¿La salsa es el nuevo punk? Bueno, lo que se dice nuevo, nuevecito… no. Pero a lo largo del 2025, esa idea se comentó constante gracias al disco Debí tirar más fotos de Bad Bunny, el cual adoptó ese estilo musical a través de una serie de canciones con una carga de conciencia social importante.

Foto: Rimas Entertainment.

5 canciones de salsa con conciencia social

Y eso, reavivó no solo el interés en estos estilos musicales de influencia afrocaribeña, sino también su cualidad como un género musical que desde siempre tuvo un lado político y social como forma de protesta.

Entonces sí, la salsa tiene una innegable esencia punk… y aquí repasamos 5 canciones lo comprueban.

1. “La rebelión” de Joe Arroyo

Lanzada en 1986, esta es una de esas canciones de salsa que seguro escuchaste de niño en fiestas familiares y que ubicas por el intro de “En los años 1600…”.

Pero entre baile y baile, agarras la onda sobre su significado y el trasfondo sobre los abusos que vivieron muchos esclavos afrodescendientes en Colombia… un asunto que se replicó en Latinoamérica en la era de la conquista.

Joe Arroyo dijo alguna vez que la letra se inspiró en una historia que leyó cuando era estudiante, sobre los reyes de una tribu congolesa que fueron trasladados como esclavos a Cartagena.

Dato curioso: Joey compuso esta canción de salsa y se la dio primero a un colega suyo llamado Joe Urquijo, quien lanzó su propia versión. Pero luego, Arroyo decidió hacer su versión de la canción… que es la que conocemos ahora. Aquí la historia completa.

2. “Pablo pueblo” de Rubén Blades y Willie Colón

A Rubén Blades le dicen ‘el poeta de la salsa’ y no porque escriba bonito nomás, eh. Con su lírica llena de conciencia social, entregó canciones como “Pablo Pueblo” junto a Willie Colón y Fania Records.

Esta es una gran canción que relata la historia de un hombre sumido en la decadencia social, temiendo por el bienestar de su familia y decepcionado por las promesas incumplidas de líderes políticos.

Que Blades haga referencia a temas políticos no es fortuito ya que él, un asiduo y férreo artista afín a la izquierda, también ha participado en la política de su natal Panamá, más allá de su leyenda como figura de la salsa.

3. “Ciencia Política” de Frankie Dante y la Orquesta Flamboyán

Dentro de la generación de los 70 del circuito salsero latino radicado en Nueva York, es posible que Frankie Dante haya sido el artista más abiertamente político y crudo en su forma de crear.

“Un vagabundo de la gran metrópoli”, le dicen en el medio Music Machine describiendo su capacidad para escribir canciones de salsa de denuncia social en favor de las clases menos favorecidas, especialmente en un contexto como el neoyorquino que donde las comunidades latinas, aunque enormes y culturalmente relevantes, se seguían viendo como inferiores en su época.

Y de ahí vienen canciones como “Ciencia Política”, donde remarca las promesas incumplidas de la clase política y pidiendo a “los del tercer mundo despierten, reclamen lo que es de ustedes… porque en la unidad está la fuerza“.

4. “Juan Albañil” de Cheo Feliciano

Este también es una de esas canciones de salsa que reflexiona sobre la desigualdad y la discriminación que sufre la clase obrera, desde el punto de vista de un trabajador de construcción.

Cheo Feliciano remata la canción enalteciendo a Juan, proclamándolo como un hombre valiente a pesar de las circunstancias.

5. “Juanito Alimaña” de Héctor Lavoe y Willie Colón

“La calle es una selva de cemento… donde quiera te espera lo peor”. Con ese par de líneas abre la icónica “Juanito Alimaña” de Héctor Lavoe y Willie Colón, que a diferencia de las canciones pasadas no tiene una crítica social directa… aunque el mensaje su mensaje se debe leer entre líneas.

Esta es la historia de un ladrón de poca monta que va robando en pequeños negocios de un barrio. El propio Juanito no teme a la autoridad ya que siempre termina saliendo del problema gracias un familiar suyo que era policía.

Como dijimos, hay muchas lecturas entre líneas: es una visión y reflexión sobre la criminalidad en los barrios bajos, la corrupción y el silencio que a veces permea entre los testigos.