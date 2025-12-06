Lo que necesitas saber: Aquí nuestro recap con 25 de las mejores canciones que más nos gustaron en este 2025 en Sopitas.com. ¿Cuál agregarías?

Siempre es bien difícil hacer listados de música para el fin de año… pero también nos encanta porque eso implica repasar mucho contenido genial. Y ahora, toca repasa algunas de las mejores canciones del 2025 que las tuvimos en loop constante.

25 de las mejores canciones que escuchamos en el 2025 en Sopitas.com

¿Quieres ver nuestro listado de canciones mitad de año? Aquí te lo dejamos y ahora sí, vámonos al listado de cierre de año. NOTA: el orden en que enlistamos a continuación no tiene relevancia; solo son rolas chidas que nos laten y ya… 🙂

Wolf Alice – “The Sofa”

También los incluimos en el listado de mejores discos del 2025 y fue difícil escoger una rola porque, jijo… qué discazo. Pero “The Sofa” no solo fue una de las canciones destacadas de The Clearing; fue también una que nos encantó por su mensaje.

El mensaje es claro: ¿Por qué nos torturamos nosotros mismos intentando entender todo sobre la vida? Hay que encontrar una manera despejarnos de todo aquello que ni siquiera ha sucedido.

Sobrepensar todo aspecto de la vida puede llegar a ser frustrante. Por ello, a veces, lo único que necesitamos es sentarnos en el sillón a descansar y relajarnos tanto como podamos.

The Last Dinner Party – “This Is The Killer Speaking”

The Last Dinner Party fue una de las bandas debutantes que nos encantaron entre 2023 y 2024. Su primer disco también se coló entre nuestros favoritos del año pasado… y ahora, se confirman como una de las mejores bandas actuales con su disco, From The Pyre…

“This Is The Killer Speaking” que llegó como la carta de presentación del álbum y nos dejó ver que siguen en plan ambicioso. La canción se relata desde la visión de una relación que termina de forma trágica.

A nivel instrumental, está bien interesante la combinación entre música que parece salida de una película de vaqueros y piezas de piano rock a lo Elton John. Joyita de canción del 2025…

Pulp – “Got to Have Love”

Pulp no solo están en la lista de mejores discos del 2025… también los traemos a la de canciones porque “Got to Have Love” tiene esa calidad de himno de otro tiempo y que los hace brillar como la banda más versátil de la generación britpop que tuvo su revival en grande este año.

Es una canción rara ––en el buen sentido–– porque tiene un ritmo disco muy bailable, pero que transmite una atmósfera llena de tensión. Y la letra lo magnifica con esta idea de una persona que acepta que merece amar y ser amado… que el amor es imprescindible y que quiere enamorarse.

Es como alguien quien se considera a sí mismo como una persona fría, dándose cuenta de que tiene sentimientos y que quiere experimentar esa emoción.

Hayley Williams – “Parachute”

En una época donde los tracklist de discos con trabajos pasan los 10 temas, Hayley Williams decidió aventarse 17 rolas de una sentada. Y después de eso, siguió lanzando una que otra canción a lo largo del 2025.

Así llegó “Parachute”, donde reflexiona sobre una relación rota, la decepción que ocasionan las dudas, la dificultad de seguir sintiendo amor por una persona que quizá ya no siente lo mismo y cuestionarse si vale la pena seguir luchando.

¿Hay que ser más precavido a la hora de enamorarse? Ustedes sabrán… Acá puedes leer la entrevista que tuvimos con Hayley.

Fontaines D.C. – “It’s Amazing to Be Young”

Una canción de las que repiten luego de aparecer en nuestro listado del 2025. Fontaines D.C. la lanzó este año tras el éxito del disco Romance y no entendemos cómo no logró colarse en el corte final del disco en el 2024. Pero bueno, al menos no se la guardaron.

A veces falta un poco de perspectiva para entender que ser joven, aunque muchas veces es duro, es maravilloso. Y un poco por ahí va el mensaje de esta nueva canción de Fontaines D.C.

“It’s Amazing to be Young” se escribió en presencia de un recién nacido, en este caso el hijo de Carlos O’Connell. El tema inició como una canción de cuna, pero fue mutando hasta volverse este temazo.

Turnstile – “Never Enough”

Turnstile tardó más de una década en ganarse el reconocimiento masivo de la industria rock. Se entiende porque más de la mitad de su carrera la hicieron en la escena underground del hardcore de Baltimore. Pero con Glow On del 2021, la cosa cambió.

Y luego, con Never Enough de este 2025, la banda se confirmó como uno de los actos más grandes (y redituables) del rock a nivel mundial. ¿Siguen haciendo hardcore? Sí, aunque los más puristas del género los golpetean. ¿Se han acercado a estructuras más pop dentro del rock? Totalmente… y lo hacen muy bien.

El ejemplo está en la canción que le da nombre al disco, de atmósfera y mensaje soñadores que pone al amor como el motor del mundo, aunque no parezca suficiente.

Creo que su disco tiene mejores canciones… pero esta fue la que se volvió himno para reafirmarlos como una de las mejores bandas e la actualidad.

Deftones – “Infinite Source”

Uno de los regresos más geniales del 2025 para una banda que atraviesa uno de los resurgimientos más intensos de los últimos años. Deftones nos dejó sorprendidos con Private Music (aquí la reseña del disco), que ha sido calificado como el mejor disco de la banda desde Koi No Yokan del 2012.

Y entre la gama enorme de rolas potentes que hay en el álbum, “Infinite Source” brilla de forma particular porque no es una interpretación del metal alternativo más denso de la banda… es un acercamiento a su lado más shoegaze y melódico.

La canción también generó algo de controversia porque la letra parece una especie de despedida de la banda, como si estuvieran diciéndonos que la gira actual o este disco es lo último que harán.

Nada de eso confirmado hasta ahora y dudamos que Deftones hable sobre ello en el futuro inmediato abiertamente (a la banda le gusta meterle misterio). Pero vaya que la rola puso a los fans bien alertas.

Meme del Real – “Tumbos”

Nadie como Meme del Real para mostrarte lo que es experimentar con una gama enorme de géneros. Por eso, verlo darle forma a su proyecto solista es algo que nos encantó en este 2025, y “Tumbos” es la prueba de ello.

Ritmos con mucha influencia dance-disco con sutiles elementos electrónicos y algunas secciones de bachata, todo para describir esas salidas nocturnas donde uno espera hedonismo total, pero termina un poco enamorado o conectando intenso con otra persona.

Esta sí que fue una de las mejores canciones del 2025 en la escena latina alternativa. Aquí nuestra reseña del disco La montaña encendida.

Silvana Estrada – “Dime”

Queda claro, ya desde hace años, que Silvana Estrada es una de las grandes compositoras del nuevo folk mexicano. Vendrán suaves lluvias es un disco catártico en el sentido emocional porque es capaz de proyectar emociones densas como al decepción en una letra motivadora.

Y bueno, la propia Silvana se armó un track by track con Sopitas.com donde nos contó la historia detrás de cada canción del disco. Aquí los que Silvana escribió para nosotros sobre “Dime”, que llega como la canción del álbum para esta lista:

“Es una canción que nació de un momento de mucho enojo, del impulso de salvarme de una situación incómoda. Esta es una canción que le abre paso al enojo y lo deja ser una fuerza para salir a otra realidad; ver con claridad el propio dolor o la propia decepción. Siempre hablé de honrar la tristeza pero cuando me enfrenté al tedio y a la decepción, tuve que replantearme desde dónde los quería abordar. Me tomó mucho tiempo poder encontrar la luz salvadora y la energía vital del enojo, nos hace cambiar y buscar algo diferente. Este sentimiento se ha vuelto para mí un camino a la alegría y a la paz…”

CA7RIEL & Paco Amoroso – “El día del amigo”

CA7riel & Paco Amoroso se hicieron internacionalmente masivos con su Tiny Desk a finales del 2024. Y luego, reafirmaron su estatus en el 2025 con el EP Papota, una sátira divertidísima sobre la industria musical.

Cato y Paco también marcaron tendencia pues decidieron no hacer videos musicales de la forma convencional, sino conjuntarlo todo en un cortometraje cuya historia, de la mano de las canciones, seguía al dúo enfrentando las complicaciones de seguir juntos después de alcanzar la fama mundial gracias al Tiny Desk.

Y el punto culminante de esa historia es el “El día del amigo”, una canción que prácticamente enaltece su amistad de toda la vida por encima de la fama y el éxito.

Kevis & Maykyy – “Puños, pulseras y paletas”

La escena mexicana vio en Kevis & Maykyy una especie de revival del rap de Monterrey que brilló alguna vez en la Avanzada Regia. Y es que son proyecto que vuelva a darle aire fresco al hip-hop regio de corte old school (aunque este grandioso dúo es más cercano a la Gen Z).

Les gusta el fútbol, la música urbana (desde el rap vieja escuela hasta el trap), tienen detalles que recuerdan a los Beastie Boys… y con esa influencia, capturaron nuestra atención con “Puños, pulseras y paletas”, que es una canción de las más cool y llenas de flow del 2025 que nos tocó escuchar.

Royel Otis – “Car”

Ya en 2024 se habían dado a conocer con unos covers muy chidos de “Linger” de Cranberries y “Murder On The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor. Pero es claro que Royel Otis son más que un par de buenos ‘covereadores’.

Su disco Hickey de este 2025 los pone ya en la mesa de los proyectos más geniales del 2025 si hablamos de indie pop… y canciones como “Car” tienen precisamente esa onda melancólica pero pegajosa de éxito instantáneo.

De paso, es una canción que tiene para que te des cuenta de que si la relación ya no da pa’ más, lo mejor es ser honesto con esa persona para no lastimarla.

Wet Leg – “Catch These Fists”

Se tardaron en lanzar su segundo disco… pero la espera valió la pena. Wet Leg se posicionó como la banda que revivió el lado dance punk del indie rock moderno con canciones de la talla de “Catch These Fists”.

Bajo ese ritmo divertido y riffs garageros, la letra habla de una chica en un bar haciéndole frente a un tipo que se siente galán, pero que en realidad es bastante incómodo, a lo que ella dice: “no quiero tu amor… vas a probar mis puños“.

Y sí, la letra se inspira en una situación de la vida real por la que atravesó Rhian Teasdale.

The Twilight Sad – “Waiting For The Phone Call”

Un regreso agridulce, por decirlo de alguna forma. The Twilight Sad nos dio una de las mejores canciones del 2025… pero con un trasfondo duro y muy triste en realidad.

El vocalista James Graham ha dicho que “Waiting For The Phone Call” se inspira en el duelo de haber perdido a la persona más importante de su vida y de haber recibido una de esas llamadas que te cambian para siempre.

Tras esa experiencia, Graham dice que pasó por un momento donde sus emociones se salieron de control y fue complicado componer.

Pero finalmente, parece haber encontrado las palabras correctas para desahogar el dolor y el duelo en esta emotiva canción que te lleva del synthpop y música electrónica a un frenético disparo de guitarras y sintetizadores.

Lorde – “Spaceshift”

Lorde también tuvo un comeback sensacional con el disco Virgin, que llegó como un trabajo sumamente confesional, y muy interesante en lo musical porque es una producción minimalista de alto calibre con influencia de Björk, entre otras cosas.

Eso se puede percibir en canciones como “Spaceshift”, donde la neozelandesa habla de amoríos pasados y cómo se ha enfrentado a lo que implican las decepciones amorosas, haciendo de ella una persona que cambia de forma constantemente.

