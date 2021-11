Colaboración épica: Checa a Billie Eilish cantando “Happier Than Ever” en Plaza Sésamo

Sin duda, el 2021 fue el año del regreso de Billie Eilish, quien luego de un buen rato en silencio y tras sacudir a la industria musical, volvió por la puerta grande con su segundo material discográfico: Happier Than Ever. Sin embargo, esto no es lo único que la artista sensación ha hecho a lo largo de estos meses, pues con el lanzamiento de este álbum de estudio, también estrenó un concierto y experiencia audiovisual alucinante en Disney+ (POR ACÁ les contamos qué tal está ese especial).

A pesar de tener un montón de fechas confirmadas por todo el mundo, Billie se ha dado el tiempo de trabajar en distintos proyectos bastante interesantes. Para empezar, armó una colaboración con Nike y Air Jordan (POR ACÁ pueden ver los tenis que intervino) y hasta apareció en una serie de shows junto a Danny Elfman para interpretar a Sally y cantar las rolas de El extraño mundo de Jack. Pero ahora, nos voló la cabeza compartiendo pantalla con unos personajes que marcaron nuestra infancia.

Billie Eilish se rifó cantando “Happier Than Ever” en Plaza Sésamo

Resulta que hace unos días se anunció que Billie Eilish junto a Anderson .Paak, Kacey Musgraves, Jon Batiste, la actriz Keke Palmer, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka, serían las estrellas invitadas de la temporada número 52 de Plaza Sésamo. Por ahí aparecieron unas cuantas imágenes de la cantante de “bad guy” sentada junto al mismísimo Conde Contar, y después de mucha expectativa por fin sabemos qué es lo que hizo la estrella del momento en este programa icónico.

Y es que para su participación en el famoso show infantil, Billie armó un dueto espectacular con este personajazo que nos enseñó cuando éramos niños lo importantes que son los números. Para que se den una idea de lo que hablamos, ambos cantaron “Happy Than Ever“, la canción que le da título al segundo material discográfico de la joven artista, solo que en esta ocasión cambiaron la letra para hablar sobre las alegrías de contar, con frases como “When I’m counting with you, I’m happier than ever”.

La temporada número 52 de Plaza Sésamo se estrenará en Estados Unidos este 11 de noviembre, aunque todavía no hay una fecha para su llegada a México y otras partes del mundo. Pero mientras esperamos a que confirmen cuándo la podremos ver de este lado, a continuación les dejamos la espectacular “colaboración” que Billie Eilish armó con ni más ni menos que el Conde Contar: