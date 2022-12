Este es el personaje que inspiró "Bloody Mary" de Lady Gaga

Es increíble el ver la influencia de series de TV y redes sociales tienen en la industria de la música. Y es que si bien sabemos que ambas van de la mano, sin duda también es sorprendente el hecho de que canciones que se lanzaron hace décadas vuelvan a popularizarse como lo ha hecho “Bloody Mary” de Lady Gaga.

La pieza perteneciente a ‘Born This Way’, disco lanzado en 2011, se unió a la lista de canciones que tomaron un “segundo aire” después de su aparición en series y trends de TikTok, tal y como fue el caso de “Running Up That Hill”, de Kate Bush, o “Master Of Puppets” de Metallica. Sólo por mencionar algunos ejemplos.

Portada del ‘Born This Way’ de Lady Gaga. Foto: Especial

“Bloody Mary” de Lady Gaga regresó a las listas de popularidad luego de 11 años

Aunque a diferencia de esas canciones, el caso de “Bloody Mary” fue algo extraño. Y es que los usuarios la han ligado con la nueva serie de Netflix y Tim Burton, Merlina (a cuyo cast entrevistamos hace poco), esto a pesar de que no aparece en ninguna de las escenas.

Si ya vieron dicha producción protagonizada por Jenna Ortega, entonces seguro recuerdan el baile que ella hace en la Academia Evermore al ritmo de “Goo Goo Muck”, en la versión que The Cramps lanzó en 1981 (la rola originalmente fue escrita y grabada por Ronnie Cook and The Gaylads).

Jenna Ortega en ‘Merlina’. Foto: Netflix.

Lo hizo gracias al baile de Merlina Addams en la serie de Netflix

Dicha secuencia del baile de Merlina, repleta de influencias góticas de los años 80, artistas del mismo género y hasta con homenaje incluido a versiones de la Familia Addams de épocas pasadas, se volvió un fenómeno que evidentemente llevó a varios usuarios de TikTok a replicarlo.

La cuestión es que en dicha red social fueron pocos quienes usaron la canción “Goo Goo Muck” de The Cramps. En su lugar, por alguna razón, eligieron una versión modificada de “Bloody Mary” que ha llevado a Gaga a volver a las listas de popularidad con su álbum de hace 11 años.

Foto: Getty Images

¿Quién es Bloody Mary?

El título de la canción no ha pasado desapercibido e inmediatamente ha hecho pensar que la rola habla sobre la mujer que, según la leyenda urbana, se aparece si dices su nombre justo a la media noche y frente a un espejo donde prenderás tres velas.

Dicha leyenda se basa en María I de Inglaterra, conocida históricamente como María Tudor, quien a mediados del siglo XVI mandó y quemó a cientos de protestantes en la hoguera durante las llamadas Persecuciones Marianas. Un intento de María de devolver a Inglaterra al catolicismo.

María I de Inglaterra, conocida como “Bloody Mary”.

Fue así como María Tudor se ganó el apodo de “Bloody Mary” (María sanguinaria). Se dice que la reina nunca encontró paz después de la muerte debido a que en vida nunca pudo tener hijos y tuvo varias pérdidas en su intento de convertirse en madre.

Dicen ahora ella se aparece en busca de esos hijos perdidos o con la intención de robar algunos que se le crucen en el camino. Si duda es un relato bastante popular en el mundo, sobre todo cuando es época de Halloween, ¿pero inspiró a Lady Gaga para crear la octava canción de su ‘Born This Way’?

La canción de Lady Gaga está inspirada en otra María: María Magdalena

La respuesta es: no. En una entrevista de 2011 con el portal Popjustice, la cantante y actriz indicó que el personaje que inspiró “Bloody Mary” en realidad fue María Magdalena, una de las mujeres que viajó junto a Jesús y que presenció su resurección.

“La letra es Mary hablando”, dijo. “Si escuchas la letra y la forma en que va la cadencia, la forma en que realmente estoy cantando, empiezo con bastante dulzura, luego entro en estos tonos bastante demoníacos, luego vuelvo a la dulzura, y finalmente el coro canto públicamente”, indicó Gaga en la charla.

Habla sobre el supuesto romance entre María Magdalena y Jesucristo

De acuerdo con la propia cantante, ella estaba fascinada con María Magdalena: “Adoraba a las mujeres en mi religión cuando era niña, y creo que Mary estuvo en eso todo el tiempo”, agregó sobre la atención que le llamaba la relación que María Magdalena supuestamente tuvo con Jesucristo.

“Creo que ella sabía lo que iba a pasar. Pero también creo que ella lo amaba, y creo que hubo un momento en que le lloró”, afirmó la cantante quien escribió la canción “Bloody Mary” que actualmente está siendo señalada como como blasfema.

Lady Gaga’s latest viral 2011 track, “Bloody Mary”, is receiving backlash for being “blasphemous.” pic.twitter.com/LZxOOsTXOG — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 6, 2022

De hecho a María Magdalena la encontramos en toda la historia del ‘Born This Way’

Tiene sentido que el personaje que inspiró “Bloody Mary” sea María Magdalena, pues en otra entrevista para la revista NME detalló que la rola habla sobre una mujer siendo divina y humana al mismo tiempo. Una metáfora que ella usó para hablar sobre las presiones que tenía como artista.

“Es un guiño a una mujer que se supone que es una superestrella y una mujer real al mismo tiempo”, puntualizó Lady Gaga sobre la inspiración detrás de “Bloody Mary” y personaje (María Magdalena) al que ella dio vida en su video “Judas”.

Considerada como incorrecta para unos, o como un himno infravalorado que por fin tiene el reconocimiento que merece, para otros, la realidad es que “Bloody Mary” se ha convertido en una de las canciones más populares de las últimas semanas.

Todo gracias a una serie en la que ni siquiera la consideraron para musicalizar…