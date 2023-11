Cat Power sobre su nuevo álbum en homenaje a Bob Dylan: “Aunque nos separen años, no estoy sola"

Lo que necesitas saber: En Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert, tenemos la oportunidad de escuchar el trabajo de Chan Marshall al tocar a uno de sus ídolos, con una producción actual y músicos que hacen un trabajo impecable en el escenario.

La magnífica Cat Power lanza hoy un disco que es una rareza maravillosa, una tarea que la compositora y cantante estadounidense decidió hacer como acto de fan extrema y un tributo hermoso a uno de los ídolos globales del folk.

En Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert, tenemos la oportunidad de escuchar el trabajo de Chan Marshall al tocar a uno de sus ídolos, con una producción actual y músicos que hacen un trabajo impecable en el escenario.

Portada del nuevo disco de Cat Power. Foto: Cat Power.

Cat Power nos platica más sobre su disco ‘The 1966 Royal Albert Hall Concert’

Tuvimos la oportunidad de platicar con la elocuente Cat Power sobre este concierto y cómo es que recuerda haber experimentado escuchar el disco de Bob Dylan. Aquí la conversación con Chan Marshall, una cantante folk que a la fecha se atreve sorprenderse a sí misma:

Sopitas.com: Hola Chan, gracias por tomarte el tiempo. Te vimos el año pasado abriéndole a Jack White en la CDMX. ¿Cómo ha sido tu interacción con el público mexicano?

Cat Power: “Fuck yeah. Los amo mucho.

Cuando comencé a venir a México tenía 24. Y fui sola a Isla Mujeres por 11 días. Cuando veo a la audiencia, veo a toda la gente que me recuerda a mi abuela, por su parecido, y amo México.

Cat Power también nos contó sobre su conexión con Bob Dylan

Sopitas.com: Sobre el concierto original de Bob Dylan, ¿Qué recuerdas haber sentido al escucharlo?

Cat Power: “Recuerdo que sentí tristeza. Recuerdo que sentí tristeza por lo que sabía del movimiento. Bob estaba afiliado al movimiento. El movimiento aún existe, ¿Sabes? El movimiento revolucionario.”

“El Movimiento de Libertad (Movimiento de Derechos Civiles). Me sentí triste porque en una canción como “Ballad of a Thin Man”, está básicamente denunciando a cerdos que defecan sobre la gente que deberían estar gobernando. Es como si la canción no sonara como una canción de protesta.”

“Suena como una canción de punk rock, pero cuando la escuché, escuché los abucheos y me sentí muy triste. Pero también me sentí recargada de energía, me sentí como con The Clash, como Joe Strummer, también en el movimiento.”

“Pensé: ‘Aquí hay un hombre que ya no lo va a soportar más’. Eso es lo que llevaría a Bob a escribir una canción como esa. Tendría que ser crítico un pensador consciente, y me empoderó escuchar el resto del concierto. Y las Puertas estaban abiertas y cualquiera podia ser un cantante de protesta, podía cantar una canción de un matrimonio fallido.””

“Creó que él abrió la puerta y gente como Jimi Hendrix pudo cantar con fuerza unos años después ya que era libre de hacer lo que quiera. Y esa consciencia, cuando la haces eléctrica, te vuelves algo con más volumen. Más gente escucha las cosas con más volumen.”

“No estoy diciendo que mi escritura estaba a la par, pero su escritura me impactó”

Sopitas.com: ¿Cómo impactó la escritura de Dylan en tu forma de componer?

Cat Power: “Es gracioso, porque usualmente cuando estoy escribiendo una canción siempre viene de una melodía en mi mente. Así que solo empiezo a cantar. Estoy caminando por un pasillo de camino al aeropuerto, o lo que sea. Pero es todo un flujo de consciencia, algo sale de mi boca, la melodía en mi mente sale a través de mi garganta.”

“Las palabras que canto se vuelven la canción. Y no es que confíe en eso o que lo haga a propósito. Sólo es así. Y siempre me siento muy cómoda sabiendo que eso es así y está bien. Nunca lo he visto así antes y no quiero observarlo o prestarle atención.”

“Tuve un novio, un compositor bello llamado Bill Callahan, vivimos juntos de 1996 a 1997 y él se la pasaba de gira y cuando venía a casa, él trabajaba a veces. Teníamos un cuarto de visitas y y se encerraba con una máquina de escribir. Siempre he tenido máquinas de escribir. Amo escribir, poemas, cartas, historias y lo que sea. Y entonces, quería ser una escritora cuando era pequeña. Como sea, él estaba ahí por horas y horas y luego escuchabas silencio por un par de horas y luego de nuevo el mismo sonido.”

“Él es una persona muy tranquila, una muy buena persona y cuando estaba conmigo él construía, no sé, la música en su cabeza. Él construía las canciones de esa forma, y las letras de esa forma.”

“Y yo soy completamente opuesta a eso. Soy muy impulsiva en el momento, vivo en el presente y soy muy rápida… Me impactó que tenía un par, y aunque estamos a años de distancia, tenía un par contemporáneo que era más viejo que yo. Así me impactó que no estaba sola, No estoy diciendo que mi escritura estaba a la par, pero su escritura me impactó.”

Cat Power en vivo. Foto: Getty Images

La cantante nos detalló sus razones para dar este increíble concierto en el Royal Albert Hall

Sopitas.com: “¿Cuáles fueron algunas de las decisiones artísticas que tuviste que tomar para este concierto?”

Cat Power: “Definitivamente no quería tocar un instrumento, para que no me equivocara porque no me sé los acordes. Sé como tocarlos, pero me he asegurado de tener una banda muy buena, son muy amables y buenas personas que son muy talentosas. Ese fue el primer paso.”

“Me quería asegurar de que lo hiciéramos en el sentido tradicional y me quería enfocarnos en lo vocal. No me quería preocupar, eso suena cursi.”

Sopitas.com: ¿Cuál es la importancia de tomar música no tan nueva y llevarla a nuevas generaciones?

Cat Power: “¡Eso es lo que digo! Eres el primer periodista en mencionarlo. Dios, es eso, si he hecho algún cover sobre la tradición de hacer covers de canciones, es una tradición muy vieja. Es hasta tribal, y continuar con las canciones parte de la historia humana. No relaciona con otros a través de los siglos y a través de los milenios.”

“¿Sabes? Tengo un corazón. Soy joven. La gente joven es la más valiente y la más

revolucionaria. Todas las revoluciones han sido iniciadas por gente joven. Ninguna revolución la comenzó un diplomático de 75 años.. Supe sobre Woody Guthrie por Bob Dylan.”

Sopitas.com: Tocarás unos shows en el Troubadour de Los Ángeles. ¿Cuál

es la importancia de este tipo de lugares? ¿De volverlos a tomar?

Cat Power: “El Troubadour iba a cerrar por la pandemia. Tuvieron que crear un fondo durante la pandemia para mantenerlo abierto. Toqué ahí hace mucho tiempo. Y todo el mundo ha tocado ahí, Joni Mitchell, tenía shows regularmente ahí. Está afuera de Hollywood, tienes que ir.

Sopitas.com: “Muchas gracias Chan por esta conversación fascinante sobre la música de Dylan y tu trabajo.”

Cat Power: “Gracias a ti, y mi nombre se pronuncia “Shan”, eso es lo primero que le dije a Bob cuando lo conocí.”

Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert ya está disponible en todas las plataformas.

Te puede interesar