Del olvido a meme viral: La curiosa historia detrás de “Shooting Stars” de Bag Raiders

No cabe duda de que hay canciones que tienen historias sumamente curiosas, temas que aunque no lo crean, pasaron por un montón de cosas increíbles para llegar a nuestros oídos. Incluso, hay algunos temas que más tarde se convirtieron en hits, pero que en un inicio, pasaron sin pena y gloria pero que el tiempo se encargó de posicionarlos en el gusto de todo el mundo. Tal es el caso de “Shooting Stars” de los Bag Raiders.

Estamos seguros que todos –absolutamente todos– han escuchado este temazo del dúo australiano de electrónica y dance. A pesar de que en estos momentos, ese pegajoso rolón ya es parte hasta de nuestra cultura popular y de los memes de internet, tuvieron que suceder varios acontecimientos para que sonara en todo el planeta, casi casi se alinearon los astros y sucedió algo así como un milagro. Pero no se preocupen, que acá les contamos cómo estuvo todo.

Los Bag Raiders estrenan “Shooting Stars”

En 2009, Bag Raiders buscaba ganarse un lugar dentro de la escena musical en Australia tras varios años picando piedra. Un año antes lanzaron su sencillo debut, “Turbo Love”, el cual llegó hasta el lugar 91 de las listas de popularidad de aquel país y para ser honestos, pasó sin pena de gloria. Sin embargo, no se rindieron y siguieron componiendo rolas con la esperanza de que un día se convirtieran en hits en su tierra natal y todo el mundo.

En la cara B de su primer single, incluyeron una canción llamada “Shooting Stars” que casi nadie notó pero que tenía potencial para romperla porque tenía un ritmo de fiesta sumamente pegajoso. Para 2010, el dúo estrenó este tema como la carta de presentación de su primer material discográfico, y a pesar de que tuvo éxito moderado, no logró cumplir las expectativas tanto de Jack Glass y Marek Stracey como del sello que los respalda.

Bag Raiders ha comentado que cuando compusieron la canción, usaron ese sonido “molesto” de sintetizador para que se quedara en la cabeza de quien la escuchara, como si fuera un mosquito. Respecto a la letra, declararon que simplemente no sabían lo que estaban haciendo porque la estructura de las frases que suenan en el verso y el coro no tienen un orden, y solo compusieron lo primero que se les vino a la mente.

La canción despegó cuatro años después y gracias a un programa de televisión

A pesar de todo, los Bag Raiders continuaron con su carrera y gracias a su disco debut, tenían los reflectores tanto de la prensa australiana como de otros medios a nivel mundial. Así mismo, cada que tocaban esta rola en sus presentaciones, la gente se volvía loca y le hacía ver al grupo que amaban esa melodía. Sin embargo, en 2013 ocurrió algo que hizo que esa canción que veían como un hit, alcanzara ese estatus por todas partes.

Resulta que ese mismo año, un concursante usó “Shooting Stars” para su participación en el programa de televisión Australia’s Got Talent, y cautivó tanto al público que hicieron que este temazo entrara en el top 40 de la lista de popularidad de aquel país y logrando de paso que reviviera. Aunque esto solo era el inicio de un fenómeno que hasta la fecha no podemos comprender al 100 por ciento, pero que sin duda es muy interesante repasar y analizar.

Del olvido a convertirse en meme

Para 2016 y tras la muerte del famoso gorila Harambe, el cual era una celebridad en el Jardín Botánico y Zoo de Cincinnati, en internet decidieron hacerle un tributo con la rola de los Bag Raiders. Sin embargo, las cosas se salieron de control un año después, cuando un usuario de Reddit publicó un clip llamado Fat man does amazing dive, donde como su nombre indica, se puede ver a un hombre echándose un clavado al ritmo de este hit.

A raíz de ese video, muchas personas comenzaron a subir sus versiones de caídas graciosas acompañadas de fondos surrealistas y espaciales, mientras suena de fondo “Shooting Stars”. Y sí, a partir de todo este caso tan curioso, el tema se convirtió en parte importante de un enorme meme viral de internet, el cual algunos expertos consideraron en aquel momento como el mayor meme luego de la caída de Vine.

La importancia de esta canción en la cultura pop

Además de convertirse en un fenómeno en el internet de las cosas, la canción de los Bag Raiders trascendió todas las fronteras que pudieran imaginarse. Para que se den una idea de lo que hablamos, Katy Perry usó las imágenes del meme y hasta la rola en el videoclip de “Swish Swish”, además que el tema apareció en series como How To Make It In America de HBO y videojuegos del tamaño de NBA 2K16.

Por si esto no fuera suficiente, “Shooting Stars” sonó en el YouTube Rewind de 2017. A pesar de que el dúo australiano se ha mantenido al margen del éxito de este hit y de repente hablan al respecto, supieron aprovechar que fue un trancazo a nivel mundial para catapultar su carrera y como es de esperarse, el momento más esperado de sus presentaciones es cuando suena el beat y poco a poco entra el famoso sintetizador.

Actualmente, Bag Raiders está usando la fama de la canción para hacer negocio, pues se asociaron con el creador del famoso meme viral para venderlo como un NFT –por eso que anda de moda y de novedad– . A pesar de que en un inicio pasó desapercibida y que más tarde la usaron para burlarse en internet, el tiempo hizo que el mundo valorara “Shooting Stars” y sin duda, es uno de los mayores éxitos de la segunda década de los 2000.