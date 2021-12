¡Pura joya! Barack Obama reveló sus canciones y películas favoritas del 2021

Se nos está terminando el año e inevitablemente, andamos recordando las cosas buenas que nos dejó el 2021 –que fueron muchas–. A lo largo de estos casi 12 meses aparecieron grandes series, películas, libros, discos y hasta canciones que hicieron más ameno este tiempo, y sin duda todo estos da para armar una lista bastante interesante. Tal como lo hizo Barack Obama, quien no falló y nos presentó todo lo que escuchó y vió durante el año.

Casi casi como una tradición, el expresidente de los Estados Unidos publica sin falta su listado con la música y cintas que se echó, y la verdad es que casi siempre nos sorprende agregando joyitas que quizá no tuvieron el mérito que merecían. Aunque de repente nos deja con el ojo cuadrado porque también incluye recomendaciones que de plano no teníamos idea que existían; con Obama no hay falla, sus elecciones son sinónimo de calidad.

Barack Obama revela sus películas y canciones favoritas del 2021

Por supuesto que en 2021, Barack Obama no nos podía decepcionar sin sus sugerencias en cuanto a canciones y películas favoritas del año, porque ya publicó en sus redes sociales las listas completa. Como era de esperarse, hay un montón de cosas que realmente vale la pena prestarle atención y otras que quizá estaría increíble descubrir –porque por algo las incluyó en su top de lo mejor de lo mejor– pero vamos por partes.

Comencemos por las rolas, al respecto dijo que “siempre me ha gustado escuchar una gran variedad de música, así que no es de extrañar que haya escuchado un poco de todo”. Para que se den una idea de qué tan variada está la playlist de Obama, hay temas más alternativos como “The Only Heartbreaker” de Mitski, “I Don’t Live Here Anymore” de The War on Drugs, “Woman” de Little Simz y “Walking At A Downtown Pace” de Parquet Courts.

Por otro lado, dentro de las canciones que Barack Obama escuchó como si no hubiera un mañana en 2021 también hay otros artistas como Bad Bunny y Aventura, Lizzo, Lil Nas X, Jon Batiste, Nas con Ms. Lauryn Hill, Brandi Carlile, y más. Si algo nos quedó claro con esta selección es que el expresidente de los Estados Unidos le entró a toda la música que estaba a sus manos y se armó una buena lista para checar en estos días.

¿Y qué onda con las películas que le gustaron a Obama?

No podemos dejar de lado las películas que Barack Obama escogió como las mejores del año, porque la neta su selección está bastante buena. Aunque no lo crean y para no variar, se rifó eligiendo cintas espectaculares que ya tuvimos chance de checar y algunas otras que probablemente son una gran opción para ver en estos días de descanso o de plano el fin de semana cuando de plano no tenemos idea de qué hacer en casa.

Obama puso joyitas como The Power of the Dog de Jane Campion, la nueva versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg, la intensa Pig con Nicholas Cage, The Last Duel del mismísimo Ridley Scott y hasta Judas and the Black Messiah –que se llevó el Oscar en 2021 a mejor canción original y mejor actor de reparto por la interpretación de Daniel Kaluuya–. Pero mejor les dejamos la lista completa a continuación: