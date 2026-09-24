El festival Head Trip podrá seguirse vía streaming, gracias a Apple. Próximamente se darán a conocer detalles.

Lo que necesitas saber: Calvin Harris y Swedish House Mafia son los headliners del festival Head Trip.

Estamos a nada de que se lleve a cabo el festival Head Trip con un cartel con lo mejor de la música electrónica y dance. Pero, quizás por las prisas, ya no te dé chance de lanzarte… sin embargo, podrás vivirlo a distancia. En streaming.

Head Trip / Imagen: headtripindio.com

Head Trip es un nuevo festival de electrónica, el cual se realizará bajo la producción de Goldenvoice. Es un festival en el que se busca que los asistentes no se pierdan de nada: habrá un escenario único.

El Head Trip se realizará en el Empire Polo Club de Indio, California, los días 10 y 11 de octubre, con un lineup en el que Calvin Harris y Swedish House Mafia lucen como headliners. Pero hay más, mucho más.

En el primer día de festival se presentarán Fisher + Chris Lake con el proyecto Under Construction, además de Peggy Gou, Four Tet, Seth Troxler y Ben Sterling. Para el segundo día de actividades la reventarán Skrillex, Dom Dolla, Kettama, The Blessed Madonna y DJ Harvey.

Lineup del Head Trip / Imagen: headtripindio.com

¿Dónde ver el Head Trip Festival?

Pues bien, previo a la realización del Head Trip, Apple anuncia una alianza con Goldenvoice… y así es como tendremos la transmisión streaming de este fantástico festival.

“Como socio de transmisión en vivo de Head Trip, Apple Music extenderá la experiencia más allá de Indio, con sets del escenario principal transmitidos en vivo durante ambos días del festival. El horario de transmisión en vivo y la programación se anunciarán próximamente”.

Lineup del Head Trip / Imagen: headtripindio.com

De acuerdo con el boletín de Apple, la colaboración con Goldenvoice también se basa en el innovador programa DJ Mix de Apple Music y en Apple Music Club Radio, un lugar que se está convirtiendo en referencia para la música electrónica y dance, al brindar a los fans de todo el mundo acceso a las pistas de baile más famosas del género.