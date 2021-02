VOTA: ¿Cuál ha sido tu show de medio tiempo favorito en la historia del Super Bowl?

El Super Bowl LV ya está prácticamente aquí. Este es sin duda uno de los eventos deportivos más esperados cada año, aunque también la industria del entretenimiento para la oreja por aquello del show de medio tiempo. En esta ocasión, será The Weeknd quien engalanará la función con su voz.

Mucho se ha hablado sobre quienes serán sus invitados. Por la pasarela de los rumores han sondado los nombres de Daft Punk, Kendrick Lamar, Ariana Grande y hasta Rosalía, quienes en el pasado han colaborado con el canadiense. Habrá que ver quién se une y si en verdad alguno de ellos se subirá a la tarima del emparrillado para echarse una rolita con el interprete de “Blinding Light” para una presentación memorable.

Ya que andamos hablando de momentos memorables, toda la expectativa alrededor del show del medio tiempo siempre nos hace echar un vistazo al pasado y recordar algunas de las ediciones más rifadas. Por eso, acá recopilaremos algunas de las emblemáticas y ustedes votarán por la mejor. ¿Están listos?

**NOTA: El orden de la lista no obedece a ningún ranking o algo por el estilo. Solo les presentamos algunas ediciones del show de medio tiempo para que voten.

The Rolling Stones (2006)

Hay mucho que decir sobre esta presentación. Por un lado, la gente tenía muy arriba la expectativa sobre lo que la legendaria banda inglesa haría en el escenario. Hay que decirlo: ver a lo The Rolling Stones debe ser una de la experiencias musicales más increíbles de la vida.

Sin embargo, el grupo liderado por Mick Jagger sorprendió a propios y extraños con un show corto, extraño y que polarizó las opiniones. Los Stones solo tocaron solo tres canciones -quizá uno de los setlist más cortos jamás vistos- que cerró con la clásica “(I Can Get No) Satisfaction”. Además los longevos astros del rock tocaron en un escenario con el logotipo de los labios y la lengua. Tuvo algo de épico después de todo.

The Who (2010)

Ver a las bandas que cimentaron la historia del rock en un escenario del tamaño del show de medio tiempo del Super Bowl, claro que es para disfrutar en grande. La edición del 2010 nos permitió ver en acción a The Who, quienes -a diferencia de los Stones antes mencionados- le echaron un poquito más de entusiasmo en cuanto a la cantidad de rolas.

Y fue espectacular. Fueron cinco canciones las que escuchamos en aquella ocasión, pero siempre se agradece poder ver a Roger Daltrey y compañía romper el escenario con majestuosas piezas como “Baba O’Rilley” y “Won’t Get Fooled Again”. Mucha magia.

Paul McCartney (2005)

Seguimos bajo la línea de los ídolos del rock de antaño que han roto el escenario en el Super Bowl. Para 2005, el encargado de llevar las acciones fue el enorme Paul McCartney quien se aventó una tocada con cuatro canciones que seguro remontaron a más de uno al pasado.

En aquella ocasión, Sir Paul nos deleitó con una tercia de clásicos de The Beatles (“Drive My Car”, “Hey Jude” y “Get Back”) además de su emblemática “Live And Let Die”. Sin duda, nos encantaría ver de regreso al bajista dándole sabor a un evento de este tamaño. ¿Cuál de estas rolas fue tu hit en aquel show?

Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers (2014)

Uno de los mejores shows de medio tiempo de los últimos años, sin duda. Bruno Mars se encontraba ya en la cima del éxito de la música pop cuando fue requerido por la NFL para comandar el espectáculo del Super Bowl de 2014… Y no defraudó en lo absoluto. De hecho, nos dio una muestra de lo que es ser un showman en el escenario, bailando, tocando la batería y por supuesto, cantando.

Y por si fuera poco, la presentación de Bruno se complementó a la perfección con la aparición de los Red Hot Chili Peppers junto a los que cantó “Give It Away”. Ahí nada más para que vean que los artistas de pop también rockean macizo.

U2 (2002)

Si bien el Super Bowl es una tradición estadounidense, el mundo entero lo disfruta. Por eso es que hemos visto a bandas como U2, directo desde Irlanda, listas para amenizar el show de medio tiempo. Y esta presentación en especial fue más emotiva de lo común.

La banda desplegó una pancarta gigante en la que se leían diversos nombres, los cuales correspondían a las personas que lamentablemente fallecieron meses atrás en los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Un detallazo de Bono y compañía que cerraron el evento con “Where The Streets Have No Name”.

Black Eyed Peas (2011)

Black Eyed Peas fueron una de las grandes sensaciones musicales dentro de la industria en la primera década de los 2000. Gracias a eso, lo vimos pisar el escenario del show del medio tiempo en 2011 con una entrega épica, llena de gran furor, luces e invitados de lujo.

La agrupación abrió el momento con su exitosa “I Gotta Feeling” para ponerle buena vibra a todo el asunto para después darle paso a varios de sus hits de antaño como “Let’s Get Started”, “Pump It” o “Where’s The Love”. Además, cómo olvidar el momento en que entró Slash y se echó un interludio emocionante de “Sweet Child O’ Mine”.

Jennifer López y Shakira (2020)

Los latinos también tuvimos nuestro momento en el show de medio tiempo de 2020 con la aparición de Jennifer Lopez y Shakira. Esta edición fue muy especial por miles de razones: podríamos que fue el último gran evento previo a que la pandemia se extendiera y, además, vimos a cuatro artistas hispanohablantes dominando el escenario.

Podrán gustarte o no Bad Bunny y J Balvin, pero es innegable que su ascenso en la industria internacional es notable. Y debemos decirlo: no podemos olvidar el extraño ruido que Shakira hizo con la lengua y su pequeño homenaje a “Kashmir” de Led Zeppelin. Fue una presentación vibrante.

