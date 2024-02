Lo que necesitas saber: Bahidorá 2024 tuvo muchas cosas buenas y otras no tanto. Es por eso que acá les contamos nuestra experiencia en este festival.

El año arrancó con todo en cuanto a festivales en nuestro país. Pero sin duda, uno de los más esperados era Bahidorá, que este 2024 volvieron por la puerta grande para armar la fiesta sabrosa durante todo un fin de semana en el espectacular Parque Las Estacas, Morelos. Y sí, por supuesto que en esta edición ocurrieron un montón de cosas tanto chidas como otras que preferiríamos olvidar… jir jiar

Desde Damon Albarn y Africa Express aventándose un set de 5 horas de música ininterrumpida junto a artistas de México y de otras partes. del planeta, hasta tener qué enfrentarnos a la furia de Tláloc en medio de la naturaleza. Sucedió de todo un poco y si no tuvieron chance de lanzarse, acá les contamos lo que estuvo cool y no tanto de este festival.

Bahidorá volvió en 2024 y nos dejó momentos increíbles (pero también otros para el olvido)/Foto vía Facebook del festival

Lo que rifó de Bahidorá 2024

Los artistas que lo dieron todo en los escenarios

Además del público, algo muy importante para un festival de música son los artistas que conforman el lineup, pues es gracias a ellos que se prende el ambiente. En Bahidorá tocaron un montón de actos rifados durante los tres días que duró este pachangón, y a continuación les platicamos de los mejores actos que checamos este 2024.

Son Rompe Pera

A pesar de que el show de Son Rompe Pera se tuvo que posponer por 20 minutos por la bendita lluvia que no nos daba tregua (lo cual causó un retraso de 30 minutos entre actos en el escenario principal), de plano compensaron ese tiempo prendiendo el ambiente en Bahidorá y poniéndonos a bailar sabroso.

El grupo del Estado de México regresó al festival para abrir el escenario principal. Y aunque muchos todavía estaban llegando a Las Estacas (o levantándose de la fiesta de un día antes), lograron juntar a un buen público que sacó los prohibidos al ritmo de su cumbia-punk.

Son Rompe Pera arrancó las actividades del escenario principal de Bahidorá 2024/Foto: Raúl Fernández

Y es que la presentación de Son Rompe Pera nos llevó por una montaña rusa de emociones, pues hubo rolas para zapatear lento y otras para raspar la chancla frenéticamente. Pero sin duda, uno de los mejores momentos de su show fue cuando homenajearon a Celso Piña covereando “Reina de cumbias” del ‘rebelde del acordeón’.

Aunque algunos integrantes venían de estar enfermos, los mexiquenses lo dieron todo en el escenario y contagiaron al público con su energía (con decirles que hasta lograron que muchos brincaran y bajaran al ritmo de sus rolas). De plano, este grupazo fue el ideal para comenzar con la fiesta de Bahidorá 2024 y si no los conocen, de plano los tienen que escuchar, pues este año nos representarán en Coachella.

Los Mirlos

Y ya que andábamos en la cumbia, llegó el turno de ver a Los Mirlos en Bahidorá 2024, unas verdaderas leyendas del género que no dejaron que el ánimo cayera y claro, armaron un bailazo de aquellos para continuar con el pachangón.

A pesar de que durante toda su presentación tuvieron fallas con el bajo eléctrico, eso no impidió que la agrupación peruana hiciera se rifara y prendiera a todos los que se lanzaron a verlos en el escenario Sonorama.

Los Mirlos nos pusieron a bailar sabroso con su cumbia en Bahidorá 2024/Foto: Raúl Fernández

Los Mirlos se aventaron un set lleno de clásicos, recorriendo sus cinco décadas de carrera. Y sí, en cada chance que tuvieron le agradecieron al público por estar presentes para disfrutar de su música, además de recordar el amor que sienten por México gracias al cariño que les tenemos de este lado del continente.

Pero definitivamente, el highlight de su show fue cuando tocaron “Cumbia de los pajaritos”, un himno que, no importa de dónde vengas, seguro has escuchado. Y por supuesto que la gente disfrutó de este temazo, bailándolo como si no hubiera un mañana, recordándonos por qué nos gusta tanto este género.

Yaeji

Después de tanto baile, era momento de de descansar un poco los pies. Y eso más o menos nos lo dio Yaeji, pues sin exagerar, se aventó una de las presentaciones más rifadas e interesantes de todo Bahidorá 2024.

Luego de cinco años sin visitar nuestro país, la artista estadounidense volvió para presentar su disco debut, ‘With A Hammer’ con un performance que sin mentirles, nos sorprendió muchísimo, pues mezcla una onda teatral con sus canciones, dando como resultado una presentación audiovisual que nos dejó con la boca abierta.

Yaeji se lució con el show que dio en Bahidorá 2024/Foto: Raúl Fernández

Acompañada en algunas canciones por una bailarina, Yaeji lo dejó todo en el escenario, transmitiéndonos el mensaje de sus letras con la voz y movimientos. El setlist que se chutó –el cual dividió por actos– tuvo de todo un poco, rolas viejitas y otras más nuevas, pero el punto más alto de su show fue cuando sonó “Raingurl”, la cual puso a brincar como locos al público que se juntó para verla.

“Muchas gracias por todo tu amor, México”, dijo Yaeji al despedirse de Bahidorá 2024, además de mencionar que no sabe si es a festival o un show individual, prometió regresar muy pronto a nuestro país. Y esperamos que lo cumpla muy pronto, pues todavía no se nos hace verla solita de este lado del charco.

Flying Lotus

Si algo nos queda muy claro es que la fiesta no para en Bahidorá y esta edición no fue la excepción. Después de la alucinante presentación de Africa Express, llegó el turno de seguir bailando y pasándola bomba con los beats de Flying Lotus, quien a pesar de que a la mayoría les dolían los pies, logró que le sacaran brillo a la pista.

El DJ, productor y artista estadounidense se subió a un impresionante escenario conformado por varias pantallas para demostrarnos por qué es uno de los mejores actos electrónicos que tenemos en la actualidad, combinando su música con visuales que te vuelan la cabeza, dándonos una experiencia vibrante.

Flying Lotus se armó un set vibrante para Bahidorá 2024/Foto: Raúl Fernández

Durante su show, Flying Lotus se aventó varios de sus hits e incluso de otros artistas. Prueba de ello fue cuando recordó a Mac Miller, pues sonó “No Bygones”, la colaboración entre ambos, que nos puso la piel chinita y logró que algunos soltaran la lagrimita al recordar a este artista que en poco tiempo, dejó una huella imborrable en la historia de la música.

Luego de una hora y unos cuantos minutos de set, este artista terminó, dejándonos con ganas de más y diciéndonos adiós rápidamente (como si lo estuvieran apurando). Sin embargo, el músico de Los Ángeles dejó calientito al público, pues todavía faltaba un acto más que muchos de los asistentes de Bahidorá 2024 morían por ver.

Tainy

El escenario Sonorama nos dio mucha emoción en Bahidorá 2024 y cerró por todo lo alto con la presentación de Tainy, uno de los verdaderos genios del género urbano y latino que llegó a Las Estacas para armar un pachangón de aquellos y recordarnos por qué es tan importante para la música en la actualidad.

En un escenario similar al de Flying Lotus, el productor puertorriqueño se subió para tocar un set que incluyó un montón de rolas famosas del reggaetón y de otros géneros en las que ha colaborado con artistas como Wisin y Yandel, Tego Calderón, J Balvin, Bad Bunny y hasta Rosalía… una verdadera gozada, si nos lo preguntan.

Tainy cerró con broche de oro el escenario principal de Bahidorá 2024/Foto vía Facebook del festival

Por supuesto que además de echarse estas canciones donde ha participado en la producción, Tainy también aprovechó la oportunidad para presentar Data, su primer álbum de estudio como solitario que sin exagerar, es uno de los mejores discos del género urbano. Y sí, en vivo suena impresionante este trabajado.

Luego de casi una hora de show (el cual se suponía que iba a durar un poquito más), este rifado de la música latina se despidió con “Dakiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez, un hitazo que como se imaginarán, volvió locos a todos los que llenaron el Sonoroma para bailar y perrear al ritmo de los éxitos del puertorriqueño.

La única e impresionante experiencia de Africa Express

Ok, probablemente muchos solo se lanzaron a Bahidorá 2024 para ver a Africa Express, el colectivo creado por Damon Albarn. Y la verdad es que si este fue su caso, estarán de acuerdo con nosotros al decir que el boleto valió por completo la pena por checar a este proyecto en vivo y a todo color, pues se aventaron una de las presentaciones más

Como ya lo mencionamos antes, el músico británico reunió a un equipazo de artistas de todo el mundo para tocar por 5 horas seguidas, quienes se juntaron en Las Estacas por el amor a hacer música y colaborar con personas nuevas. Y esa vibra la contagiaron en el escenario, pues se notaba la alegría, emoción y diversión de todos los que participaron en esta ocasión.

Damon Albarn llegó con Africa Express por primera vez a México. Foto: Raúl Fernández

Nick Zinner, Bonobo, Fatoumata Diawara, Django Django, Seye Adelekan, Femi Koleoso, Joan As Police Woman y Moonchild Sanelly fueron algunos de los nombres que sumaron a la enorme fiesta musical que armó Africa Express en Bahidorá 2024. Pero definitivamente, lo que más nos emocionó fue ver la participación de artistas mexicanos uniendo fuerzas con todos musicazos.

Damon Albarn nos sorprendió regalándonos momentos únicos con Luisa Almaguer, con quien cantó “On Melancholy Hill” de Gorillaz o el cover de “Panic” de The Smiths en spanglish que se chutó con Camilo Lara, además de colaborar en el escenario con La Bruja de Texcoco, Son Rompe Pera, Los Pream, Mare Advertencia y Eme Malafe. Sin exagerar, esta fue una experiencia única, inolvidable e irrepetible que jamás olvidaremos.

La sustentabilidad tuvo más peso en esta edición

Algo muy importante dentro de Bahidorá es el tema de sustentabilidad, pues más allá de la música, es vital el cuidado del lugar en el que se organiza el festival. Y por supuesto que en 2024, los organizadores le dieron aún más peso a esta parte tomando medidas necesarias para reducir el impacto de tres días de reventón en Las Estacas.

La primera fue cambiar la distribución de escenarios y campamentos a lo largo del parque para proteger a la flora y fauna que vive en este sitio, pero también se tomaron en serio el tema de los envases, desechables y hasta las colillas de cigarro. Es por eso que por todas Las Estacas encontramos botes y contenedores específicos para depositar esos residuos, los cuales más adelante se reciclarán.

Los botes para los vasos y contenedores para depositar colillas de cigarros los vimos por todo Bahidorá 2024/Foto: Sopitas.com

La actitud y buena vibra del público siempre estuvo presente

Casi siempre cuando vamos a un festival, se puede sentir la vibra de todos los asistentes. Y a pesar de que antes de que arrancara el segundo día de Bahidorá 2024, muchos terminaron mojados y durmiendo en charcos (ya iremos a ese punto), la verdad es que a la gran mayoría se veía que traía ganas de pasarla de maravilla.

Tanto así que jamás notamos algún problema entre la gente, pero también nos dimos cuenta que, a diferencia de otros festivales, los asistentes también se sumaron al tema de cuidar la zona de Las Estacas. Lo decimos porque prácticamente por todos lados se veía impecable y sin basura, y además de la gente de limpieza que se rifa recogiendo una que otra cosa que se quedó en el piso, gran parte de esa chamba fue del público, quienes siguieron la indicación de depositar su basura y residuos en donde deben ir. Así que en eso sí se merecen una estrellita.

