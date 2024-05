Lo que necesitas saber: El par de legendarias bandas de punk harán una gira por Latinoamérica que tendrá un par de fechas en México.

Ojo acá a todos esos nostálgicos del punk de antaño y la cosa se va a poner emocionante. Los Descendents y Circles Jerks acaban de anunciar un par de conciertos en México para finales de este 2024.

Estos shows forman parte de una gira que llevará al par de legendarias bandas de punk rock por diversos países de Latinoamérica. Será un momentazo para el recuerdo de esos punkies acérrimos de toda la vida, seguro.

Milo Auckerman, líder de Descedents. Foto: vía Facebook de la banda.

Las fechas de los conciertos de Descendents y Circle Jerks en México

Los conciertos de Descendents y Circle Jerks se realizarán precisamente los días 5 de diciembre en el C3 Stage de Guadalajara, mientras que en la Ciudad de México el show se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Les dejamos también las fechas para el esto de Latinoamérica:

– 9 de diciembre: Teatro Teletón de Santiago, Chile.

– 11 de diciembre: Teatro Flores de Buenos Aires, Argentina.

– 13 de diciembre: Tork n’ Roll de Curitiba, Brasil.

– 14 de diciembre: Terra en Sao Paolo, Brasil.

Estas son las fechas de Descendents y Circle Jerks en México a finales del 2024. Foto: Eyescream Productions.

La etapa latinoamericana de la gira conjunta de Descendents y Circle Jerks llega luego de que en marzo pasado lanzaran un EP llamado You Got Your Descendents in My Circle Jerks. En esta producción, que únicamente está disponible en versiones físicas de 7 pulgadas, ambas bandas hacen covers entre sí.

Venta de boletos y precios para el concierto de Descendents y Circle Jerks en la CDMX

De acuerdo con Eyescream Productions, la venta de boletos para el concierto de Descendents y Circle Jerks en la CDMX comenzará el miércoles 29 de mayo, tanto en taquillas del Palacio de los Deportes como en línea en Ticketmaster.

En un post de redes sociales, la promotora del concierto mencionó que los precios van de los $900 a los $950 pesos ya sin cargos.

Venta de boletos y precios para el concierto de Descendents y Circle Jerks en Guadalajara

En el caso de la fecha para Guadalajara, los boletos están a precio de $857 pesos ya sin cargos. Los puedes adquirir en el sitio de Ticket Now aquí mero. Ahora sí, ¿emocionados, punkies?