Coldplay (2016)

Coldplay se lució en 2016 con un show que tuvo colorido, ambiente y muchos increíbles invitados. Es más, podríamos decir que la presentación de la banda británica fue una especie de homenaje a otros artistas que ya habían pisado esa tarima.

¿Por qué? Bueno, pues porque Chris Martin y compañía, además de deleitarnos con su trabajo, le dieron espacio a Bruno Mars y Beyoncé para que los acompañaran, además del Mark Ronson. Y la presencia latina tampoco faltó ya que el reconocido músico venezolano Gustavo Dudamel anduvo por ahí también.

Lady Gaga (2017)

Para 2017, estábamos acostumbrados a ver a los protagonistas del show de medio tiempo invitando a otros artistas -o al menos así había sido entre 2011 y 2016-. Sin embargo, Lady Gaga rompió un poco esa idea y demostró que con ella era más que suficiente para llevar a cabo el evento.

Fiel a su estrafalario estilo, la cantante y su equipo nos ofrecieron una presentación llena de vestuarios alucinantes, coreografías estupendas y luces extravagantes. Y bueno, la también actriz también se puso bien patriótica abriendo el show con “God Bless America”, pero no enseguida empezó lo bueno con “Poker Face”, “Born This Way”, “Just Dance” y todos esos hits de ella que nos gustan.

Michael Jackson (1993)

El Rey del Pop fue una de las primeras, digamos, mega-estrellas de la industria musical que se presentó en un show de medio tiempo. Es decir, ya antes hubo nombres como Gloria Estefan o New Kids On The Black, pero en esta ocasión hablamos de una leyenda absoluta (sin demeritar el legado de los antes mencionados).

Por supuesto, no faltaron los movimientos y pasos de baile clásicos del gran Michael Jackson, pero mucho se le cuestionó sobre por qué no metió canciones como “Thriller” o “Beat It” en el setlist. Aún así, el show fue todo un éxito con otras rolitas como “Billie Jean”, “Black Or White” y “We Are The World”, siendo esta última el momento más emotivo de la velada.

Janet Jackson, Justin Timberlake y más (2004)

Más que épico, este show de medio tiempo fue controversial. Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock y Justin Timberlake fueron todos al mismo tiempo los headliners y MTV estuvo detrás de la producción de la presentación.

Luego de varias canciones y en uno de las presentaciones más extensas jamás registradas, Janet Jackson y Justin Timberlake se juntaron para cerrar con “Rock Your Body”. Y bueno, seguro ya recuerdas el polémico momento en el que el cantante rompió una parte del vestuario de Jackson, dejando así al descubierto su busto. Un momento que la cultura pop no olvidará nunca.

Katy Perry (2015)

Hablando de la industria de la música pop, Katy Perry es una de las artistas más emblemáticas de los últimos años, de lejos y sin duda. La cantante, además, siempre se ha caracterizado por dar estupendos, rimbombantes y divertidos espectáculos en vivo… Así que este show de medio tiempo no iba a ser la excepción.

De hecho, sin bien los recuerdas, el show provocó que se desataran los memes por aquellos tiernos y extraños tiburones que bailaban en el escenario junto a Katy. Pero eso no le quitó a la presentación la etiqueta de épico ya que también subieron al escenario la legendaria Missy Elliot y el gran Lenny Kravitz. Una joya de show.

Aerosmith, Britney Spears y más (2001)

Hubo un tiempo donde el Super Bowl no se limitaba a un solo headliner con varios invitados, sino que eran diversos artistas los que protagonizaban el momento. Una de esas ediciones fue precisamente en 2001 cuando Aerosmith, NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly compartieron la gloria del show de medio tiempo.

Y no solo eso, también hay que recordar que previo a que empezaran a tocar, hubo un pequeño sketch de introducción que Ben Stiller, Adam Sandler y Chris Rock se mandaron para arrancar el evento. Debemos admitirlo: este show debe estar entre los más divertidos y entretenidos de la historia.

Beyoncé (2013)

Beyoncé se voló la barda en 2013 con su show de medio tiempo que parecía más un concierto suyo, que el mismo partido de la NFL. Fue una presentación sobria, sin exuberancias ni, por ejemplo, tantos cambios de vestuario. Ahí es donde radica la fuerza de esta edición del Halftime Show. Fue un espectáculo increíble sin tanto ‘maquillaje’, por decirlo de alguna manera.

Y la nostalgia no podía faltar: la cantante llevó como invitadas a Kelly Rowland y Michelle Williams para regresar por un momento a las Destiny’s Child a los escenarios. No podemos negar que fue increíble ver al emblemático trío cantar “Single Ladies” de Beyoncé. Una maravilla.

Prince (2007)

Para mucha gente, el show de medio tiempo protagonizado por Prince es el mejor en la historia del evento. Y no lo podemos asegurar con facilidad, pero de que está fue magnífico, no hay duda. El cantante no escatimó con nada y se dejó llevar por la vibrante emoción del deporte, abriendo con un intro donde sonó “We Will Rock You” de Queen. Sí, esa rolita infaltable de los eventos deportivos masivos.

Fiel a su imagen como ícono del pop, Prince nos ofreció un show lleno de estilo y excelentes interpretaciones de canciones como “Let’s Go Crazy”, “Baby, I’m A Star” y otras hasta que cerró con “Purple Rain”. Y si somos honestos, el solo de esta última canción sigue enchinándonos la piel. Maestría total.

¡A votar!

Ya que hemos dado repaso bastante extenso por algunas de las presentaciones del show de medio tiempo más emblemáticas, es momento de votar. ¿Cuál ha sido tu edición favorita de la historia? ¡A votar se ha dicho!