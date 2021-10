Chubby and The Gang: La dosis de rebeldía que todos necesitan

Por: Juan Raúl Casal

Chubby and the Gang son rebeldes en nombre de todos los que no podemos serlo. Este grupo inglés de punk rock es excelente para pegarle a algo o imaginar que lo haces (just kidding). Ahí les va la historia breve: estaba banda nació en el 2019 porque sus miembros estaban hartos de los conjuntos a los que pertenecían: querían enojarse juntos. Así como lo leen.

En las canciones de la banda se tocan puntos de vista de izquierda, sindicalismo y lo mucho que odian la brutalidad policiaca. Van acorde al género, los punks quieren igualdad y botas negras para todos. Esta agrupación encontró casa en las disqueras Partisan Records (IDLES, Fontaines D.C.) y Static Shock.

La banda está conformada por el vocalista Charlie ‘Chubby Charles’ Manning-Walker; los guitarristas Ethan Stahl y Tom ‘Razor’ Hardwick; el bajista Maegan Brooks Mills; y Joe McMahon, el baterista, y échenles un ojo porque para sus rolas, generalmente usan fragmentos de programas de televisión a manera de burla. Listillos.

Ahhh pero para esto, deben saber que todos estaban en otras bandas, ‘Chubby Charles’ cantaba en la extinta banda de punk hardcore, Violent Reaction y en Arms Race. Conoció a integrantes de Vile Spirit y Gutter Knife en la escena de punk rock inglesa y formó Chubby and the Gang con ellos. Dicen que enojarse entre amigos es más divertido.

Nada les parece. Si te la pasas de queja en queja todo el día vas a cansar a todos, pero si lo haces con una guitarra y batería puedes ser un gran punk rocker, al menos así lo ve esta banda. Sube el volumen y deja que Chubby and the Gang luchen contra el sistema desde la seguridad de tus audífonos.

Sus letras contra el mundo

Todas las letras de la banda inglesa hablan de cómo pareciera que el mundo está contra ellos y de la vez que los dejó su novia. Así de macizo. Su ritmo está bueno para lanzar sillas por la ventana (es broma, no lo hagan), y la verdad es que resulta complicado cansarse de ellos porque hablan de los problemas cotidianos de la vida. Ya sabes, de esos que tiene cualquiera.

Bien dicen por ahí que los punks no lloran, pero a lo mejor sí quieren. Este género empezó en los 70 como una forma de ir contra el sistema, poder insultar a gusto a los jefes, policías, maestros, y pues… básicamente a todo el mundo. “I came into this world kicking and screaming and I’ll leave it just the same” (vine a este mundo pateando y gritando y me iré igual), dice Chubby and The Gang para que nosotros apretemos nuestra pelotita de estrés. Y es que… no todos podemos romper guitarras en un escenario.

Todo empezó en el año para molestarse

Su primer álbum ‘Speed Kills’ salió en enero del 2020, y para esto, nadie sabía que todos iban a necesitar música para pegarle a las almohadas y enojarse por no saber qué (inserte groserías aquí) iba a pasar. Tiene todas las cosas que adoramos del punk: estar inconforme porque sí. Bien podrían ser los sobrinos de The Clash o The Stooges.

En el 2020 se fueron de gira por Estados Unidos como teloneros de The Royal Hounds, una banda de rock and roll de Nashville. También, tocaron en el Great Escape Festival en mayo 2021, poco antes de que saliera su segundo disco. Y así como muchas de sus canciones son de ritmo rapidito, se van de tour con la misma intensidad.

Lanzaron su segundo álbum en el 2021, ‘The Mutt’s Nuts’, y es tan rudo como el primer disco. Esta vez no todas sus canciones van a toda velocidad, la balada “Life’s Lemons” es para abrazar la almohada y pensar en ESA persona a la que no le gustas tanto. Los punks tal vez lloran cuando nadie los ve… o lo hacen en la noche para dormir mejor.

Los corajes apenas comienzan

Todavía no anuncian un tercer disco, están ocupados con conciertos y festivales ahora que ya es posible. Peeeero, por si ocupas, van a estar London Calling Festival en Ámsterdam y otras funciones por sus rumbos. Seguro extrañan tocar enfrente de personas que están tan enojadas como ellos.

Las canciones de esta agrupación son el desahogo que todos necesitan de vez en cuando, aun los que no son fans del punk rock. A veces la vida apesta, no tiene sentido y nadie te quiere, esta banda lo entiende. Pon Chubby and the Gang a todo volumen y pégale a tu peluche menos favorito.