¡Canta y no llores! Venezuela rompe el Récord de la orquesta más grande del mundo

¡Báilame las calmadas! A pesar de la crisis política en la que vive el país, el ‘Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles’ de Venezuela, rompió el Récord Guinness de la orquesta más grande del mundo, estando compuesta por más de ocho mil 573 jóvenes músicos, quienes tocaron en sincronía y al ritmo de la batuta, la pieza ‘La Marche Slave’ del compositor Pyotr Tchaikovsky, la cual tiene un duración de cinco minutos.

La gran agrupación, que no cabría ni siquiera en el patio trasero de la casa del presidente Maduro, pertenece a la red de orquestas, conocida como ‘El Sistema’, reunió cerca de 12 mil músicos para intentar romper el récord establecido por Rusia en 2019 con una orquesta de 8,097 elementos. No obstante, no todos cumplían con los requisitos establecidos por el comité.

Así que entre instrumentos de cuerdas, de aire, de metales y percusión, más de ocho mil quinientos adolescentes mayores de 12 años interpretaron ‘La Marcha Eslava’, durante un concierto patriótico en una academia militar situada en la capital, Caracas. Mismo que fue presenciado por el Ejecutivo y televisado en cadena nacional.

Arrebatan Récord Guinness a Rusia

La transmisión incluyó una grabación de la jurado de los ‘Guinness World Records’ Susana Reyes, anunciando que los músicos venezolanos habían logrado establecer el nuevo Récord Guinness de la orquesta más grande del mundo, después de interpretar a Tchaikovsky durante más de cinco minutos. Cabe señalar que cuando Rusia participó para establecer el récord, la orquesta tocó el Himno Nacional de Rusia, el cual dura poco más de tres minutos.

Las orquestas participantes, fueron supervisadas por más de 250 jueces a quienes se les asignó cada uno un grupo de músicos para observar durante el intento de récord. Después de que los jueces deliberaron durante 10 días, la experta en Récord Guinness anunció a los ganadores. Por su parte, el ministro de Información de Venezuela, Freddy Nanez, y el embajador de Rusia en Caracas, Sergey Melik-Bagdasarov, felicitaron a la nueva orquesta más grande del mundo, el 20 de noviembre del 2021, en un discurso transmitido por la televisión estatal. Mientras que la felicitación no vaya encaminada a la versión venezolana de ‘El Juego del Calamar‘, todo está bien.