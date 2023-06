Dicen por ahí que siempre volvemos a donde fuimos felices. Eso no solo aplica para nosotros, los simples mortales, también para los músicos que admiramos. Y si no nos creen, chequen lo que estamos por contarles, pues por más increíble que parezca, Bill Wyman podría regresar para el nuevo disco de The Rolling Stones.

Para los que no tenían idea, la última vez que el bajista fundador de The Rolling Stones participó en un álbum de la banda fue en el Steel Wheels de 1989. Cuatro años después dejó al grupo y desde entonces, no se ha reunido con sus excompañeros en el estudio. Aunque eso sí, en 2012 se juntó con Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood en un par de fechas de su gira de 50 aniversario.

The Rolling Stones junto a Bill Wyman en 1985/Foto: Getty Images

Aunque no lo crean, Bill Wyman podría regresar para el nuevo disco de The Rolling Stones

Sin embargo, luego de tanto tiempo inactivo, parece que Bill Wyman podría regresar para el nuevo disco de The Rolling Stones. Este rumor empezó hace algunos días, cuando The Sun reportó que el músico británico de 86 años se unió a la banda en un estudio de grabación de Los Ángeles por invitación del mismísimo Mick Jagger.

“Bill no ha visto a la banda junta durante años, pero siempre quiso a Charlie. Este disco es realmente un tributo a Charlie, por lo que no podía decir que no”, declaró al tabloide inglés una fuente cercana a The Rolling Stones. Aunque eso sí, aún no se ha confirmado que Wyman haya participado en las sesiones de grabación.

Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards, Ronnie Wood y Mick Jagger en 2012, la última vez que el bajista se reunió con los integrantes de The Rolling Stones/Foto: Getty Images

Como ya lo leyeron, todo indica que el nuevo disco de The Rolling Stones será un emotivo homenaje al baterista Charlie Watts, quien lamentablemente murió el 24 de agosto de 2021 a los 80 años. Y vaya que este álbum contará con puro peso pesado de la música, ya que Bill Wyman no es el único que se unirá a Mick Jagger y compañía.

Hace algunos meses se confirmó que además de incluir partes de batería que Watts dejó grabadas, en el siguiente álbum de The Rolling Stones participan ni más ni menos que los Beatles sobrevivientes: Paul McCartney y Ringo Starr. Así que como verán, se nos viene un discazo imperdible. ¿Qué tal? ¿Les emociona que regrese Bill Wyman aunque sea para grabar algunas rolas?