Sombr – “Back to Friends”

Sombr fue a lo largo del 2025 uno de los artistas de corte pop alternativo que se hizo virales en TikTok… y de ahí, su carrera no hizo más que subir y subir. De hecho, el 2026 ya pinta ocupado para él porque andará en varios festivales. Si no llega a un show en solitario, lo vemos en CDMX para un Tecate Emblema o incluso un Corona Capital.

Y bueno, en ese sentido, “Back to Friends” fue la canción que lo hizo despegar gracias a un sonido que evoca a la escena que creció escuchando a The 1975.

El 2026 será sustancial para ver si se reafirma como un artista que perdure o si solo fue ‘llamarada de petate’ de TikTok. Aquí el perfil que hicimos de él En El Radar.

Africa Express – “Mi lado”

Damon Albarn trajo a Africa Express al Bahidorá 2024. Y cuando pensamos que solo había sido para encabezar el festival, en el 2025 nos llevamos la sorpresa de que habían grabado un disco. Qué digo disco… DISCAZO.

Y pues el material es todo lo que esperarías de este colectivo: experimentación a tope de ritmos afrocaribeños con música folclórica de diferentes países, toques de rock indie, hip-hop… y todo lo que se les ocurra.

Para la lista de canciones del 2025, nos quedamos con “Mi lado”, con su sonido dancehall contagioso y el rap de la chidota de la Mare Advertencia para confirmar que en México hay rap de calidad.

Sam Fender – “People Watching”

Con el disco lanzado en este 2025, Sam Fender le confirmó al mundo que es uno de los escritores más profundos de la música en la actualidad. Por la narrativa que maneja en sus letras, se le ha comparado con leyendas como Bob Dylan o Bruce Springsteen.

Esa capacidad para contar historias y poner sensibilidad es lo que hacen que “People Wartching” entre a esta lista. Es un disco y una canción que muestra a Sam como el protagonista de una época complicada en su vida donde se enfrentó a la muerte de gente amada.

Y en ese proceso de duelo, también cuestiona su estatus como estrella de la música quizá añorando un perfil bajo… pero estando consciente de que esa gente que perdió confiaba en él y en su talento. Repito: tremenda narrativa la que maneja Sam.

Rosalía – “Reliquia”

Rosalía tal vez se dio cuenta que ya no necesita hacer grandes campañas de promoción. Su disco, LUX, lo anunció y lanzó en cuestión de… ¿un par de meses tal vez? Y solo lanzó un sencillo, “Berghain”, que se hizo viral pero que dividió opiniones también porque no es el tipo de canción a lo Motomami que encandiló a un sector de su fandom hace unos años.

Pero esa no es la canción que agregaremos aquí. Es buena, pero el álbum tiene mejores… y una de esas es “Reliquia”, donde la catalana nos muestra su capacidad para experimentar, en este caso, con esos detalles orquestales y sinfónicos de la mano de la influencia industrial o el hip-hop.

Es una canción que nos remonta mucho a la época de El mal querer.

Jehnny Beth – “Out Of My Reach”

Uno de los discos más potentes del 2025 fue You Heartbreaker, You de Jehnny Beth. Noise rock, hardcore, grunge, música industrial… la francesa nos contó en entrevista que esa inclinación por géneros tan heavy vino de haber girado con Queens Of The Stone Age y de ver al público en festivales como el Aftershock.

El disco, además, maneja el concepto del lado crudo y enfermizo del amor, la obsesión y el deseo. ¿Qué tan avanzados estamos actualmente para entender una emoción tan compleja como el amor? Para Jehnny, somos bastante primitivos aún.

Eso se percibe en “Out Of My Reach”, una canción que precisamente describe a las personas que se dejan pisotear o que dejan de lado el amor propio con el objetivo de complacer a otra persona… incluso si esta ni siquiera te hace caso.

Cuando la vimos en el Corona Capital 2025 y en definitiva fue una de las sorpresas del festival, con todo y que la cambiaron de una carpa al segundo escenario más grande del festival casi de último momento.