Como siempre, la gente puso el ambiente en Bahidorá a pesar del clima/Foto vía Facebook del festival

Agua limpia y gratis para los asistentes del festival

Mantenerse hidratados en todo momento es importante en Bahidorá, sobre todo porque regularmente, en Las Estacas está el solazo a todo lo que da y el clima es húmedo. Y más allá de tener opciones de bebidas (con alcohol y sin él), este año implementaron algo muy cool que nos hizo el paro a muchos: contar con grifos de agua para rellenar tu botella o termo.

Y si están preguntando de dónde sacaron esta agua, bueno, pues quédense tranquilos, que es 100% natural. Para ser más claros, por ahí nos enteramos que el líquido viene del borbollón del parque, el cual filtraron para que cualquiera pudiera echarle un buen trago. Esta fue una idea increíble que esperamos que siga creciendo en los próximo año. ¿no lo creen?

En Bahidorá 2024 hubo agua limpia y gratis para los asistentes/Foto vía Facebook del festitval

Hubo varias opciones de comida para todos (hasta veganas)

Comer también es algo que crucial si es que quieres rendir en un eventazo como Bahidorá. Conforme pasan los años, los festivales van incorporando opciones gastronómicas para todos los gustos, dependiendo de lo que se te vaya antojando a lo largo del día. Pero en esta ocasión, podemos decirles que de verdad había muchas opciones para papear en Las Estacas

Por supuesto que los tacos, hamburguesas y hot-dogs son infaltables, pero también encontrabas ensaladas, comida oriental y varias cosas que la neta se veían ricas. Pero lo que nos llamó la atención es que a diferencia de otros eventos musicales, los organizadores le pidieron a los vendedores que contaran con al menos dos opciones veganas en su menú… y así lo hicieron. Así que como verán, en Bahidorá nadie se quedó con hambre.

En Bahidorá 2024 también agregaron varias opciones para los asistentes que no comen carne ni productos animales, como esta hamburguesa vegana/Foto: Especial

Lo que no rifó de Bahidorá 2024

Tláloc no nos dejó durante gran parte del festival

Ok, por supuesto que no podemos dejar de lado una de las cosas de las que se habló durante todo el fin de semana de Bahidorá 2024: la bendita lluvia. A pesar de que el pronóstico nos decía que iba a llover al menos uno de los días del festival, estamos seguros que nadie midió cómo se iba a poner la situación con este clima.

Y es que para que chequen cómo estuvo la cosa, en Las Estacas llovió prácticamente 12 horas seguidas. Aunque la lluvia era moderada, nomás no nos dejaba y fue factor para que el agua se metiera a las casas de campaña de muchos de los asistentes (nos incluimos), mojando parte de sus casas, pertenencias, sleeping bags y ropa que iban a usar para abrigarse del frío.

Por supuesto que esto de igual manera afectó la zona de Bahidorá, pues saltar los enormes charcos y evitar las partes con lodo fueron parte de la experiencia de esta edición. Y sí, sabemos que esto no estaba en manos de los organizadores del festival, pues no pueden controlar a la madre naturaleza, pero la lluvia le aguó un poco la fiesta a algunas personas que esperaban el clima cálido o tropical que se siente en Las Estacas. Al final, no nos quedó de otra más que reír y ver la situcación de manera positiva.

Y la lluvia también provocó retrasos

Más allá del lugar en el que se llevó a cabo Bahidorá 2024, la lluvia también afectó a la organización del festival. Se suponía que Son Rompe Pera, el primer acto del Sonorama, debía empezar a las 12:20. Sin embargo, debido a que el escenario principal no lo cubría nada, se esperaron algunos minutos para terminar tocando casi a las 12:45, cuando Tláloc nos dejó en paz.

Estaba claro que con todo esto, habría retrasos en el escenario principal, pero hasta después de Yaeji, todavía no se había informado sobre la situación dentro del festival. Por supuesto que eso hizo que se empalmaran varios actos, poniendo al público a decidir a qué artistas ver y sacrificando a otro que quizá no se hubieran perdido de no ser por la bendita lluvia. Aunque eso sí, nadie canceló.

La lluvia provocó retrasos en los horarios del escenario principal de Bahidorá 2024/Foto vía Facebook del festival

