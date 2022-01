Checa el tráiler del show de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige en el Super Bowl LVI

Nos acercamos a la fecha esperada por los fans de la NFL, el día en que todo el mundo clava sus ojos en el futbol americano para ver a los mejores equipos de la conferencia americana y nacional enfrentándose por el mayor título de este deporte: el Super Bowl. Sin embargo, sabemos que también hay muchas personas que además de entrarle a la comida y las chelas, solamente se sientan a ver el partido por el espectáculo de medio tiempo de este eventazo.

A lo largo de los años nos han presentado shows épicos (POR ACÁ les dejamos los que creemos que han sido los mejores) donde han participado leyendas de la música como Paul McCartney, The Rolling Stones, Michael Jackson, Prince y The Who, así como otros artista contemporáneos increíbles como Lady Gaga, Bruno Mars, Beyoncé y Katy Perry. Pero al parecer, en 2022 tendremos uno de los más ambiciosos de todos los tiempos.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Blige armarán un showsazo en el Super Bowl

Fue en septiembre de 2021 cuando nos enteramos que Dr. Dre junto a Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige, serían los encargados de armar el show de medio tiempo en el Super Bowl LVI. Por supuesto que no lo podíamos creer, porque la NFL logrará lo que ningún otro festival o evento musical había conseguido: reunir en un solo escenario a puras leyendas del hip hop, así que las expectativas están por los cielos.

Sin embargo, y para aumentar aún más la emoción, acaban de lanzar un tráiler que sin duda les volará la cabeza. En él vemos a Dre moviendo las piezas de un tablero de ajedrez y convocando a cada uno de los raperos que lo acompañarán en el espectáculo. Y sí, todos tienen su propio momento de brillar, como Eminem rapeando contra Slim Shady, Snoop manejando un lowrider, Mary en una sesión de fotos y Kendrick escribiendo algunas rimas.

El Super Bowl LVI se llevará a cabo el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles, casa de los Rams y los Chargers. Y a pesar de que todavía no sabemos quiénes son los equipos que se enfrentarán en el partido más importante de la NFL, al menos podemos estar seguros de que Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem y Kendrick Lamar armarán un showsazo de aquellos en el medio tiempo. A continuación les dejamos el tráiler: