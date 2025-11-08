Lo que necesitas saber: Te compartimos 5 puntos clave sobre el legado de Orchestral Manoeuvres in the Dark, antes de su presentación en el Corona Capital 2025.

Con motivo de su visita al Corona Capital 2025 en CDMX, como parte del lado retro del lineup del festival, vale la pena recordar el legado de Orchestal Manoeuvres in the Dark, mejor conocidos como OMD. Esto, antes de verlos el sábado 15 de 11.30 a 12.40 en la Viva Tent (checa los horarios completos por acá).

Nos extenderíamos muchísimo hablando de OMD, una banda que lleva desde 1980 haciendo música, pero decidimos compartirte 5 puntos clave sobre el legado del duo inglés, a más de cuatro décadas de haber debutado.

Pioneros del synth-pop con alma experimental

Desde sus orígenes en Meols, Inglaterra en 1978, Orchestral Manoeuvres in the Dark tuvo una visión atípica: supieron combinar sintetizadores con un espíritu vanguardista. Desde su debut homónimo de 1980, su idea se aprecia como un disco que no buscaba colocar hits, sino experimentar.

Andy McCluskey (voz y bajo) y Paul Humphreys (voz y teclados) tomaron el sonido de gigantes electrónicos como Kraftwerk o Roxy Music, y le dieron una estética de banda como Velvet Underground o Devo, para darle una cara más pop y vocal, con lo que lograron generar una banda synth-pop atrevida.

Las progresiones sintéticas, junto al bajo de McCluskey y vocales en vivo, les dio identidad sonora, lo que han plasmado a través de su trabajo de estudio y claro que en sus presentaciones en vivo.

Creadores de himnos con letras que siguen vigentes

Detrás de sus sintetizadores precisos y cajas de ritmos, había letras cargadas de humanidad, duda, esperanza y crítica social.

“Enola Gay” aún sigue siendo un reclamo antibélico tan directo como poético: “Enola Gay, you should have stayed at home yesterday” es una frase que condensa todo el horror y la ironía de glorificar una tragedia.

Gran parte de sus rolas tienen que ver con el futuro, con tintes distópicos y mucha sátira. “Metroland”, “Tesla Girls” o “The Pacific Age” muestran que son un par reflexivo sobre los tiempos y sobre todo, el futuro de las sociedades. Eso sí, todo se dice sobre bases espectaculares y muros de sonido sintéticos cuidados al más mínimo detalle.

En el fondo, los himnos de OMD funcionan como espejos del presente: hablan del miedo al futuro, del aislamiento tecnológico, de la nostalgia por lo que ya no regresa. Por eso, más que un viaje al pasado, verlos en vivo es enfrentarse a una banda que predijo la ansiedad moderna con melodías que aún invitan a bailar ante la tragedia.

OMD ha sabido innovar sin sacrificar su sonido original

No les bastó con haber sido relevantes en los ochenta. La banda supo adaptarse con ajustes a su sonido, pruebas exitosas, como la mezcla de cajas de ritmos y batería, y diversidad en letras. Por ejemplo, su más reciente álbum Bauhaus Staircase (2023) toca temas como la política global, el cambio climático y la era digital, en la producción más pulida que tienen hasta ahora.

Esto demuestra que OMD no sólo vive de “lo que hicieron”, sino que pueden seguir haciendo música que tenga sentido ahora. En la carpa Viva Tent, nos pondrán a bailar con rolotas de dancefloor, pero también corearemos baladas clásicas.

La influencia de OMD en decenas de proyectos posteriores

Desde bandas electrónicas hasta pop mainstream, la huella de OMD se siente. Su álbum Organisation (1980) es clave para el minimal wave y otras variantes del pop electrónico. Sin OMD quizás los sintes de Depeche Mode o el pop bailable de Hot Chip, hubieran sonado distinto.

El gran logro de OMD fue llevar el synth-pop de autor a lo mainstream, algo de lo que también se encargaron proyectos contemporáneos a ellos como Eurythmics o Pet Shop Boys.

Cuando vemos generaciones posteriores haciendo música basada en sintetizadores, ritmos ochenteros y un sentido melódico claro, muchas veces hay algo de OMD detrás.

OMD no se ha detenido y tienen 14 discos de estudio que recorrer en sus shows

14 discos de estudio reflejan un compromiso con el proyecto y muchísimas ideas creativas por expresar. OMD partió de la segunda invasión británica pero siguen lanzando rolas después de 40 años de carrera.

Desde su disco homónimo, hasta el más reciente, y aunque se tomaron un descanso de 10 añitos del 96 al 2006, ya van por 20 años de un regreso triunfal.

Cuando OMD suba al escenario en el Corona Capital, no sólo estarás viendo una banda por nostalgia sino leyendas vivientes de la evolución del pop electrónico. Son de los músicos favoritos de tus artistas favoritos.