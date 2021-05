Demandan a Childish Gambino por supuesto plagio en “This Is America”

A pesar de que la industria musical está pasando por un momento extraño gracias a la pandemia, hay algunas cosas que de plano no han cambiado como tal. Entre ellas tenemos las ya conocidas demandas entre artistas, aunque en esta ocasión le tocó a Childish Gambino, un músico que dio de qué hablar hace muchos años con una canción que para muchos, estaba muy adelantada a su época en el momento en que se lanzó, por supuesto que hablamos de “This Is America”.

En mayo de 2018, Donald Glover –como en realidad se llama– lanzó esta rola tan controversial. Este tema básicamente es una crítica ácida y cruda sobre lo complicado que es ser afroamericano en los Estados Unidos. El cantante y actor no se guardó absolutamente nada, y eso nos quedó claro cuando estrenó el videoclip oficial en YouTube, el cual está lleno de simbolismos y que se convirtió en un himno del movimiento Black Lives Matter en 2021.

Ahora le llegó una demanda a Childish Gambino por esta rola

Sin embargo, y aunque al mundo le pareció genial y super creativa la forma en que compuso “This Is America”, otros consideran que agarró “inspiración” de otros lados para crearla. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues en esta ocasión un rapero llamado Kidd Wes está demandando a Childish Gambino porque afirma que esta canción infringe derechos de autor de la rola que él lanzó en 2016, “Made In America”.

De acuerdo con Pitchfork, Wes presentó su demanda el pasado 6 de mayo ante un tribunal federal de Nueva York. En el documento argumentan que: “las similitudes sustanciales entre ambas canciones incluyen, pero no se limitan a, un contenido rítmico, lírico y temático de composición e interpretación único y casi idéntico contenido en las secciones del coro –o “gancho”– que son las piezas centrales de ambas canciones”.

Kidd Wes está pidiendo una compensación “justa”

Según la misma fuente, se pusieron en contacto con los abogados de Kidd Wes –cuyo verdadero nombre es Emelike Nwosuocha–, y reafirmaron el contenido de la demanda a Childish Gambino. No revelaron la cantidad en dólares, pero mencionaron que están buscando una indemnización por daños y perjuicios con ganancias que incluyen: ventas de discos, ringtones, todos y cada uno de los ingresos de los editores de música, masters de discos y mucho más.

Las similitudes entre las dos piezas musicales van más allá de la coincidencia y suponen una infracción, como se alega en la demanda presentada por nuestro cliente. El señor Nwosuocha confía en sus reclamaciones, y simplemente busca el crédito y la compensación que merece por el uso no autorizado de su música”, declararon los representantes del rapero.

Kidd Wes subió por primera vez “Made in America” a SoundCloud el 11 de septiembre de 2016 y más tarde la incluyó en el álbum que lanzó un año después, Eleven: The Junior Senior Year. Childish Gambino, por su parte y como ya mencionábamos antes, estrenó “This Is America” en 2018 y para ser honestos, a pesar de que nos encanta el trabajo de Donald Glover, sí hay ciertas partes un tanto parecidas entre ambas rolas. Júzguenlo ustedes mismos.

Esta no es la primera vez que lo señalan por plagio

La lista de acusados en la demanda de Kidd Wes es sumamente extensa. Además de Donald Glover, los demandados son: Young Thug, coguionista de “This Is America”, Lüdwig Goransson, productor de la canción, Kobalt Music, RCA Records, Sony Music Entertainment, Young Stoner Life Publishing LLC, 300 Entertainment, Atlantic Records, Warner Music Group, Roc Nation, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music.

Esta no es la primera vez que señalan a Childish Gambino por presuntamente violar derechos de autor. En 2018, el rapero neoyorquino Jase Harley afirmó que Glover “robó” la música de “This Is America” de su canción “American Pharaoh”, que presentó en 2016. Fam Rothstein, un asociado y colaborador cercano de Glover, negó las afirmaciones de plagio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se la fusiló o simplemente es una rara coincidencia?