Tutti Frutti: 5 canciones inspiradas en libros

Todos amamos la música y una buena historia. Por eso cuando ambas cosas se combinan, se crea algo particularmente atractivo. Para esta edición del Newsletter de Tutti Frutti, quise escribirles de 5 canciones que están basadas en algún libro. Y esperen a llegar a la de Gustavo Cerati porque harán “Awwwww”.

Café Tacvba – Las Batallas

Inspirada en Las Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. Un ejemplo clásico para cualquier persona que haya escuchado esta canción.

Carlos y Mariana… Una historia de amor imposible, MUY imposible, pero cuya canción se ha vuelto tan icónica como el libro donde los conocimos por primera vez.

Mi parte favorita de todo esto es lo que el autor ha dicho sobre la banda, la rola y el libro. En una entrevista, José Emilio Pacheco le agradeció a los Tacvbos porque gracias a ellos muchísimas personas le entraron al libro, incluso comentó cuando lo invitaron a cenar en una ocasión que todos estaban en Querétaro. Y no, no se volvió millonario gracias a las ventas de su libro.

Metallica – For Whom The Bell Tolls:

James Hetfield y los muchachos tienen muchísimas canciones basadas en libros, sobre todo en sus primeros discos (Creeping Death, The Call of Ktulu, etc), pero una de sus canciones más famosas justo también está basada en un libro.

Uno de los clásicos de Ernest Hemingway inspiró no sólo el nombre de la canción, sino la letra. El libro cuenta la historia de Robert Jordan un joven maestro y de cómo la guerra afecta a todos, sin embargo Metallica decidió enfocarse en los personajes secundarios.

Curiosamente este libro era el favorito de gente como Fidel Castro, John McCain y hasta de Barack Obama.

Ramones – Pet Sematary:

Bastante obvio, pero es todo un clásico y no lo íbamos a dejar pasar. La canción fue escrita para la película basada en el libro y se publicó en el disco Brain Drain.

La leyenda cuenta Dee Dee Ramone escribió la canción en el sótano de Stephen King, autor de Cementerio de Mascotas porque el escritor es un gran fan de la banda y quería que estuvieran bien inspirados… Y sí, dicho sótano está en Maine, el pueblito de las historias.

Red Hot Chili Peppers – Yertle The Turtle:

En 1985 los Chili Peppers tuvieron una idea bastante loca. “¿Qué pasaría si le metemos funk sabroso a una historia de Dr. Seuss?” Sí, sí, el autor infantil. Fue así que agarraron la historia de la tortuga Yertle publicada en 1950 y la llevaron a un nivel donde ni el Gato en el Sombrero se atrevería a ir.

La canción se publicó en su segundo disco, Freaky Styley y tiene todo el sello de los Chili de esos entonces.

Corazón Delator – Soda Stereo:

Para terminar este texto nada mejor que una buena letra de Gustavo Cerati que le dio la vuelta a un cuento clásico de Edgar Allan Poe.

Todos conocemos la historia donde un asesino se vuelve loco porque jura escuchar el latido del corazón de su víctima, cosa que lo hace confesar su crimen. Para esta canción, Gustavo Cerati se inspiró en este cuento pero a diferencia de las canciones que hemos mencionado aquí, no contó la historia en su obra.

Lo que él hizo, en sus palabras, fue escribir la canción pensando que su corazón o delataba cada que veía a la persona que amaba. Awwww.

