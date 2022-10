Ir a un concierto y ver que nuestro artista favorito se saca de la manga un cover de otra banda legendaria, es sin duda un plus que muchos disfrutamos. Y seguro que así sucedió con algunos de los fans de Eddie Vedder que asistieron a un reciente show suyo en Las Vegas.

El también líder de Pearl Jam anda de gira con su proyecto en solitario y el pasado fin de semana, armó un encore con varios covers geniales. Uno de ellos fue “Just Like Heaven” de The Cure... y sí: fue una cosa fenomenal.

Eddie Vedder. Foto: Getty.

Eddie Vedder coverea un clásico de The Cure

Si algo nos queda claro es que en este 2022, hemos tenido muchos grandes regresos en la escena musical. Uno fue el de Eddie Vedder, que decidió darle vuelo a su proyecto solista y nos trajo el disco Earthlings a inicios de este año.

Como se esperaba, el legendario cantante de grunge armó una gira (con invitadazos de lujo incluidos) y la parte de su tour correspondiente a este año, cerró el pasado 7 de octubre en Las Vegas. Y bueno, allá en la llamada ‘ciudad del pecado’, Vedder tenía una sorpresa muy especial para su público.

Eddie Vedder con Andrew Watt en su reciente gira. Foto: Getty

Como les decíamos, Eddie se rifó en sus últimas rolas, dejó caer un cover de “Just Like Heaven” de The Cure. Pero más allá de que mostró su versión de este rolón de Robert Smith y compañía, Vedder contó que esta sería la primera vez que tocaban ese cover, además de que nunca lo habían tocado hasta este momento.

“No lo habíamos tocado antes. Lo ensayamos una hora antes de salir [al escenario], pero lo intentaremos ahora“, dijo el vocalista. Y no solo eso, ya que también reveló que esta canción fue una de las que más escuchaba junto a su esposa en la cuarentena por COVID. Bien romántico todo el asunto, ¿no?

Bueno, bueno… Ya estuvo. Acá abajo les dejamos el cover que Eddie Vedder armó junto a Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) Josh Klinghoffer (ex RHCP), Chris Chaney (Jane’s Addiction) y Andrew Watt del conocido hit de The Cure.

¿Y The Cure qué onda?

Andamos bien emocionados porque, como diría tu amigo acaba de pagar el depósito para grabar su primer demo, se vienen cosas grandes. Y con esto, nos referimos a que The Cure está de regreso oficialmente.

Un día antes del show de Eddie Vedder en Las Vegas, Robert Smith y compañía regresaron a los escenarios en Letonia luego de tres años de no tocar. Lo mejor: en ese reciente show estrenaron dos canciones (ACÁ las pueden escuchar) que seguramente vendrán en su nuevo disco, Songs of a Lost World, que el propio vocalista de la banda inglesa dijo que llegaría a finales de este año. El anuncio de la fecha de lanzamiento no se ha dado a conocer, pero estaremos bien atentos a eso; seguro que no falta mucho.

Y bueno, mientras tanto, habrá que aguantar la emoción. ¿Se imaginan que The Cure y Eddie Vedder vengan a México en el 2023? Sería un sueño.

Robert Smith. Foto: Getty Images