¡Épico! Damon Albarn subió al escenario de Coachella 2022 con Billie Eilish y tienes que verlo

Coachella está teniendo un regreso más que espectacular este 2022 y basta revisar sólo algunas de las presentaciones que se han dado hasta ahora para confirmarlo. Pero sin duda uno de los momentos más esperados era la llegada de Billie Eilish al escenario y neta no decepcionó a absolutamente nadie.

¡Billie Eilish y Damon Albarn juntos en Coachella 2022!

Y es que a pesar de que Harry Styles tuvo una actuación épica en la primera noche de Coachella 2022, lo de Billie Eilish alcanzó un nivel distinto cuando sorprendió a propios y extraños al subir al escenario al mismísimo Damon Albarn.

La joven cantante se aventó dos rolas a dúo con Damon, empenzando con Getting Older, aunque se notó que Albarn no conocía muy bien que digamos la canción. Pero luego de eso vino la interpretación de Feel Good Inc, ese inolvidable éxito de Gorillaz que obviamente nadie mejor que Damon para interpretarla.

Damon Albarn con Billie Eilish en #Coachella pic.twitter.com/0LsUh28mHU — Marlon Cáceres (@Maranesca) April 17, 2022

“Este hombre cambió mi vida de muchas maneras y cambió mi visión completa de lo que podía ser la música, y lo que podía ser el arte, y lo que podía ser la creación”, dijo Billie Eilish sobre el escenario de Coachella 2022 tras aventarse la primera canción con Damon. “Blur cambió el mundo y Gorillaz cambió el mundo. Este hombre es literalmente un genio y eso es todo”.

Obviamente no podemos dejar de mencionar que si bien el dueto entre estos dos grandes de la música ya es épico por sí solo, tuvo el ingrediente extra del recuerdo que tenemos todos por acá de cuando Albarn criticó a Taylor Swift y la acusó de no componer sus canciones, argumento para el cual puso de ejemplo a la propia Eilish.

Por acá el video completo de su interpretación de ‘Feel Good Inc’

¡Una locura total! Coachella 2022 nos está dejando un gran sabor de boca y la neta es que, en un futuro cuando hablemos de esta edición del festival, el dúo entre Damon Albarn y Billie Eilish será uno de los momentos que más se mencionarán para entender el éxito que tuvo.

Se une desde ya a los mejores momentos que ha dejado Coachella 2022 hasta ahora.