“Come Fly With Me”: La estupenda música del quinto capítulo de ‘Luis Miguel: La Serie’

El quinto capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie nos dejó impactados. Hubo drama, reencuentros, momentos tristes y nostalgia. Vaya, un coctel de emociones difíciles de procesar… y eso no fue todo, desde luego. Por ahí, también pudimos escuchar dos míticas canciones que aparecieron en momentos épicos del episodio.

Los temazos en cuestión fueron “Te extraño” y “Come Fly With Me”, composiciones que hicieron grandes tanto a Armando Manzanero como a Frank Sinatra respectivamente. Esta es la historia de la grandiosa selección musical del episodio más reciente del show sobre “El Sol”.

“Te extraño”, el tema de Manzanero que impresionó a Sinatra

En el nuevo capítulo de la serie sobre Luis Miguel, el personaje de Diego Boneta se encontró con el legendario Frank Sinatra en Nueva York para convencerlo de que él debía ser el cantante latino que participara en su disco de duetos. Entonces, para impresionarlo, se aventó un cover bastante llamativo de “Te extraño”, una de las canciones más recordadas de Armando Manzanero.

En la vida real, Luismi precisamente hizo su versión de esa canción para incluirla en su disco de boleros titulado Romance, que además fue producido por el propio compositor yucateco y que significó el comienzo de una fructífera colaboración de 10 años y varios álbumes.

Como tal, el nombre real de la canción es “Pero te extraño” y originalmente formó parte del álbum Para mi siempre amor que Armando Manzanero lanzó en 1969. Desde entonces, fue reimaginada por varios enormes cantantes como el mismísimo José José, Olga Guillot, Ricardo Montaner e incluso Francisco Céspedes. Un clásico emotivo del bolero que no se olvida.

“Come Fly With Me”, la colaboración de Luis Miguel con Frank Sinatra

Una vez que se confirmó el dueto entre Luis Miguel y Frank Sinatra, el ídolo estadounidense decidió que el mexicano sería el indicado para para grabar la clásica “Come Fly With Me”. Y salvo lo que pienses ustedes, queridos lectores, este temazo era el indicado para el buen Luismi (sobre todo, teniendo en cuenta la referencia a Acapulco que aparece en la letra).

Como recordarán algunos, esta versión a dueto aparece en el álbum Duets II que Sinatra publicó en 1994 y que fue el último que la leyenda grabó en su carrera. Dentro de los premios que se llevó ese compilado, destaca un Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional, ahí nada más para que vean qué onda.

La versión original de la canción se grabó en 1957 y se lanzó al año siguiente como el sencillo principal del disco homónimo de Frank Sinatra. La música la compuso el también legendario Jimmy Van Heusen y la letra, que muchos consideran una de las más populares del trabajo de Frank, fue escrita por Sammy Cahn.

“Come Fly With Me” ha trascendido en el tiempo como una de las melodías más importantes de la cultura pop, llegando a formar parte de un sinfín de bandas sonoras de películas como la comedia británica que lleva su nombre, Raging Bull (1980) o Catch Me if you Can (2002). En el siguiente artículo recordamos aquella vez que Luis Miguel la interpretó para Sinatra en 1995.