De manera inesperada, Billie Eilish se sinceró y habló sin pelos en la lengua de la rola que la puso en el mapa.

De repente, hay artistas que reniegan y de plano odian sus primeros éxitos o rolas con las que saltaron a la fama. Sin embargo, muy pocos se atreven a decirlo públicamente. Y parece que Billie Eilish le estaba entrando a ese grupo, pues abiertamente declaró que su hitazo “bad guy” no es una de sus mejores canciones.

Fue en 2019 cuando la cantante estadounidense lanzó este rolón como el cuarto sencillo de su álbum debut, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Sobra decir que este tema fue un trancazo en todo el planeta y gracias a él no solo consiguió convertirse en una artista mundial, también se llevó dos Grammys en 2020 a mejor canción y grabación del año, pero ¿por qué no le encanta?

Billie Eilish en Lollapalooza 2023/Foto: Getty Images

Billie Eilish se aventó comentarios bastante essstraños sobre “bad guy”

Resulta que Billie Eilish y FINNEAS fueron los invitados musicales del programa de Jimmy Kimmel (que por cierto, ya regresó después de la huelga de guionistas de Hollywood). Y ahí, la artista de 21 años declaró –sin pelos en la lengua– que “bad guy” es “la canción más estúpida del mundo”… así como lo leen, no estamos inventando nada.

“Objetivamente, ‘bad guy’ es como la canción más estúpida del mundo, pero es realmente buena. Hay que entenderlo, hay que ponerle humor. En esa canción estoy bromeanado. Se supone que esa canción es ridícula, pero es divertida porque es tonta. Es literalmente, como, ‘Duh’. ¿Qué significa eso?”, declaró Billie al respecto.

Más adelante, Billie Eilish compartió sus pensamientos sobre los artistas que odian su propia música, mencionando que es “muy frustrante porque ¿por qué estás haciendo esto entonces?”. Y para ser honestos, estamos completamente de acuerdo, aunque cada quien es libre de reacciona a lo que hace, ¿no lo creen?

“Siento que ambos somos fans de lo que hacemos. Me encanta mi propia música y definitivamente cambia y se transforma conmigo. Todavía me da cringe, pero lo aprecio”, le dijo Billie a Kimmel en nombre tanto de ella como de FINNEAS.

Aunque al principio parecía que Billie Eilish le entraría a la lista de los artistas que odian sus más grandes éxitos por sus declaraciones, explicó muy bien su punto, pues por más que “bad guy” sea un hitazo, la verdad es que si nos ponemos a analizar la letra, no tiene mucho sentido que digamos. ¿O ustedes qué opinan?

