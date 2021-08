Duran Duran te pondrá a bailar con su divertida rola “More Joy!” junto a CHAI

Vaya sorpresas las que nos hemos llevado a lo largo del año, musicalmente hablado. Y es que con algo de seguridad, podemos decir que este es el año de los grandes regresos. ¿Quieren un buen ejemplo? Ahí tienen a nada más y nada menos que Duran Duran. La icónica banda británica está de vuelta en el ruedo y viene con todo.

Será a finales del próximo mes de octubre cuando estas leyendas lancen su nuevo disco Future Past, con el que además romperán el largo rato de ausencia que tenían desde su último disco. Y bueno, para ponerle emoción al asunto, este jueves les presentamos por acá su más reciente sencillo titulado “More Joy!”. ¡A bailar!

Duran Duran comparte “More Joy!”, su canción junto a CHAI

Tuvieron que pasar seis años para que Duran Duran regresara a las andadas. Como muchos recordarán, la mítica agrupación de new wave lanzó su último material discográfico, Paper Gods, en 2015 y desde entonces, poco y nada hemos visto sobre ellos… hasta ahora. Así, la banda decidió que el 2021 debía ser el momento adecuado para cocinar su regreso.

El pasado mes de mayo, el grupo inglés liberó el tema “Invisible” (échale oído POR ACÁ) y soltaron la bomba: ¡un nuevo álbum está en camino! Como mencionamos más arriba, dicho material llevará por nombre Future Past y ahí nada más para que calen la calidad que trae el material, reclutaron a productores de la talla de Erol Alkan, Giogio Moroder y a Mark Ronson. ¿Quieren más? Los invitados a colaborar fueron Mike Garson (extecladista de David Bowie), Graham Coxon de Blur, Lykke Li… ufff, echaron la casa por la ventana sin duda.

El nuevo álbum se lanzará el próximo 22 de octubre (pa’ que anoten la fecha en su agenda) y por acá tenemos una probadita más del material. Se trata de la canción “More Joy!”, para la que Duran Duran se hizo acompañar de la banda japonesa CHAI. Respecto a esta colaboración, el tecladista Nick Rhodes explicó lo siguiente en un comunicado recogido por Consequence of Sound:

“Nació de un atasco loco con Duran Duran, Graham Coxon y Erol Alkan. Era una pieza tan inusual que no estábamos muy seguros de si encajaría al principio. Me recordó a uno de esos videojuegos japoneses retro, que siempre encontré bastante motivador. odos estuvimos de acuerdo en que sonaría realmente genial con voces femeninas japonesas, y fue entonces cuando Simon [Le Bon] tuvo la inspirada idea de preguntarle a CHAI si posiblemente colaborarían con nosotros”.

Junto con el lanzamiento del sencillo, la banda también reveló el tracklist de su nueva placa discográfica. Y bueno, para ya no hacerles el cuento largo, acá les dejamos la rola y más abajito la lista de canciones de Future Past. Que la disfruten.

Tracklist de Future Past de Duran Duran:

1. Invisible

2. All Of You

3. Give It All Up (feat. Tove Lo)

4. Anniversary

5. Future Past

6. Beautiful Lies

7. Tonight United

8. Wing

9. Nothing Less

10. Hammerhead (feat. Ivorian Doll)

11. More Joy! (feat. CHAI)

12. Falling (feat. Mike Garson)