Covers brgs: ¡Así suena “Personal Jesus” de Depeche Mode en el estilo de Mötorhead!

La historia musical del Reino Unido nos ha permitido conocer a todo tipo de bandas geniales como Depeche Mode y Mötorhead. Aunque ambas manejan géneros musicales un tanto diferentes, el público sabe que el legado de ambas agrupaciones es enorme.

Y no lo puedes negar: por más heavy que seas, es imposible resistirse al encanto electrónico de David Gahan, Martin Gore y compañía. Es más, el estilo pesado y potente del grupo de Lemmy Kilmister quedaría perfecto para echar un cover de “Personal Jesus” y la prueba está en el video de un youtuber que se rifó haciendo el intento.

Un cover de Depeche Mode bien heavy

Cuando se trata de música, hay personas a las que se le da muy bien probar con cualquier cantidad de géneros. Con esto no solo nos referimos a artistas musicales de renombre; también hablamos de aquellos aficionados que escarban dentro de su extenso gusto musical para crear -o recrear en todo caso- versiones de nuestras rolitas favoritas.

Así lo hizo el creador de contenido conocido como Denis Pauna, quien tomó a dos emblemáticas bandas inglesas para su pequeño y audaz experimento. Este youtuber tomó la clásica “Personal Jesus” de Depeche Mode, la despojó de sus texturas electrónicas y le puso unos riffs bien duros al más puro estilo de Mötorhead.

Denis se rifó bastante y armó este video en el que lo vemos caracterizado como el mismísimo Lemmy mientras toca en el bajo y la guitarra una versión bien heavy del clásico lanzado por DM como parte del aclamado disco Violator (1990).

Según dice Pauna en la descripción de su video, este cover tomó como base el sonido que la banda de Kilmister imprimió en canciones como “Born To Raise Hell” y “Built For Speed”. A continuación te dejamos el clip para eches el headbang y compruebes que suena increíble esta combinación.

Entrevista con Martin Gore

Ya que andamos en esos terrenos sobre Depeche Mode, no olvides checar la entrevista que tuvimos con Martin Gore por el lanzamiento de The Third Chimpanzee, su nuevo EP. En la charla, el reconocido compositor nos platicó los detalles detrás de esta nueva placa instrumental.

“…Me gustó la idea de nombrar el EP ‘The Third Chimpanzee’ para cuestionar qué tan diferentes somos a los monos… ¿Estamos mucho más evolucionados? Eso era en realidad lo que trataba de averiguar”, comenta Gore sobre la concepción de su nuevo trabajo. Si quieres conocer más sobre esta entrega, acá te dejamos la entrevista.