Lo que necesitas saber: "Opening Night" es la más reciente canción de Arctic Monkeys. Un estreno esperado desde que, en 2022, sacaron el álbum 'The Car'.

Muchos rumores se han difundido sobre una posible separación de los Arctic Monkeys… y hay nueva canción, sí, pero eso no quiere decir que habrá nuevo disco de la banda. ¿Entonces? Bueno, el baterista Matt Helders explica.

El escenario de Arctic Monkeys | Foto: Alejandro Vargas y Fernanda Rangel

No hay planes para nuevo disco de Arctic Monkeys

En entrevista para BBC 1, Helders comentó que no hay planes para que los Arctic Monkeys trabajen en un nuevo disco… algo que los fans de la banda pensaban que estaba cerca de suceder, luego del estreno de la canción “Opening Night”.

No obstante, el trabajar en la canción incluida en el disco Help (2), sirvió para algo, explicó el baterista de Arctic Monkeys: darse cuenta que hacer música juntos es algo que la banda “siempre hará”.

“Fue una oportunidad para nosotros de hacer una nueva canción y volver a reunirnos por primera vez en un par de años y ver si todavía podíamos hacerlo”, agregó Matt Helders.

“Opening Night” la más reciente canción es parte de disco a beneficio

¿Entonces? Puesssssss, la banda sigue, pero no hay planes para sacar un disco nuevo. Al menos no en el corto plazo. Ahí para “despuecito”… lo que sí pueden estar seguros los fans es que les encanta hacer música juntos. OK.

La nueva canción de Arctic Monkeys, “Opening Night”, forma parte del disco a beneficio de War Child UK, el cual tiene un tracklist compuesto por 30 canciones de artista como Depeche Mode, Damon Albarn, West Leg, Last Dinner Party, Olivia Rodrigo y varios más.

Este esfuerzo replica lo que hace años se hizo en 1995 con Help, disco en el que colaboraron Radiohead, Portishead, Michael Stipe de REM y varios otros. El disco Help (2) será lanzado el 6 de marzo próximo.