Belafonte Sensacional – “Chris Farley”

En la escena mexicana, Llamas Llamas Llamas de Belafonte Sensacional fue uno de los discos más chidos… y es maravilloso en muchos niveles.

Musicalmente, es una mezcla infinita de sonidos desde la cumbia rebajada, el rock psicodélico, el bolero, el indie folk, sonidos que te remontan al ambiente de la CDMX, canciones tradicionales mexicanas y mucha onda experimental. Tiene precisamente una identidad muy de la capital mexa.

Es un disco maravilloso, producido por Santiago (Sanje) y Patricio Mijares, y que tiene grandes colaboraciones como con Julieta Venegas o Mabe Fratti, esta última en el sencillo “Chris Farley”, tristona, psicodélica, de esas que te ponen la piel chinita.

Aminé – “Arc de Triomphe”

¿Recuerdan esa genial canción llamada “Has Come to It” de The Streets? Se lanzó en el 2002 y el tiempo se ha encargado de convertirla en un clásico de culto del rap británico y la música estilo garage… aunque ha trascendido para algunos artistas de Estados Unidos ciertamente.

El ejemplo está en Aminé, quien la sampleó en su sencillo “Arc de Triomphe”. Y la verdad es que nos encanta esta fusión electrónica y hip-hop revitalizada no solo a través del muestreo de The Streets, sino también con el flow del rapero de Oregon.

También debemos decir que es una de las canciones más infravaloradas el año… pero aquí les hacemos justicia.

The Wombats – “Can’t Say No”

¿Alguna vez han sentido la necesidad de hacer cosas salvajes e incluso autodestructivas con tal de distraerse de los problemas o la angustia que los consume pro dentro? Pues bueno, por ahí va la inspiración de The Wombats para componer la canción “Can’t Say No”.

Otro gran regreso de los héroes indie que lanzaron su disco Oh! The Ocean en febrero. A ver si se nos hace verlos pronto en México porque ya pasaron más de 10 años desde que vinieron al extinto Plaza Condesa en la CDMX… ya se están tardando.

Supermodel* – “I Used to Live In England”

En nuestra sección En El Radar, les mostramos nuevas bandas y artistas emergentes o que merecen más atención. Una de nuestras entregas se la dedicamos a Supermodel* (sí, con todo y el asterisco), un artista que realmente está caminando el sendero de ser emergente.

Nos costó trabajo encontrar información suya para armar el artículo, pero la música es lo que cuenta… y qué gran proyecto que justo empezó a lanzar su material en este 2025. Ideal para quienes aman la música indie con inspiración en Beck o los Beastie Boys, por decir algo.

Y sí quieren conocerlo a fondo, escuchen “i used to live en england”, una canción donde el artista cuenta con humor e irreverencia su tiempo viviendo en Reino Unido, intentando salir adelante en la escena musical londinense, aunque sin mucho éxito, para luego mudarse a Estados Unidos.

No es un artista aún que sea masivo ni nada, pero ya le han abierto espacios en estaciones de radio estadounidenses. Así que deberán tenerlo en su propio radar porque tiene pinta de lograr cosas chidas.

Suede – “Disintegrate”

Como dijimos más arriba, este 2025 hubo un revival del britpop, pero no en el sentido de que hubiera nuevas bandas adoptando el movimiento. Los viejos lobos de mar como Oasis, Pulp, Supergrass o Suede salieron de gira o lanzaron discos.

En el caso de Suede, estuvimos ante un disco infravaloradísimo pero genial que Brett Anderson calificó como la incursión de la banda en su versión más post-punk en cuanto a sonido.

Y la prueba está en “Disintegrate”, que parece una reflexión sobre un sujeto aferrándose al amor en medio de la decadencia del mundo, suplicando a esa persona a la que ama que permanezca a su lado ––que se desintegre junto a él–– mientras todo se va al demonio.

Es como una versión actualizada de su rola “Trash”, ¿no lo creen?