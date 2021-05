No te pierdas nada: Te decimos cómo, cuándo y dónde ver los BRIT Awards 2021

Ah, qué dijeron… La temporada de premios hollywoodenses ya terminó, pero las premiaciones continúan y obvio no nos podíamos quedar sin ver los BRIT Awards. La Industria Fonográfica Británica se prepara para su entrega de 2021 y por supuesto que podrás echarle un ojo al evento.

La ceremonia de este año, a diferencia de algunas otras que se han realizado previamente, se llevará a cabo con invitados (eso sí, una cantidad reducida) y promete actos musicales espectaculares. ¿Quieres saber cómo sintonizar todo el show? No te preocupes que por acá te decimos cómo está toda la onda.

Lo que veremos en los BRIT Awards 2021

Ahora sí, ya está todo preparado y listo para los BRIT Awards. Será este 11 de mayo cuando los íconos de la industria británica -y algunos más que no son precisamente del Reino Unido- se reúnan en el estadio O2 de Londres para premiar a lo mejor de lo mejor en una ceremonia que, a todas luces, parece espectacular.

El lugar recibirá a cerca de 4 mil invitados para ponerle chispa al evento y, desde luego, esa no será la única sorpresa de la velada. La ceremonia será conducida por el comediante Jack Whitehall tal como ha sido en los últimos tres años, mientras que artistas de la talla de Dua Lipa, The Weeknd, Coldplay, Arlo Parks, Rag ‘n’ Bone, Pink, Olivia Rodrigo y más.

¿Y a poco sí podré sintonizar la premiación?

¡Por supuesto! Como dijimos, la ceremonia de los BRIT Awards se llevará a cabo este martes, 11 de mayo con la alfombra roja comenzando desde las 12:30 PM horas tiempo de México. Veremos quienes son los más fashion o lo más extravagantes de este martes.

Ahora bien, si lo que quieres es entrarle hasta el inicio en forma de la gala ya en el estadio O2, podrás unirte a la transmisión en vivo que los organizadores harán desde el canal oficial de YouTube, la cuál comienza a las 14:00 de la tarde aquí en territorio mexicano.

Los nominados del evento

Es momento de armar las predicciones para los BRIT Awards 2021. Este año, habrá muchas sorpresas pues el premio Icon se le otorgará a Taylor Swift, quien será la primera femenina no británica que recibirá el reconocimiento por su trayectoria.

Sobre lo que respecta a los artistas del Reino Unido, este año Dua Lipa y Arlo Parks son algunas de las artistas que más nominaciones acarrean. A continuación, te mostramos a algunos de los nominados y POR ACÁ, puedes echarle un ojo a la lista completa.

Mejor álbum

Arlo Parks – “Collapsed In Sunbeams”

Celeste – “Not Your Muse”

Dua Lipa – “Future Nostalgia”

J Hus – “Big Conspiracy”

Jessie Ware – “What’s Your Pleasure?”

Mejor artista femenina

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Mejor artista masculino

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Mejor grupo británico

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Mejor sencillo británico

220 Kid y Gracey – “Don’t Need Love”

Aitch y AJ Tracey con Tae Keith – “Rain”

Dua Lipa – “Physical”

Harry Styles – “Watermelon Sugar”

Headie One con AJ Tracey y Stormzy – “Ain’t It Different”

Joel Corry con MNEK – “Head & Heart”

Nathan Dawe con KSI – “Lighter”

Regard y Raye – “Secrets”

Simba con DTG – “Rover”

Young T y Bugsey con Headie One – “Don’t Rush”

Mejor Artista Revelación

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Mejor artista internacional femenina

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Mejor artista internacional masculino

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Mejor grupo internacional

BTS

Fontaines DC

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels