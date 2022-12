Dave Grohl es una de las pocas estrellas de rock que puede presumir haber sido parte esencial de dos de las bandas más importantes de la historia: Nirvana y Foo Fighters. Pero es muy rara la ocasión en la que él mismo entrelace el legado de una y otra.

Es decir, si ofrece una entrevista respecto a los FF, uno puede esperar que el vocalista no haga menciones muy enfocadas en la legendaria banda de grunge. O si le toca hablar de su época con Kurt Cobain y Krist Novoselic, puede hablar un poco o casi nada sobre los Foo. Y en ese sentido, es claro que le sabe dar su lugar a cada etapa que le ha tocado vivir musicalmente, según lo exija la ocasión.

Dave Grohl. Foto: Getty Images

Pero más allá de eso, sí hay un ‘punto de encuentro’ (por decirle de alguna manera) en el que ambas bandas se entrelazan y se trata de una canción. Como ya lo leyeron arriba, hablamos de la canción “Marigold”.

El origen de “Marigold”

Para 1991, Dave Grohl ya había sido reclutado por Nirvana y la banda estaba trabajando en lo que sería Nevermind. Pero además de su compromiso con el grupo, se daba su tiempo para componer un poco por su cuenta. Según relata el sitio Foo Fighters Live, el entonces baterista regresó a su casa en Virginia y con su amigo Barrett Jones, grabó un demo de una rola llamada “Color Pictures Of a Marigold”.

Aquel tema, dicen, Grohl lo compuso en la ciudad de Olympia, Washington cuando pasaba el rato en el departamento de Kurt Cobain. La canción se siguió perfeccionando, con Dave tocando todos los instrumentos en las sesiones. Fue hasta 1992 que la canción, en un corte meramente acústico con voz, apareció en un álbum llamado Pocketwatch que Grohl lanzó bajo el pseudónimo artístico Late!

Ese material se lanzó a través del desaparecido sello independiente Simple Machines y actualmente, se pueden escuchar algunas versiones rescatadas del álbum en YouTube.

Nirvana lo incluyó como un B-side tiempo después

Para inicios de 1993, Nirvana entró al estudio nuevamente en lo que serían las sesiones de In Utero. Y hacia el final de esos encuentros en las cabinas de grabación, Dave Grohl decidió que era buen momento para regrabar el tema, solo que ahora lo haría recortando el nombre solo a “Marigold”.

La ‘versión de Nirvana’ de esta canción se escucha mucho más elaborada, incluyendo arreglos de bajo y una sección de batería que enriquecen más el track. La canción no quedó en el corte final del tercer disco de la banda, pero se llegó a lanzar como un B-side del sencillo “Heart-Shaped Box”.

Sin embargo, resultan un poco ambiguos los créditos de composición. Por algunos lados se dice que Dave grabó de nuevo todos los instrumentos incluida la voz, algunos afirman que Novoselic cooperó con la parte del bajo y otras fuentes indican que aunque Kurt Cobain no hace voz ni aparece como tal en los créditos del tema, sí tocó algunas partes de guitarra cuando se grababa.

Como sea, esta versión de “Marigold” sí tiene toda la esencia de In Utero impregnada en su sonido. Y sobre todo, nos muestra el lado melódico casi desconocido hasta ese momento, de la voz de Grohl.

La versión mejorada de Foo Fighters

“Marigold”, desde 1993, permaneció como una de las rarezas de Nirvana y más propiamente, de Dave Grohl como tal (con todo y que apareció en los compilatorios póstumos de Nirvana). Pero para los 2000, el ya convertido en vocalista de Foo Fighters decidió retomarla para su nueva banda.

La canción se agregó a los repertorio de FF a partir del 2006 y aparece en el disco en vivo Skin and Bones, en una versión que podemos decir es la más elaborada que se ha hecho hasta ahora. Hay más grabaciones de diferentes conciertos donde la banda la toca, con registros del 2008.

También puedes leer: La historia del romance que inspiró “Everlong” de Foo Fighters (y cómo intervino Sonic Youth)

Dave Grohl la desempolvó en 2022

El tiempo pasó y la canción quedó un poco en el olvido. Pero aprovechando las fechas decembrinas, Dave Grohl se puso -no literalmente- el traje de Santa y desempolvó la canción para una ocasión especial en este 2022.

Dave, entre el montón de compromisos que tiene, es un usual colaborador de la iniciativa Letters to Santa: The 24 Hour Comedy and Music Marathon, la cual proporciona juguetes y artículos de primera necesidad a familias de bajos recursos en Chicago. De acuerdo con Foo Fighters Live, esta es la primera vez que Grohl toca la canción desde el 2010.

Sí, más de una década tuvo que pasar para volver a escuchar este temazo de manos de su autor, aunque ahora nuevamente en una versión vía Zoom y puramente acústica, como fue en sus primeros días.

Vaya pieza para la historia que es “Marigold”, ¿no? Una canción con la que Dave Grohl, en su momento como baterista de Nirvana, ya daba indicios de su tremendo potencial como compositor. Y a su vez, es un tema que nos demuestra cómo el propio Dave se reinventó y perfeccionó todo su talento en Foo Fighters.