Lo que necesitas saber:

Liam Payne tenía tatuada en el pecho la frase: 'Where dark meets light'.

Louis Tomlinson estrenó su tercer disco como solista ‘How Did I Get Here?’ en enero del 2026. Y entre las 14 canciones que incluye la versión deluxe, resalta una canción en particular.

Dark to light, tema que está dedicado a su amigo y compañero en la banda One Direction, Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre del 2024 en Argentina.

Para Tomlinson, Liam siempre fue parte vital de One Direction. No solo arriba del escenario, también fuera de él con su participación en la composición de la mayoría de las canciones de la banda. Y sobre todo, al mantener unidos a los cinco integrantes originales durante los primeros años: Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles, Tomlinson y, claro, Payne.

Foto: Liam Payne (facebook)

Por eso es que la muerte Liam afectó tanto a Tomlinson. Más que amigos, se convirtieron en hermanos, crecieron juntos. Entendían el dolor de cada uno y se acompañaron en sus momentos más complicados. Ahora, Louis se pregunta: ¿Qué hubiera pasado si Liam se hubiera visto como él lo veía? ¿Algo habría cambiado? ¿Seguiría aquí?

Louis Tomlinson dedica canción a Liam Payne

Meses antes del lanzamiento de ‘How Did I Get Here?’, Louis Tomlinson ya había dicho que la canción más sentimental del álbum era ‘Dark to light’. La canción inicia con la frase: ‘It’s over before it ends why doesn’t anybody tell you that?’. En español sería algo como ‘Se acabó antes de terminar ¿Por qué nadie te lo dice?’

Una frase dolorosa, profunda y muy personal, que habla sobre lo repentino y sorpresivo que fue perder a su hermano. La canción sigue describiendo el sentimiento de impotencia de Louis al no poder hacer nada para evitar la muerte de Liam. Aunque siempre fue una de las personas más cercanas a él.

Louis Tomlinson
Louis Tomlinson / Fotografía BMG

Las ‘Louis’ y ‘Directiones’ en general seguramente derramaron una que otra lágrima con esta canción y, no es para menos. Hay una parte en la que Louis le promete a Liam que siempre seguirá a su lado, aunque no puede seguirlo.

Y por si tienen duda de que la canción está dedica a Liam, basta con recordar el tatuaje que tenía en el pecho con la frase: ‘Where dark meets light’ (Donde la oscuridad se encuentra con la luz).

Incluso hay información que asegura que Louis habló personalmente con la familia de Liam para contarles de la canción que había escrito y que sería incluida en su álbum.

Acá les dejamos Dark to light con todo y la letra en español e ingles.

Letra de Dark to light de Louis Tomlinson

It’s over before it ends
Why doesn’t anybody tell you that?
No phoenix in the flames
There’s only empty photographs

Is there anything that I can do?

I wish you could see how you look in my eyes
One more time
Would it make a difference? Would it make you smile?
Could it bring you from dark to light?
(From dark to light)

You told me to carry on
But I never listen to what you tell me
And I can’t carry this weight for long
But I’m not over it already

Is there anything that I can do?

I wish you could see how you look in my eyes
One more time
Would it make a diffеrence? Would it make you smilе?
Could it bring you from dark to light?
From dark to light

Don’t go anywhere I can’t follow
Don’t go anywhere I can’t follow
Don’t go anywhere I can’t follow
You know that I’ll be by your side

I wish you could see how you look in my eyes
One more time
Would it make a difference? Would it make you smile
Could it bring you from dark to light?
From dark to light

From dark to light
From dark to light
Would it bring you from dark to light?
From dark to light

Se acabó antes de terminar
¿Por qué nadie te lo dice?
No hay fénix en las llamas
Solo hay fotografías vacías

¿Hay algo que pueda hacer?

Desearía que pudieras ver cómo te ves en mis ojos una vez más
¿Haría la diferencia? ¿Te haría sonreír? ¿Podría llevarte de la oscuridad a la luz?

Me dijiste que continuara
Pero nunca escucho lo que me dices
Y no puedo llevar este peso por mucho tiempo
Pero aún no lo he superado

¿Hay algo que pueda hacer?

Desearía que pudieras ver cómo te ves en mis ojos una vez más
¿Haría la diferencia? ¿Te haría sonreír?
¿Podría llevarte de la oscuridad a la luz?
De la oscuridad a la luz

No vayas a ningún lugar que no pueda seguirte
No vayas a ningún lugar que no pueda seguirte
No vayas a ningún lugar que no pueda seguirte
Sabes que estaré a tu lado

Desearía que pudieras ver cómo te ves en mis ojos una vez más
¿Haría la diferencia? ¿Te haría sonreír?¿Podría llevarte de la oscuridad a la luz?

De la oscuridad a la luz
De la oscuridad a la luz
De la oscuridad a la luz
¿Te llevaría de la oscuridad a la luz?
De la oscuridad a la luz

