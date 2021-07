La historia del polémico éxito de Rod Stewart y “Do Ya Think I’m Sexy?”

El hambre artística de los músicos, en ciertas ocasiones, los lleva a experimentar con nuevos estilos. Y siempre pasa -incomprensiblemente- que algunos fanáticos se sentirán ofendidos y hasta decepcionados si su artista favorito rompe sus propios esquemas. Dentro de esa complicada situación, algo es muy cierto: la oportunidad de reventar las listas y componer una gran canción para la posteridad, está latente.

Algo así le pasó al mismísimo Rod Stewart allá en la década de los 70 cuando le entró la espinita de la música disco, género que se encontraba en el pico más grande de su popularidad. Por supuesto, “Do Ya Think I’m Sexy?” fue la canción que abrió la polémica entre el sector de seguidores más puristas del cantante, a quien varios consideraron una especie de traicionero por hacer a un lado en ese momento su raíz más cercana al blues-rock.

Y ahí no paró la polémica para el ídolo inglés. Demandas por plagio, pago de regalías, donaciones a la caridad y otras cosas fueron las que este temazo, un clásico total de la música universal, originó tras su salida al mercado. Ahora en esta sección a la que nos gusta llamar la Historia detrás de la canción, repasaremos las anécdotas más interesantes que alberga esta composición de Sir Rod Stewart.

Rod Stewart y la inspiración ¿de The Rolling Stones?

La inspiración nace de dos maneras: a veces de la nada y a veces, del entorno. Para 1978, Inglaterra y el mundo presenciaban el poder y la desenfrenada popular que la música disco ejercía en la industria. Y bueno, no es como que el rock estuviera muerto ni mucho menos, pero la fiebre disco-funky, se sabe, estaba a todo lo que daba.

Y con base en ese entorno, Rod Stewart sabía por dónde debía inspirarse para entrar en la tendencia. De esta manera llegó Blondes Have More Fun, un álbum que sin dejar de acercarse a la textura más rockera del cantante, se decantó por mantener una muy marcada línea disco. Como dijimos, “Do Ya Think I’m Sexy” fue la canción por excelencia que plasmaba esta etapa en la carrera de Rod.

¿Y de dónde surgió plenamente la idea de armar un track como ese? Primero, hay que recordar que Rod Stewart compuso el sencillo en compañía de los músicos Carmine Appice y Duane Hitchings. Y segundo, algo que tal vez no muchos sepan, es que The Rolling Stones algo tuvo que ver con el origen de la canción.

Tal como lo comentó Appice con el sitio SongFacts en una entrevista, Stewart estaba muy entusiasmado con la canción “Miss You” de Mick Jagger y compañía. Ese tema tenía cierto groove disco pero no dejaba de sonar a blues-rock. Y eso era lo que quería Rod: un intermedio entre la música de moda y su esencia de siempre.

“Estábamos en el estudio y ‘Miss You’ de The Rolling Stones fue un gran éxito. Rod siempre fue un tipo que solía escuchar lo que sucedía a su alrededor. Siempre estaba mirando las listas y escuchando todo. Era un gran fan de los Rolling Stones, así que cuando sacaron ‘Miss You’, la música disco era realmente grande en ese momento, así que quería hacer una especie de canción disco. fui a casa y se me ocurrió un montón de acordes y una melodía. Se lo presenté a través de un amigo mío, Duane Hitchings, que es un compositor que tenía un pequeño estudio. Fuimos a su estudio con sus cajas de ritmos y sus teclados, e hizo que mis acordes sonaran mejor. Le dimos a Rod una demostración de los versos y el puente, y a Rod se le ocurrió el coro”, dijo Appice.

El éxito de “Do Ya Think I’m Sexy?”… y la controversia

Como mencionamos al principio, no faltó un sector de acérrimos fanáticos puristas que criticó de arriba abajo ese disco y “Do Ya Think I’m Sexy?” por su corte cercano a la música disco. Pero independientemente de ello, el track resultó un éxito rotundo en EE.UU y el Reino Unido, los principales mercados musicales históricamente hablando.

El sencillo entró en las listas de popularidad más importantes del mundo e incluso encontró un espacio en la cima del Billboard Hot 100 durante varias semanas para, eventualmente convertirse en un clásico que sigue sonando de generación en generación. Y aunque de cierto modo ha sobrevivido a la prueba del tiempo, la canción sufrió por los graves señalamientos vinculados a un plagio, al cual de hecho Rod Stewart no rehuyó.

El también cantante de Faces admitió en su autobiografía de 2012 que había plagiado inconscientemente la tonada del coro de la canción “Taj Mahal” del artista brasileño Jorge Ben Jor, quien de hecho interpuso una demanda contra Rod, Appice y Hutchings para llevarlos a los tribunales. El asunto legal se arregló, como rememora Stereogum, con la decisión de Stewart de donar parte de las ganancias del single a la UNICEF y otorgando regalías al compositor carioca.

“Levanté la mano de inmediato. No es que me hubiera parado en el estudio y dijera: ‘Usaré esa melodía del Taj Mahal como coro. El escritor vive en Brasil, así que nunca lo sabrá’. Claramente, la melodía se había alojado en mi memoria y luego resurgió. Plagio inconsciente, simple y llanamente. Le entregué las regalías y me pregunté nuevamente si ‘¿Do Ya Think I’m Sexy?’ estaba en parte maldita”, dijo Rod en su biografía (vía Daily Express).

Entonces, ¿cómo llegó la melodía a la cabeza de Rod Stewart? En la misma biografía, cuenta el británico que ocho meses antes de grabar Blondes Have More Fun, asistió al carnaval de Río en Brasil -porque bueno, el artista tenía fama de fiestero de hueso colorado- y fue ahí donde tuvo contacto con a canción de Jorge Ben Jor.

En concreto…

El propio Stewart admitió en algún momento que la melodía del sintetizador (esa que conocemos todos porque es la que le da identidad a la canción), era una variación directamente tomada de la canción “If You Want My Love (Put Something Down On It)” de Bobby Womack. En este caso, aunque el parecido es bastante similar, no hubo demanda. Como sea, el legado de canción es innegable y es difícil no disfrutar de ella.

Aquí el fragmento “plagiado inconscientemente” de la canción de Jorge Ben Jor (adelantar al 0:50):

Aquí la canción de Bobby Womack donde aparece el sintetizador (escuchen detenidamente al fondo en el segundo 0:12):