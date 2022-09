Este 2022, Coldplay anda con todo. Como recordarán, la banda británica anda de gira promocionando su más reciente material discográfico, Music of the Spheres, con un espectáculo impresionante que pasó por tres de nuestras ciudades más grandes: Monterrey, Guadalajara y la CDMX, y simplemente nos dejaron con la piel chinita, porque de esos conciertos surgieron momentos que de plano aún no podemos superar.

En la tierra de la carnita asada, Chris Martin y compañía le rindieron tributo a Taylor Hawkins, pues el mismo día en que tocaron en el Estadio BBVA nos enteramos de la muerte del baterista de Foo Fighters. O lo que pasó en la perla tapatía, cuando coverearon “Rayando el Sol” con Fher de Maná. Y ni qué decir del momento en que invitaron a Huillo, un niño con autismo que se hizo viral para tocaron con ellos una de sus propias rolas. Con decirles que la agrupación estaba tan contenta en nuestro país que hasta grabaron en el Foro Sol el video de “Humankind”.

Chris Martin en el video de “Humankind” que grabaron en la CDMX/Foto: Cortesía

Coldplay proyectará en todo el mundo los conciertos que dará en Argentina

A lo que vamos es que estar en un concierto de Coldplay en la gira de Music of the Spheres es algo que tanto fans from hell de la banda como los amantes de los conciertos tienen qué vivir. Y sí, sabemos que muchos se quedaron con las ganas de verlos en vivo y a todo color en Monterrey, Guadalajara y la CDMX. Pero no se preocupen, que en unas cuantas semanas podrán experimentar algo similar y lo mejor de todo, muy cerca de sus casas.

Resulta que el próximo 28 y 29 de octubre, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion regresarán a Argentina para tocar en el Estadio de River Plate en Buenos Aires. Prácticamente los boletos para estos shows y las demás fechas en dicho país están agotados. Sin embargo, la agrupación anunció con bombo y platillo que los transmitirán en las salas de cine de todo el mundo y sí, por supuesto que México está incluido en ese plan.

Foto vía Instagram: @coldplay

¿Y cómo le hago para ver los shows en México?

Si tienen ganas de checar estos conciertos de Coldplay con palomitas, refresco y nachos, les contamos que podrán verlos en vivo y en gran parte de los complejos que Cinépolis tiene en toda la república. Los boletos ya están a la venta a través de su sitio web (POR ACÁ pueden comprarlos) y salen en 250 pesitos mexicanos cada uno. Y sí, el precio es mayor que el de una función normal, pero les aseguramos que esa lana valdrá totalmente la pena porque de verdad, el espectáculo que traen y el setlist que están tocando son increíbles.

Así que ya lo saben, si no tuvieron chance de ver a Chris Martin y compañía en su más reciente paso por nuestro país, esta es la oportunidad perfecta para que vean lo que están haciendo durante la gira de Music of the Spheres. Y ojo, pónganse las pilas, porque los boletos están volando y no queremos que les ganen su lugar.