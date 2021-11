Asesinan al rapero Young Dolph a los 36 años de edad

Lamentablemente, una vez más la industria musical está de luto, sobre todo para aquellos que siguen de cerca el rap y hip-hop, porque se confirmó la muerte del rapero Adolph Robert Thornton, Jr. –mejor conocido como Young Dolph– a los 36 años de edad. Sin duda, esta noticia conmocionó a sus fans y aquellos que siguieron de cerca su carrera, pues lo asesinaron en medio de un tiroteo que hasta el momento de redactar esta nota, aún no han capturado a la persona responsable.

De acuerdo con Billboard, el tiroteo tuvo lugar en Makeda’s Butter Cookies, una pastelería situada en Memphis, Tennessee (ciudad natal del artista). El dueño de la tienda dijo a Fox13 que Dolph entró para comprar galletas, pero en ese momento otro sujeto entró y disparó al rapero. El Departamento de Policía de ese lugar reportó que había un hombre víctima de un disparo gravemente herido, hasta que finalmente confirmaron que murió en el lugar de los hechos.

Por ahora esto es lo único que se sabe sobre la muerte de Young Dolph, aunque no era la primera vez que se veía involucrado en un atentado en su contra. En febrero de 2017, el rapero recibió más de 100 disparos en Charlotte, Carolina del Norte, pero salió ileso gracias a que la camioneta en la que viajaba estaba blindada. En septiembre de ese mismo año, lo trasladaron a un hospital de Los Ángeles en estado crítico con múltiples heridas de bala, tras un altercado en el hotel Loews Hollywood.

Young Dolph lanzó su primer mixtape, Paper Route Campaign en 2009. En aquel momento, se convirtió en un artista reconocido por las vocales y lo que hacía dentro de los estudios de grabación, tanto así que pasaría de ser un desconocido a ser reconocido en Memphis por su producción constante. Gracias a la serie de mixtapes High Class Street Music llamó la atención de estrellas del hip-hop como Gucci Mane. A partir de ese momento, la industria musical le puso atención a su trabajo.

Para Dolph se coló en la lista Billboard Hot 100 con su participación en “Cut It” de O.T. Genasis. Desde entonces, el rapero pasó a trabajar con grandes nombres del género como T.I., 2 Chainz, Juicy J, Jeezy, Rick Ross, Mike Will Made-It y muchos otros. Young citó como inspiración a varios raperos de Memphis como Three 6 Mafia, Playa Fly, 8Ball, MJG, DJ Squeeky y más. Después de estas colaboraciones, su carrera se elevó como la espuma y planeó proyectos más grandes.

En 2016, Young Dolph publicó su primer álbum de estudio, King of Memphis, a través de su propio sello discográfico Paper Route Empire. Gracias a esta disquera, Dolph también publicó música de su colaborador más destacado, Key Glock, con quien lanzó el disco Dum and Dummer y una secuela de este disco en 2021. Su último material discográfico fue Rich Slave de 2020, en el que contó con las voces del propio Glock, Megan Thee Stallion y G Herbo.

Desde que la noticia de la muerte de Young Dolph apareció en las noticias, varios compañeros y colegas musicales se pronunciaron al respecto. Entre los raperos que han escrito algo para recordarlo están Chance The Rapper, la propia Megan Thee Stallion, Offset y Quavo de Migos, Gucci Mane, Lil Yachty y muchos más, quienes no solo le hicieron un homenaje, también le dedicaron unas cuantas palabras de agradecimiento por las puertas que abrió y por todo lo que hizo por el género.

R. I.P. to my friend Dolph this broke my heart

God bless Dolph 🕊 Real independent Memphis rapper born in chicago. loved by millions of ppl. Always showed love everytime I seen him this is tragic God bless his family man

