faltan), también porque en los próximos meses se estrenarán discos que esperamos con ansias. Sin embargo, parece que hay quienes bajita la mano están planeando su regreso con todo a la industria musical, tal es el caso de Arcade Fire, que recientemente sorprendió a sus fans con un extraño mensaje.

Como recordarán, en 2017, la agrupación canadiense presentó su más reciente material discográfico, Everything Now. Desde entonces y luego de la gira que armaron para promocionar este álbum –que incluso pasó por México–, prácticamente pasaron desapercibidos por un buen rato. Hasta que en 2020, estrenaron una rola durante las elecciones de Estados Unidos y para rematar, también lanzaron una canción de relajación que solamente se puede escuchar a través de una aplicación.

Arcade Fire mandó unas cartas muy extrañas a sus fans

Sin embargo, parece que está muy cerca el regreso de Arcade Fire, así como lo leen. De acuerdo con NME, el 3 de marzo, un fan en Reddit compartió una imagen de una postal con lo que parece ser al logotipo de la banda. Hasta ahí la cosa estaba normal, pero todo cambió cuando este usuario se dio cuenta de que dentro había unas señales crípticas que por supuesto lo sacaron de onda porque incluía un pentagrama musical lleno de notas, y encima un mensaje que dice: “Te echamos de menos”.

Por supuesto que luego de mostrar lo que la agrupación canadiense le había mandado, varios seguidores se dieron cuenta de que en las calles de Londres también había estampas con el mismo logo. Sin embargo, sabemos que hay quienes llegan hasta las últimas para descifrar lo que sus artistas favoritos quieren decir, como el caso de un fan que tomó su guitarra acústica y tocó lo que podría ser la nueva canción de Win Butler y compañía. Pero no solo eso, sino que compartió su descubrimiento en Soundcloud.

Hasta el momento de escribir esto, Arcade Fire no ha mencionado absolutamente nada al respecto en sus redes sociales. Pero al parecer, es cuestión de tiempo para que la banda haga un anuncio importante sobre su futuro y en particular, de su nuevo material discográfico. Pero mientras eso pasa, chequen a continuación la plática que tuvimos con Will Butler sobre su primer disco como solista, la historia detrás del álbum, su trabajo como músico y mucho más.