Para nadie es un secreto que Café Tacuba es una de las bandas más importantes no solo del rock, sino de la música en México. Eso sí, aún cuando conocemos su legado, es verdad que no dejan de sorprendernos.

Esto lo decimos ya que el grupo anunció que dará un show en el mítico Hollywood Bowl . Y como lo leyeron arriba, lo harán de la mano del mismísimo Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Gustavo Dudamel Los Angeles Philarmonic en el Auditorio Nacional de la CDMX. Foto: Getty.

Café Tacuba tocará en el Hollywood Bowl con Gustavo Dudamel y la LA Phil

El 2023 pinta de maravilla en el Hollywood Bowl. Y es que recientemente, se anunció el line-up de artistas que se presentarán en la temporada Forever Summer de este año, junto a la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el ya mencionado Gustavo Dudamel.

Janet Jackson, Culture Club, Beach Boys, Kool and the Gang, Rubén Blades, They Might Be Giants y hasta un tributo a Quincy Jones se visualizan en el calendario de la temporada de presentaciones en el recinto, que comenzará a inicios de junio. Y sí: la estela de figuras musicales también la compone Café Tacuba.

Gustavo Dudamel. Foto: LA Phil.

“La legendaria banda repite su electrizante colaboración con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, mostrando el catálogo que llevó a The New York Times a llamarlos ‘la mejor banda de rock de México’…”, se lee en la descripción mostrada en el sitio web del evento.

Como podrán ver, Café Tacuba, Dudamel y la reconocida LA Phil tendrán preparado un repertorio sinfónico con los éxitos más importantes de la banda mexa. ¿Qué rolita quieren escuchar?

Tomen nota por si andan por allá o en caso de que se lancen por esos días a tierras hollywoodenses. Serán un par de shows los que darán los Tacubos y las fechas son para el 21 y 22 de julio que viene.

Anuncio de Café Tacuba. Foto: Captura de Twitter.

Repetirán la dosis como en el 2022

Ya el año pasado, Café Tacuba tocó con la LA Phil en algunos shows que dieron en octubre, pero en aquella ocasión en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. Aquí una probadita para que calen qué onda.