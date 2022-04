Qué belleza: Coldplay invita a fan con discapacidad auditiva a interpretar una rola en la CDMX

Si algo nos ha quedado claro con la más reciente gira de Coldplay por México es que todos los integrantes son unos tipazos. A lo largo de las fechas de su tour Music of the Spheres por nuestro país han surgido un montón de historias sensacionales, desde el caso del joven que se subió a tocar con ellos en Monterrey hasta el bello momento que nos regaló nuestro querido Huillo, un pequeño con autismo que cumplió su sueño (ACÁ la historia completa).

Sin embargo, parece que Chris Martin y compañía no dejarán de sorprendernos en sus últimos shows en la capital chilanga. Algo importantísimo para el grupo en esta gira es la inclusión, tanto así que en cada una de sus presentaciones además de destinar una zona especial en los lugares donde tocan para los asistentes con sordera, también les están dando unos chalecos especiales para que disfruten del espectáculo (AQUÍ les explicamos a detalle cómo funcionan).

Coldplay sorprendió a esta fan que se rifó como las grandes

Pero eso no es lo que les platicaremos en esta ocasión. Resulta que el pasado 6 de abril, Coldplay dio la tercera de las cuatro presentaciones que tienen programadas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Pero en esta ocasión en lugar de volarle la cabeza al público con el setlist o su actitud en el escenario (que es increíble), se llevaron el aplauso de todos los presentes al invitar a una fan con discapacidad auditiva a interpretar una rola con ellos.

La chica –cuyo nombre todavía no conocemos– acompañó a Chris Martin mientras él cantaba al piano uno de sus más grandes hits, “Something Just Like This”, su colaboración con The Chainsmokers. Y la verdad es que la joven se rifó como las grandes interpretando en lengua de señas este rolón. Al terminar la canción, ella dio las gracias a los asistentes y el frontman de la banda se acercó para abrazarla y agradecerle por ayudarlo.

Coldplay sube al escenario a una fan con discapacidad auditiva a cantar Something Just Like This en lengua de señas. #ColdplayMexicoCity 🇲🇽pic.twitter.com/5SB9PoNrH6 — Coldplay videos (@coldplayvid) April 7, 2022

No cabe duda de que Coldplay regresó a nuestro país para regalarnos momentos maravillosos como éste, donde no importa absolutamente nada, cualquiera que lo deseé puede disfrutar de su música en vivo y a todo color. Pero sobre todo, están demostrando con sus conciertos que la inclusión es posible dentro de la industria musical. Y ya como pilón, a continuación les dejamos nuestra plática con ni más ni menos que Chris Martin y Jonny Buckland: