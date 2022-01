Ora, ora: Bono cuenta qué es lo que más le avergüenza ¿de U2?

En este punto de la vida, está más que claro que U2 es una banda totalmente legendaria. Tantos años de carrera, giras y discos hablan por sí solos… y como en todo, hay quienes los aman y están aquellos que de plano no les pasa el trabajo los irlandeses. De hecho, parece que el mismísimo Bono es una de esas personas que no le late al 100 por ciento el trabajo del grupo.

Si, suena descabellado, pero es real… en una reciente entrevista, el icónico vocalista reveló que en realidad hay muchas rolas de su agrupación que no le gustan (especialmente por su voz), además de que nunca ha estado precisamente contento con el nombre del proyecto. Fuertes declaraciones.

Dice Bono que no le late el nombre de U2

Como lo dijimos: a pesar de ser una banda legendaria, U2 no es del agrado de todo el mundo (suena feo, pero es real, fans). Lo que no veíamos venir en todo caso, es que su propio vocalista tuviera algunas incomodidades con su trabajo. Bono y el guitarrista The Edge ofrecieron una entrevista para el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter y en esa plática, el cantante -como quien dice- se ‘descosió’.

Una de las revelaciones que más llamaron la atención, se refería al nombre de la banda, que al parecer nunca le ha gustado al vocalista. “Todavía no lo hago. En verdad, aún no. Me tardé mucho tiempo en darme cuenta que tengo algún tipo de dislexia…”, comentó Paul David Hewson (nombre real del cantante).

“En nuestra cabeza, se escuchaba como algún tipo de avión espía, un submarino, era algo futurista. Pero luego, como resultó algún en una especie de consentimiento, no… En realidad no me gusta el nombre. Todavía sigue sin gustarme”, agregó el vocalista de U2. Eso sí, Bono mencionó que terminaron aceptando el nombre de la banda gracias a su primer manager, Paul McGuinness, quién los convenció de dejárselo al proyecto, entre otras cosas, porque se vería bien en merch y todo eso.

Que tampoco le gustan varias canciones de la banda

De entre todas las curiosidades que contó, Bono también mencionó que le avergüenzan algunas canciones de U2. Y no precisamente porque las considere malas o algo así, sino que el tema va más porque no le gusta su voz. “Estaba en el coche cuando sonó una de nuestras canciones en la radio y me he puesto de color, como decimos en Dublin, ‘escarlata'”, es decir que se puso rojo, se ruborizó, le dio penita, pues.

“Estoy tan avergonzado. Creo que U2 navega en bote por la vergüenza muy a menudo“, agregó. Pero dentro de ello, sí especificó que la rola “Vertigo” es de las pocas que no le provocan esa sensación de bochorno. Por ahí, hasta mencionó que escucha a Joey Ramone lo hizo darse cuenta de que no le gustaba su propia voz: