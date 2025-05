Lo que necesitas saber: Aunque no lo creas Bad Bunny ha explorado diferentes géneros musicales, desde el indie pop hasta el rock y la bossa nova.

Bad Bunny se convirtió en uno de los artistas que masificó a nivel mundial la música urbana latina, especialmente el reggaetón y el trap de raíz boricua. Pero más allá de eso, hay algo hay que reconocerle: es uno de los pocos que se ha diversificado cuando se trata de salir de la zona de confort con sus canciones.

Su disco Debí tirar más fotos es una prueba de ello. Benito ––su nombre real–– lanzó este material donde se puede apreciar un alto grado de influencia de la música tradicional puertorriqueña, desde la salsa hasta la plena.

PD. No se pongan punkies… solo es un listado y verán que incluso sin ser fans de Bad Bunny, es interesante desmenuzar parte de su evolución musical.

11 canciones donde Bad Bunny experimentó en otros géneros musicales

Dicho esto, la incursión de Bad Bunny en estos géneros tradicionales de su país es una sorpresa en el sentido de que logró llevar la añeja cultura musical de Puerto Rico a un alcance pop.

Pero por otro lado, no es la primera vez que el reggaetonero rompe el molde dentro de la escena urbana latina alejándose del tipo de música que lo encumbró internacionalmente. Aquí algunos ejemplos de canciones donde incursionó en otros estilos musicales…

“Tenemos que hablar”

Estilo: pop-punk

Luego de su etapa más cercana al trap latino, Bad Bunny lanzó su disco debut x100pre en el 2018. Y a partir de ese material, ya se veía la intención del puertorriqueño por diversificarse en algunas canciones… pero lo que quizá muchos fans no esperaban era que hubiera un tema con detalles de rock.

Para ser más precisos, “Tenemos que hablar” es un tema que se construye sobre un rasgueo de guitarra con muchísima vibra pop-punk. Cambia el beat electrónico por una batería real manteniendo ese patrón rítmico y tendrás un instrumental digno de Blink-182 o Sum 41.

“Otra noche en Miami”

Estilo: alternative R&B/electropop/synthpop

“Otra noche en Miami” es otra de las canciones de Bad Bunny que llamó la atención cuando salió x100pre porque prácticamente se aleja en todo sentido del reggaetón o trap.

Si tuviéramos que poner una referencia de cómo suena este tema, la parte instrumental se siente fuertemente influenciada por el estilo de R&B alternativo con elementos electropop y synthpop que popularizó The Weeknd con discos como Beauty Behind The Madness y principalmente Starboy.

Dentro de x100pre de Bad Bunny (y parte de su carrera en general), se debe hacer una mención honorífica para Tainy. El productor puertorriqueño se hizo desde muy joven un nombre en el reggaetón, pero es conocido por su amplio gusto musical lejos del género urbano latino… y eso, sin duda, contribuyó a que x100pre y otras entregas del Conejo sean tan variadas.

“Flor” (colaboración junto a Los Rivera Destino)

Estilo: bolero

“Baby, la vida e’ un ciclo, y lo que no sirve yo no lo reciclo”, cantaba Bad Bunny en un verso que se hizo viral cuando participó en el remix de la canción “Te boté”, allá por el 2018. Ese tema se hizo tan conocido que Los Rivera Destino, un trío puertorriqueño de música tradicional, se sumaron a la tendencia con una versión de bolero que rompió el internet.

Al reggaetonero le gustó mucho lo que el trío hizo, se puso en contacto con ellos en redes sociales, se hicieron amigos y en alguna salida, empezaron a armar el plan para hacer una canción original.

El resultado fue este bolero llamado “Flor” que lanzaron como parte de las celebraciones del Día del Padre del 2019, esto como un homenaje a todas esas personas (padres, madres, abuelos, tíos, padrastros o quien sea) que sea cual sea la circunstancia, han tomado el papel de padre en cualquier familia.

Dato curioso: Bad Bunny no es acreditado en la canción con su nombre artístico… sino que decidió usar su nombre de pila (Benito Martínez) en el feat que se ve en YouTube. Y la verdad es que su registro grave de voz no quedó nada mal en esta emotiva canción.

“Maldita pobreza”

Estilo: indie pop y ska rock

Para Bad Bunny, la variación de estilos más allá de la música urbana se empezó a notar con más fuerza en el disco El último tour del mundo, donde empezó a experimentar con el indie pop y algunos estilos cercanos al rock.

Y si Tainy ya había sentado un precedente como un productor capaz de llevar a Bad Bunny fuera de la música urbana, en este disco el productor MAG (Marco Borrero, neoyorquino de origen dominicano y boricua) lo impulsaría a probar más estilos.

De ese disco, uno de los experimentos más curiosos fue el de “Maldita pobreza”, donde destaca un rasgueo de guitarra muy marcado de ambiente ska y rock latino, que además combinaba bastante bien con los arreglos sutiles de guitarra muy tropicalones.

“Trellas”

Estilo: rock alternativo

“Trellas” es una de las canciones de Bad Bunny, dentro de El último tour del mundo, que más ruido hizo sin ser un sencillo como tal. Por un lado, nos encontramos con un Benito cantando sobre un tema de guitarra acústica cuya composición te puede remontar a una balada de rock alternativo de los 90.

Si ya es curioso ese elemento por si solo, la producción de la voz (con eco, delay y algún toque flanger) le da una ambientación más atmosférica, acentuada en la parte final por guitarras llenas de efectos y sintetizadores con rollito muy espacial (lo que hace match con la letra y su temática sobre viajar en el tiempo, conocer el espacio y no encontrar a nadie igual a la persona que amas y extrañas).

Si te das un paseo por los comentarios de YouTube, llama la atención que mucha gente realmente encontró en esta canción un punto de comparación con Gustavo Cerati y Zoé… sí, a tu tío rockero de antaño le va a dar un ataque.

“Después de la playa”

Estilo: merengue

La experimentación de Bad Bunny en otros géneros se marcó bastante en El último tour del mundo, pero se asentó por completo en Un verano sin ti. Y es en este último donde empezó a entrarle mucho más a los ritmos caribeños.

La prueba está en canciones como “Después de la playa”, que es una composición de merengue en su totalidad. Para lograrla, el cantante preguntó a uno de sus managers si podían conseguir a algún compositor que se especializará en ese tipo de música… y el elegido fue Dahian El Apechao, un reconocido arreglista y productor de República Dominicana.

Podríamos decir que esta es la canción con la que Bad Bunny vio que los géneros musicales afrocaribeños, a través de un enfoque pop, podían impactar profundamente en la industria musical mainstream.

“Yo no soy celoso”

Estilo: bossa nova

Cuenta Bad Bunny en una entrevista que durante la grabación de Un verano sin ti, él y su productor MAG se tomaban breves periodos de descanso para salirse tantito del estudio.

En esos descansos, el productor ponía canciones de jazz y bossa nova para aligerar el estrés y darle algo de tranquilidad a las sesiones. A Benito le agradó particularmente el estilo de musical brasileño y comentó que le gustaría hacer algo así.

Luego, Tainy llegó con Bad Bunny a otra sesión y le mostró unas composiciones con guitarras acústicas en las que había trabajado, que curiosamente tenían esa ambientación de bossa nova… Y así, con ese par de detalles, nació “Yo no soy celoso”.

“El apagón”

Estilo: bomba y house

Esta es una de las canciones de Bad Bunny con mayor contenido político, con un enfoque contra la gentrificación (tanto turística como comercial) en Puerto Rico, y denunciando los apagones masivos que el país isleño ha enfrentado desde hace años, mismos que no han sido atendidos por el gobierno y que fueron acentuados por el paso del huracán María en 2017.

La letra enaltece el orgullo puertorriqueño mientras que la música nos muestra una combinación interesante: la primera mitad de la canción es una instrumental que combina dembow con bomba, un estilo musical tradicional de Puerto Rico que es meramente percusivo.

Sin embargo, la segunda mitad de la canción se convierte en un enérgico track de electrónica house. Para el video oficial, Bad Bunny sorprendió a varios incorporando el reportaje Aquí vive gente de la periodista Bianca Graulau, donde se profundiza en la crisis energética de PR y que significó otra muestra de cómo Benito está involucrado en denunciar las problemáticas de su nación.

“Otro atardecer”

Estilo: Indie pop

Poco se habla de la influencia del indie pop (con mucha vibra tropicalosa) en Un verano sin ti. Y en ese sentido, una de las canciones de Bad Bunny que más se apega a ese estilo es “Otro atardecer” en colaboración con The Marías.

Según cuenta la banda, ya eran fans de Bad Bunny desde tiempo atrás pues María Zardoya, la vocalista, ponía constantemente su música en los tours. Fue durante el paso de la banda por Boston cuando recibieron la propuesta para colaborar con Benito… y de ahí, se lanzaron a Los Ángeles a grabar.

“Cuando empezamos a trabajar en el tema, queríamos que tuviera un toque indie. La música latina abarca muchísimas cosas: no es solo reggaetón, ni solo salsa y merengue. No es solo pop. Existe un mundo alternativo más allá del mercado general. Fue realmente especial formar parte del álbum como una carta de amor a Puerto Rico”, dijo María a Elle.

“Baticano”

Estilo: Synthwave

El disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana del 2023 se caracterizó por el regreso de Bad Bunny al trap latino que lo hizo famoso a mediados de los 2010. Sin embargo, tiene un par de tracks que brillan fuera de ese estilo.

Uno de ellos es “Baticano”, producido por MAG, La Paciencia y Tainy. Es muy interesante que, dentro de lo minimalista que suena la parte instrumental, el sintetizador principal que está bastante denso y siniestro, tiene una influencia synthwave absoluta.

Y eso, además de la letra que por ahí lanza versos sobre la gente que se siente moralmente calificada para juzgar a otros en nombre de Dios u otras figuras religiosas, combina bastante bien con el tono oscuro del video, inspirado en viejas películas de terror como Nosferatu y el Conde Orlok.

“Baile inolvidable”

Estilo: Salsa/plena/Música tradicional de Puerto Rico

Luego de una exploración constante de diferentes estilos afrocaribeños y del folclor tradicional puertorriqueño, sobre todo en Un verano sin ti, Bad Bunny llevó todo a un nivel mayor en Debí tirar más fotos.

Compuso un disco que no solo habla de la fiesta, el perreo, el amor o el desamor, sino que también vuelve a enaltecer la riqueza cultural y la historia de Puerto Rico (los visualizers de YouTube explican momentos históricos de la isla) y denunciar algunos problemas sociales de su país.

Portada de ‘Debí tirar más fotos’. Foto: Rimas Entertainment.

Y en ese sentido, podríamos hablar de un éxito internacional y sin precedentes para canciones compuestas dentro de los estilos musicales tradicionales de PR como la salsa, la plena o la bomba.

“Lo que está sucediendo con ‘Debí tirar más fotos’ se siente como un movimiento cultural”, dijo el productor ejecutivo del disco, Marco Borrero, mejor conocido como MAG, en una entrevista con Rolling Stone donde precisamente destaca la buena aceptación de un tipo de música que usualmente figura en algunas comunidades puertorriqueñas y del Caribe.

El ejemplo más claro de ese éxito viene con “Baile inolvidable”, que no es para nada una fusión de música tradicional con géneros musicales modernos. Bad Bunny compone una salsa puertorriqueña que respeta la esencia los elementos más tradicionales, desde el ritmo hasta la instrumentación.