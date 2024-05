Lo que necesita saber: Childish Gambino viene con todo este 2024, pues por fin sacó la versión completa de 'Atavista' y saldrá de gira en los próximos meses.

No cabe duda que el 2024 nos está dando un montón de sorpresas a nivel musical, pues cada semana aparecen rolas e incluso discos que nos vuelan la cabeza. Sin embargo, también hay artistas que de plano dejaron a todos con el ojo cuadrado soltando música sin avisar, como el caso del mismísimo Childish Gambino.

Como recordarán, fue en 2020 cuando Donald Glover estrenó su más reciente material discográfico, el cual llevaba por título 3.15.20. Sin embargo, en marzo de 2024, el cantautor y productor dejó claro que relanzaría el álbum porque en aquel entonces, tuvo que publicarlo tal como lo tenía y no había “terminado” el disco como lo planeaba, ya que lo sacó sin mezclar ni masterizar.

Childish Gambino durante la edición 2017 del Governors Ball Music Festival/Foto: Getty Images

Childish Gambino por fin estrenó la versión oficial de su cuarto disco

Es por eso que a cinco días de que este disco saliera de plataformas digitales, Childish Gambino nos sorprendió estrenando Alavista, que no es otra cosa más que la versión completa de su cuarto disco de estudio. Pero, ¿qué tiene de diferente al primer álbum que escuchamos hace cuatro años? Bueno, pues la cosa no cambia mucho.

Lo decimos porque en el tracklist todavía están las colaboraciones con Ariana Grande, Kadhja Bonet, 21 Savage e Ink, pero ahora también aparecen las participaciones especiales de Young Nudy y Summer Walker. Por último pero no menor importante, Glover agregó dos rolas más, “Human Sacrifice” y la propia “Atavista”, las cuales tocó durante la gira This Is America.

Tenemos la versión completa del cuarto disco de Childish Gambino/Foto: Getty Images

Por si esto no fuera suficiente, Childish Gambino lanzó un videoclip para la rola “Little Foot Big Foot”, dirigido por Hiro Murai (colaborador habitual de Donald que dirigió y produjo algunos episodios de Atlanta) y el propio Young Nudy donde vemos al artista estadounidense armando una coreografía muy cool en medio de un escenario vintage, en el que incluso aparece Quinta Brunson de Abbott Elementary.

Ya para terminar, Glover anunció con bombo y platillo una nueva gira llamada The New World Tour, la cual pasará por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y Australia a lo largo de 2024 y hasta 2025. Las fechas iniciarán el 11 de agosto en Oklahoma City y terminará el 11 de febrero en Perth, Australia. De todas maneras, nosotros no perdemos la oportunidad de tenerlo al menos una vez en México.

Al parecer, dicha gira formará parte del “álbum final de Childish Gambino”, el cual llamará Bando Stone & The New World y también servirá como banda sonora de su próxima película del mismo nombre. Así que como verán, tendremos mucho material de este artistazo a lo largo del año. Pero mientras tanto, a continuación les dejamos el video que lanzó para “Little Foot Big Foot”.

