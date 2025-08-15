Lo que necesitas saber: 'Private Music', el nuevo disco de Deftones, sale el 22 de agosto... pero podrás escucharlo antes en una listening session especial.

Después de cinco años, por fin Deftones lanzará un nuevo disco. Se trata de Private Music, que está listo para llegar a nuestras vidas el próximo 22 de agosto. O sea, ya estamos a nadita de que salga.

Y bueno, después de escuchar “My Mind Is a Mountain” y “Milk Of The Madonna”, los fans más acérrimos seguro están con el ansia a tope de escuchar el álbum… y aquí en Sopitas.com, precisamente queremos invitarlos a que le echen una escuchada antes que nadie en una listening session muy especial.

Te llevamos a una listening session especial de ‘Private Music’ de Deftones

El próximo martes 19 de agosto, se llevará a cabo una listening session de Private Music de Deftones en la Ciudad de México. Y para que disfrutes aún más la experiencia, el acceso que te daremos será doble para que vayas con un acompañante.

Pero esta una es una sesión de escucha previa común y corriente, eh… podremos escuchar el álbum en un sistema de sonido de primera, en completa oscuridad y con cero distracciones.

Chino Moreno y compañía priorizan la atención total en la música, así que será un espacio único para que disfrutes como nunca Private Music de Deftones antes que nadie.

Y aquí, va la dinámica para que te ganes el acceso doble a esta listening session…

Las bases para participar por un acceso (dinámica terminada)

1. Sigue a Sopitas FM (Instagram y TikTok), ZUP (Instagram y TikTok) y Cinemática (Instagram) en redes sociales. Paso super indispensable.

2. Suscríbete a nuestro newsletter. Aquí puedes hacerlo.

3. Responde este par de preguntas:

Según el análisis que hicimos en Sopitas.com sobre el sencillo “Milk Of The Madonna”, ¿cuál sería la temática/interpretación de la canción? En este post que hicimos en redes encuentras la respuesta.

Nick Raskulinecz es el productor de Private Music de Deftones y es la tercera vez que trabajan juntos en un disco. ¿Cuáles son los otros dos álbumes que Nick produjo con la banda anteriormente? El dato lo puedes encontrar acá.

4. Entra a este enlace para llenar el formulario con tu nombre, teléfono, correo electrónico y las respuestas de las dos preguntas anteriores.

¡Y listo! Ya estás participando para ganar un acceso doble a la listening session especial de Private Music de Deftones. Mucha suerte…

Aquí los ganadores de la dinámica

Estos son los ganadores de la dinámica que podrán asistir a la listening session de Private Music de Deftones:

Magnolia Ramírez Hernández

Carlos Arturo González Tapia

Miriam Mercado Gutiérrez

IMPORTANTE

––Esta dinámica es solo para mayores de edad

––Debes seguir las redes de Sopitas FM, ZUP y Cinemática como se indica en las bases de la dinámica.

––Esta dinámica empieza el viernes 15 de agosto a las 12 PM y termina el lunes 18 del mismo mes a las 12 PM.

––La listening session se hará en una zona en el centro-poniente de la Ciudad de México. Toma en cuenta eso al momento de participar.

––El premio de esta dinámica solo contempla el acceso a la listening session del martes 19 de agosto; no incluye traslado al lugar ni otro tipo de complemento.

––Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico con las instrucciones para llegar a la listening session de Private Music de Deftones, así como la dirección del lugar.

––Nos reservamos el derecho de no considerar a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.