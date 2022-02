¡Daft Punk lanza una edición de lujo del disco ‘Homework’ por su 25 aniversario!

Se acaba de cumplir un año exacto desde que Daft Punk anunció su separación definitiva. Lo sabemos: han sido meses difíciles para los fans, pero aunque no lo crean, eso no quiere decir que el ahora separado dúo francés no nos tenga algunas sorpresas preparadas.

Pues resulta que este martes 22 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario desde que nuestros robots favoritos dieron el adiós definitivo, se anunció una reedición especial de su icónico disco Homework. Y no solo eso ya que también transmitieron un live en Twitch de un conciertazo que dieron en Los Ángeles en 1997.

Daft Punk celebrará los 25 años de ‘Homework’ con una edición de lujo

¿Pueden creer que han pasado 25 años desde que Daft Punk lanzó el aclamado Homework? Nosotros tampoco. Pero bueno, ese disco es parte del tremendo legado que nos dejó el dúo francés y sin duda, se debe celebrar de una manera especial luego de más de dos décadas de seguir sonando en nuestras listas de reproducción.

Si anduvieron atentos a las redes sociales de DP durante este martes 22 de febrero, se habrán dado cuenta que anduvieron compartiendo algunas imágenes misteriosas y toda la onda. Pues bien, ya salió el peine de lo que se traían entre manos y no, desafortunadamente para algunos no hubo reunión (la neta, se veía poco probable, deben admitirlo). Sin embargo, sí habrá un lanzamiento para que los fans de hueso colorado disfruten.

Daft Punk anunció un una edición de lujo del ya mencionado Homework, esto con motivo del 25 aniversario del álbum lanzado originalmente el 20 de enero de 1997. El material contiene 15 remixes del disco original, de los cuales nueve no se encontraban en plataformas de streaming. Las remezclas son contribuciones de artistas como Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam, Ian Pooley, I:Cube, Roger Sanchez y Junior Sanchez.

Pero eso no es todo ya que Homework Digital Deluxe 25th Anniversary también tendrá una edición física, para aquellos fanáticos que quieran ampliar su colección de materiales de Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter. Esta versión se lanzará en vinilo y llegará al mercado el 15 abril próximo. Si quieren ir apartando el suyo, POR ACÁ pueden preordenarlo.

Y bueno, aunque no hubo reunión -y no se ve que suceda pronto-, en el canal oficial de Twitch de Daft Punk se transmitió hoy el concierto que la pareja dio en diciembre de 1997 en el Mayan Theatre de Los Ángeles. Por acá lo vimos un rato y la verdad, una joya, eh. Pero al menos tenemos algo para recordar a los icónicos robots franceses. ¿Van a armar la reedición del Homework o qué onda?