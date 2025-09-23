Lo que necesitas saber: Big Thief tocará en el Teatro Metropólitan el 1 de octubre... pero antes, darán una plática especial para fans en la CDMX.

Big Thief anda en un momento increíble. Hace poco, lanzaron un gran disco llamado Double Infinity, que nos encantó desde los sencillos que estuvieron lanzando. Además, estamos a pocos días de que vengan a la Ciudad de México para tocar en el Teatro Metropólitan.

Y si son fans de la banda, tenemos otra sorpresa: La banda ofrecerá una plática (Q&A) muy especial antes del concierto… ¡y queremos invitarlos al evento!

Big Thief. Foto: vía Facebook.

¿Cuándo será la plática y Q&A con Big Thief?

Vayan apartando la fecha: la plática con Big Thief se realizará el próximo miércoles 1 de octubre, esto en una locación especial de la CDMX (si eres uno de los ganadores, te notificaremos por correo la dirección).

Sí, esta plática se realizará horas antes del concierto de la banda en el Teatro Metropólitan… así que será día redondo para los fans.

La banda hablará del nuevo disco Double Infinity, esta nueva etapa en su carrera, lo que significa venir a México después de tanta espera y más. Y no solo eso, sino que habrá una sesión de preguntas y respuestas para que algunos fans también puedan echarle su pregunta a Big Thief.

¿Cómo puedes ganar un acceso a esta plática exclusiva?

Lo único que tienes que hacer es entrarle a la siguiente dinámica respondiendo un par de preguntas. Pónganse bien atentos, eh… porque los primeros en contestar correctamente, asegurarán su lugar en esta actividad con Big Thief en México.

3. Contesta el siguiente par de preguntas:

¿De qué trata la canción “UFOF” de Big Thief? Aquí puedes encontrar el dato antes que nadie.

Cuéntanos cuál es tu canción favorita de Big Thief y por qué.

4. Entra a este enlace y llena el formulario con la siguiente info: tu nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, las respuestas de las preguntas del paso 3… ¡Y listo! Ya estás participando para ganarte un lugar en esta plática especial con Big Thief en la Ciudad de México.

Al final de esta nota, checa una información IMPORTANTE a considerar al momento de participar…

¡Big Thief tocará en la Ciudad de México!

¡Qué emoción por fin tener a Big Thief en México! Estamos realmente emocionados porque ya teníamos muchísimas ganas de verlos en vivo. Y qué mejor que en un recinto tan íntimo como el Teatro Metropólitan.

Recuerden que el concierto de la banda liderada por Adrianne Lenker se realizará el miércoles 1 de octubre. Y si no tienen boletos, aún hay disponibles en Ticketmaster (por aquí).

Pues ya se armó… ¿Listos para disfrutar de Big Thief en México? Porque nosotros sí.

Big Thief tocará en el Teatro Metropólitan el 1 de octubre. Foto: OCESA.

IMPORTANTE

––Esta dinámica es para mayores de edad.

––Es indispensable seguir las redes sociales de Sopitas FM, ZUP y Cinemática, así como suscribirse al newsletter, tal como se indica en la instrucciones de la dinámica.

––– El premio de esta dinámica únicamente contempla el acceso a la plática y Q&A con Big Thief en la Ciudad de México.

––Por lo anterior, el premio de esta dinámica no incluye transporte al lugar ni otro complemento (no M&G) ni boletos para el concierto de ese mismo día en la por la noche.

–––Esta dinámica inicia el lunes 23 de septiembre a las 7PM y termina el jueves 25 del mismo mes a las 12PM.

–––Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico con la dirección de lugar donde se llevará a cabo la charla con Big Thief, así como otras instrucciones.

––– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.