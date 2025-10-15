Lo que necesitas saber: Los abonos para dos días ya están a la venta... y así hasta agotar existencias

Desde hace rato se conoce la distribución por días de las bandas que estarán en el Corona Capital 2025… y los que no han comprado sus boletos dicen “seeee, pero no me lo aventaría todo” o “ahhh, pero es que ese día no me late nada”. Pues bien, ahora ya hay la posibilidad de comprar abonos para dos de los tres días de festival.

Fechas confirmadas del Corona Capital 2025

¿Cómo que abono para dos días?

Podrá ser Viernes + Sábado, Viernes + Domingo o Sábado + Domingo, la combinación que más les guste, para ver a las bandas que más les gusten. Así se ponen a la venta abonos de dos días para el Corona Capital.

Esta nueva modalidad de compra sólo estará disponible en una única fase (o sea, no se modificará su precio) y para las categorías de boletos ya conocidas: General, Comfort Pass y Banamex Plus… y durará hasta el temido “hasta agotar existencias”.

Foto: Getty

Precios de los abonos de dos días para el Corona Capital

De acuerdo con el anuncio del Corona Capital, los precios de estos abonos de dos días son los siguientes (más cargos por servicio):

Abono general: $ 3,860

Abonos Plus: $6,400

Abonos Comfort: $4,600

Un buena rebajita a cambio de no ir al día de festival… que, a final de cuentas, es lo que muchos –por una u otra razón– quieren hacer: ya sea porque no les late el headliner de cierta fecha o por algún compromiso personal.

Así están distribuidas las bandas por día

Nomás para que decidan bien cuál día se van a saltar, recordemos que, en el primer día del Corona Capital, los cabezas de cartel son Queen of the Stone Age y Foo Fighters, aunque ese día igual estarán Franz Ferdinand, Garaje y Nilüfer Yanya.

Foto: OCESA.

Para el segundo día, cerrará Chapelle Roan. Un acto más para los chavos, pero precedido de Vampire Weekend, Alabama Shakes, Mogwai, Grizzly Bear y, para los tíos locochones, OMD.

El tercer día luce como el día que nadie se querrá perder… pero cada quien: Deftones, James, Weezer, Kadavar, Jerry Cantrell y, para rematar todo el Corona Capital, Linkin Park.