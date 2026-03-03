Lo que necesitas saber: Desde 2025, Billy Corgan tiene su podcast The Magnificent Others, en el que tiene "conversaciones profundas" con artistas, empresarios, científicos y gente reconocida de diversos campos. Ahí, para que echen sus netas y debatan.

Billy Corgan entró a la etapa en la que tira “factos”… o se la pasa “foreveando”, como lo quieran ver. Ya no es novedad que el líder de The Smashing Pumpkins lanza declaraciones polémicas y aquí está una de ellas, en la que culpa a los poderes fácticos de la caída del rock.

Billy Corgan / Foto: Facebook/BillyCorgan

El rock todavía estaba en auge… y, a propósito, quedo en segundo plano por el rap

En una entrevista con él mismo (ya que fue en su propio podcast, The Magnificent Others), Billy Corgan aseguró que, a finales de los 90, el rock fue dejado en segundo plano de la oferta musical. Algo que fue hecho de manera deliberada, ya que el género aún estaba en su mero auge.

“Si estabas en MTV o cerca de MTV en 1997 o 1998, de repente decidieron que el rock estaba pasado de moda cuando el rock todavía estaba muy, muy arriba en la escena”, comentó Corgan con su invitado, el escritor Conrad Flynn.

Billy Corgan / Foto: Facebook/BillyCorgan

De acuerdo con el líder de los Smashing, “un mago tras bambalinas” decidió que ya no era época de rockear y el espacio que le correspondía a su banda (y muchas, muchas otras) se le dio al rap y el cambio fue notorio, no sólo en MTV, sino en la sociedad en general.

La CIA fue una de las posibles responsables, apunta Billy Corgan

“Los estándares y prácticas cambiaron de inmediato, así que ahora, de repente, se permitían cosas que no estaban permitidas. La gente blandía armas”, señaló Corgan para, luego, aventarse a apuntar a uno de varios responsables:

“Algunos afirman que la CIA estuvo involucrada en todo eso. De nuevo, por encima de mi nivel, pero lo vi. Lo presencié”.

Billy Corgan / Foto: Facebook/BillyCorgan

Después de verse bien conspiracionista, Billy Corgan aclaró que, tras desplazar al rock, sí salió buena música, pero el cambio de paradigma fue notorio… así como después le pasó al rap, para el ascenso del pop, el cual –parece– ya también está en las “últimas” para ceder su trono al reguetón y demás géneros latinos.

Eso sí, Corgan le recordó a su público que, pese a cambios, el rock sigue dominando en occidente… gracias al público, ya que los poderes fácticos siguen tratando de minimizar su impacto en la cultura.

“¿Por qué tenemos esa división? Creo que a propósito redujeron la capacidad de las estrellas de rock para tener voz en la cultura”. ¿Cómo ven?