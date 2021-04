Sobre reversiones y nuevos comienzos: Una entrevista con Daniela Spalla

Ha sido un año complicado para la escena musical latinoamericana -ya sabes, por aquello de la pandemia-, pero el show debe continuar de una u otra forma. En ese sentido, con los shows presenciales aún en entredicho, este 2021 parece la tarima indicada para darle vuelo a alguno que otro lanzamiento y ahí, Daniela Spalla se une a la tendencia.

La compositora argentina está lista para abrir una nueva etapa en su carrera pero antes, nos muestra un peculiar e interesante cover suyo de un tema clásico de Zoé. Como parte de las reversiones que varios artistas como Caloncho, Juanes o Mon Laferte han realizado de la mítica banda mexicana, la oriunda de Córdoba también preparó su entrega reimaginando el tema “Veneno”, del disco Rocanlover de 2003.

Por acá tuvimos la oportunidad de platicar con Daniela Spalla sobre esta versión suya de esa canción de Zoé, sobre las complicaciones de lanzar un álbum en el pandémico momento que vivimos, las enseñanzas que ha dejado este periodo de la vida y los planes que musicalmente delinea a futuro.

Zoé es hoy en día una de las bandas más importantes y emblemáticas de México y Latinoamérica, de lejos. Con más de 20 años de carrera, varios discos y diversos premios (incluidos Grammys internacionales), el combo liderado por León Larregui ha hecho méritos suficientes para convertirse en ícono de la industria musical en esta parte del continente.

Por ello, desde hace unos meses, diversos artistas de la propia escena, tanto antaños como más recientes y de diferentes estilos, han rendido un homenaje al grupo mexicano con un proyecto llamado Reversiones. La más reciente en agregarse es Daniela Spalla y su cover de “Veneno” que lanzó hace algunos días. La elección de este tema, de hecho, tuvo una planificación importante, justo como la misma cantautora lo explica.

La reversión de “Veneno” en la voz de Spalla despoja un poco ese característico sonido de ‘rock alternativo espacial’ que la banda mexicana impregnó en ese sencillo y su disco en general. Para esta nueva entrega, Daniela le dio una nueva identidad, llena de toques de bossa nova sobre una base electrónica que hace del track una pieza hipnotizante. Mucho de ello, cuenta la argentina, se debe a su colaboración con el productor Pablo Stipicic.

“Veneno” es uno de los sencillos con los que se promocionó Rocanlover, lanzado por Zoé en 2003. Se podría decir que tanto la canción como el disco han superado la prueba del tiempo y actualmente, se sienten frescas; ‘han envejecido bien’, como se dice de repente.

En un ejercicio de rememoración, Daniela echa un vistazo al pasado para platicar un poco sobre lo que hacía en esa época cuando León Larregui y compañía lanzaban su segundo material de larga duración. Parece que la espinita de la composición ya hacía lo suyo en las aspiraciones musicales de la creadora de “Estábamos Tan Bien”.

“Estaba empezando a escribir canciones. Esa fue la época. Estaba escuchando a Fito Páez, Charly García a Spinetta y fue el año en que agarré el piano. Yo tenía teclados y había empezado a estudiar piano. Entonces estaba sacando las canciones de estos artistas y empezaba a tener esta inquietud por escribir. Me daba cuenta que solo con mi canto no iba a dejar mucho, así que me puse a escribir”.

Sin embargo, Daniela Spalla no conoció a Zoé a principios de la primera década de los 2000. En aquel momento, la banda mexicana aún no arrasaba con la escena como lo hace ahora. El primer acercamiento que tuvo la sudamericana con el proyecto mexicano se dio hasta finales de esa época cuando todavía se realizaban los Premios MTV. Además, ella relata con qué canciones le gustaba practicar cuando comenzaba a definir su talento como música.

Como mencionamos anteriormente, Zoé puede ser mencionada como una leyenda viva del rock en México y Latinoamérica. El tiempo y su trabajo de la agrupación se han encargado de confirmarlo… pero Daniela Spalla agrega algo más a este compendio de virtudes.

Para ella, los también compositores de “Vía Láctea” han demostrado el valor de la convicción propia en cuanto al tema creativo; de no dejarse llevar por lo que dicte la industria o las tendencias. ¿Les ha funcionado? La evidencia dicta que sí.

“Yo siento que en la música, sobre todo en el espíritu, eso es algo que me gusta mucho de Zoé. Ellos han persistido en lo que querían hacer; en su camino. Siento que, sobre Zoé, se tiene esa idea de que no escuchan lo que otra gente pueda venir a decirles. Como que ellos dicen ‘nosotros hacemos nuestro ‘pedo’, nuestras cosas. Si les gusta, bien. Y si no les gusta, bien también’. Siento que transmiten un poco eso y tienen mucho éxito; son muy masivos. Entonces, desde un lado de artista que está desarrollando su carrera, es muy sano ver un ejemplo así”.

El año pasado, Daniela Spalla lanzó el disco Puro Teatro con todas las ganas de salir de gira y promocionarlo en diversos escenarios. Pero como sabemos, la pandemia por coronavirus complicó las cosas mucho más de los que se pensaba. Ahora, después de un año, la cantautora argentina analiza con más detenimiento las complicaciones que acarreó lanzar un disco en este turbulento momento. La cuestiones profesionales, lucen un poco más optimistas en ese sentido.

Y aunque la parte creativa y musical tuvo sus complicaciones, no se puede dejar de lado cómo esta contingencia ajetreó la vida de la gente. En el caso de Daniela Spalla -como seguro lo fue con muchos de ustedes, queridas lectoras y lectores-, hubo un asunto de amor, fastidio y eventual reconciliación con uno mismo. Como quien dice: “de lo malo, lo bueno”, y lo bueno es que muy pronto escucharemos más música de Daniela Spalla.

“Todo este tema pandémico, creo que en algunos aspectos me paralizó. No sabía qué hacer ni hacía dónde. También hubo resistencia al abuso de redes sociales, me empezó a dar asco todo ese tema. Ahora, poco a poco esto volviendo. En lo más profundo, la pandemia ha significado un reencuentro conmigo. Y para el reencuentro, se tuvieron que romper muchas cosas también. Una de las primeras cosas que me propuse cuando comenzó la pandemia era amigarme conmigo y con el espejo. Ya no tenía que vivir para afuera y eso me quitaba presión. Solo tengo que vivir conmigo. Pero era algo más en el plano superficial de la imagen y el mismo proceso de reconciliación lo he venido haciendo en la parte de las letras y la música, pero ha sido más lento. Recién empiezo a entender por dónde… El proceso ha sido amor-odio-reconciliación conmigo y con mi trabajo… Ahora esto escribiendo y estoy preparando música para lanzar en la segunda mitad del año. Me he juntado con amigos para hacer unas colaboraciones que van a salir en los próximos meses, por ahí vienen algunas cosas”.