Ballyhoo!: La alegre banda de reggae rock que te llevará a tu lugar feliz 

Por: Juan Raúl Casal

El siguiente texto fue escrito por universitarios en colaboración con DeGira, la cual es una agencia de generación de contenido universitario, a través de diversas actividades, con presencia en las principales universidades del país. Además de ser un sello de música, agencia de management, booking y label services.

Ballyhoo! parece pasarla bien siempre y quieren que el público haga lo mismo. Esta banda estadounidense de reggae rock describe su música como buenas vibras y perfecta para tomarse una (o más) cerveza.

El grupo se formó en 1995 por Howi Spangler (vocalista y guitarra) y Donald Spangler (batería). Su primer álbum, 365-Day Weekend, salió en el 2000 y ganó popularidad porque se usaron varias de sus canciones en videos de competencias underground de skate. Por si a alguien le quedaba la duda si esta banda nació entre los 90 y 2000.

Ballyhoo! está conformada por Howi Spangler (vocalista y guitarra), Donald Spangler (batería), Scott Vandrey (teclado y armonías vocales) y Nick lucera (bajo). Combinan reggae rock con pop y un poquito de punk. En entrevistas hablan de cómo colaborar con otros artistas y productores los ha ayudado a sacar lo mejor de cada género musical.

De tradición playera

Ballyhoo! puede sonar como una mezcla de Sublime con Butthole Surfers y no es casualidad. El quinto álbum de la banda Pineapple Grenade fue producido por Paul Leary, el guitarrista principal de Butthole Surfers. Este disco llegó a estar en el top 200 de Billboard, gracias a eso su siguiente sencillo “Run” recibió mucha atención en la radio (recuerda que eran los 2000).

El mundo del reggae rock tal vez no sea tan grande. Su segundo sencillo “No Good” fue producido por Rome Ramirez, integrante de “Sublime with Rome”, otra colaboración entre grupos de este género musical. Los mismos amigos de siempre se juntan a hacer música para estar en la playa o en una carretera… no es queja.

El reggae rock es un subgénero que salió del reggae puro, es una revoltura de los instrumentos del rock (guitarra, batería, bajo) con el ritmo del reggae que te mueve la cabeza de arriba abajo. O sea que Ballyhoo! no salió de la nada, otras bandas de este género incluyen a The Police, Sublime y Pepper.

Nadie habla de detenerse

La primera mitad del 2021 estuvieron de gira con la banda (sí, también de reggae rock) Tropidelic; luego hicieron un tour con el grupo The Expendables desde septiembre hasta fin de año, se llamó “ExpendaHoo! 2021Tour”. No parece que vayan a jubilarse pronto, o están de gira o sacan un nuevo disco.

Las fechas de conciertos que han anunciado para el 2022 son en Estados Unidos nada más, si no estás por ahí, puedes escuchar “Message to the World”, el último disco que sacó Ballyhoo! antes de la pandemia y retomar los tours.

Uno de los temas recurrentes de esta banda es dejar atrás lo que te hace mal. Así que cuando te hartes de traer un suéter puesto, escucha una de las canciones de Ballyhoo! para que en ese momento de transportes a un lugar con clima tropical, buenos amigos y una bebida fría.