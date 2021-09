Elliot Moss: El neoyorquino que te seducirá con su blues, soul e indie de corte electrónico

Cuando un nuevo artista comienza a hacer ruido, no faltan aquellos que inmediatamente se desviven en comparaciones. Que si se parece a este o a aquel, que si se debe encasillar en un género musical… vaya, la cosa se pone medio tensa y bueno, entendemos que quizá esos es parte del ser un artista emergente, pero de lo que no hay duda es que cada cierto tiempo, algunos como Elliot Moss llegan para hacerse de un sello propio más allá de lo que digan los demás.

Este fabuloso compositor, productor y cantautor lleva unos años y tiene ya algunos materiales discográficos de gran calidad en su espalda. Y es que detrás de su aspecto tímido y reservado, en realidad se esconde un talentoso neoyorquino que ha ido cimentando una carrera interesante desde que tenía 20 años, valiéndole comparaciones con gente de la talla de Thom Yorke, Chet Faker o James Blake… pero él, desde luego, ha labrado su propio camino.

Para la ocasión, hablaremos un poco de él, de su trayectoria y por ahí, les mostraremos algunas canciones para que agregen a sus listas de reproducción.

¿Quién es Elliot Moss?

La historia musical de Nueva York tiene a leyendas de todo tipo: desde The Velvet Underground, pasando por los Beastie Boys hasta el nuevo milenio, con The Strokes. Ahí, en medio de la imponente y majestuosa escena neoyorquina, Elliot Moss ha intentado hacerse un espacio como un compositor sobresaliente.

Él nació un 4 de noviembre de 1993 en la región de Upstate y pronto, supo que su vocación eran las artes, especialmente la música. Y no desistió de hacer lo que le gustaba, pues además en su familia también había músicos desde hace algunas generaciones. Sin embargo, este chico sería eventualmente un poco menos tradicional en cuanto lo que consideraba como su ADN musical.

Mucho de ello, lo encontró en un periodo donde sus compañeros de clase estaban listos para partir a la universidad, por allá durante los primeros años de la década del 2010. Con 19 años, él ya comenzaba a componer y a grabar sus primeras canciones, esto en una prueba de sus habilidades como productor, compositor y más. La gran sorpresa vendría pronto.

Comenzando fuerte: ‘Highspeeds’

El gran paso en las aspiraciones artísticas de Elliot Moss llegó en 2014 con el lanzamiento de Highspeeds. Por supuesto, al tratarse de un artista independiente, la recepción a nivel internacional no fue lo que uno llamaría demoledora, pero en el sentido estricto del análisis, debemos decir que su disco debut cuajó bien donde sonó.

Con el apoyo de la disquera Bad Future como sus respaldo para distribuir, Moss se encargó de producir y componer su propio material, el cual contiene 12 temazos. Y sí: todo esto lo hizo apenas con 21 años edad. De este disco, la crítica inmediatamente alabó “Big Bad Wolf”, “I Can’t Swim”, “Faraday Cage” y “Best Light”, que eran un torbellino que te mantenía en sintonía con lo mejor del trip-hop, el rock alternativo, el soul, el blues y la música electrónica sin desentonar.

Sin embargo, el tema que abrió las puertas para él en mayor medida fue “Slip” una sensual y siniestra melodía donde hace gala de cada una de sus facetas musicales. Pero como dijimos, un artista emergente no se escapa de las referencias ni las comparaciones. Con dicho lanzamiento, diversos medios inmediatamente le compararon Chet Faker, con Justin Vernon de Bon Iver, con el también productor James Blake y sobre todo, con Thom Yorke de Radiohead.

Siendo honestos, recibir esas comparaciones no es para nada una mala referencia de lo que significa tu trabajo y en diversas entrevistas, Elliot Moss ha abrazado bien las comparaciones tomándolas como halagos. “‘Highspeeds’ es sombrío y serio, pero se trata de esperanza. Creo que tener los dos uno al lado del otro hace que el brillo se vea más brillante y el oscuro se vea más oscuro. Quiero que la gente experimente las mismas emociones y resoluciones que inspiraron las canciones”, dijo en una entrevista con el sitio StageBuddy tras el lanzamiento del disco.

2015-2018: De gira con bandas importantes, un nuevo EP y su primer show en México

Tras la salida de Highspeeds, Elliot comenzó a tourear formalmente y en grande cuando llegó el 2015. En muchas ocasiones, sirvió de apoyo para bandas con más recorrido y del renombre de Cold War Kids, Digitalism e incluso Nada Surf (otro proyecto histórico del underground neoyorquino). En ese sentido y para demostrar que no se achicaba ante los escenarios grandes, el joven de Upstate New York llegó en 2015 al legendario festival South By Southwest, mejor conocido SXSW.

Y así rodó con algunas fechas por Estados Unidos, pero el hambre del artista despierta de la nada y cuando menos se lo imagina uno. Entonces, Elliot regresó al estudio para componer algunos temas y lanzarlos como parte del extended play (EP) titulado Boomerang, donde nuevamente pondría de manifiesto su calidad como productor. Si quieren echarle una probadita a este material, empiecen escuchando “99” y la magnífica “Closedloop”.

Para Elliot Moss, ya era momento de dar el salto a otros países lejos de la comodidad anglosajona. Así que el siguiente reto era llegar a la Ciudad de México, donde ya establecía una base de seguidores importante. Su primera presentación se iba a realizar en octubre de 2017 en el Foro Indie Rocks, pero desafortunadamente se canceló el concierto ya que por esos días, la ciudad tenía poco de haber sufrido el terremoto del 19 de septiembre.

Como sea, Moss no dejó al público mexicano con las ganas e inmediatamente reagendó la fecha para febrero de 2018. Los que estuvimos ahí, pudimos presenciar el poder sonoro y la virtuosidad de un chico que, a pesar de lucir introvertido, en el escenario se transforma por completo.

El segundo álbum de estudio y su música llegando a otros medios

Más giras, más conciertos y de nuevo, Elliot Moss entró al estudio. Como mencionamos, se trata de un sujeto que es introvertido a todas luces y que prefiere trabajar en silencio que andar constantemente haciendo anuncios. Bajita la mano y con mucha concentración, el neoyorquino, dejando la estela de promesa para convertirse en una realidad de la industria, lanzó en enero de 2020 el disco A Change In Diet.

Desafortunadamente, la gira que planeaba -que volvería a pasar por México en marzo de ese año- debió frenarse por el tema de la pandemia, pero eso no lo detuvo de hace algunos remixes de su reciente disco, como aquel que realizó de su canción “Bodyintoshapes” (sí, así todo junto) en compañía de la colombiana Elsa y Elmar.

Pronto, su música encontró cabida para musicalizar algunas series como Power Book II: Ghost de Starz con la rola “99” y recientemente, “Slip” -su track más reconocido- se pudo escuchar en Elite de Netflix. Ahora, con los festivales regresando poco a poco alrededor del mundo, lo veremos arribar a México para tomar el escenario de Corona Capital en noviembre de 2021.

¿Qué hace especial a Elliot Moss?

Como mencionamos al principio, Elliot Moss ha sido distinguido por la crítica debido a su producción pulida, su excelente uso de elementos electrónicos y las diferentes influencias que lo llevan desde el rock alternativo hasta el blues, el soul, el trip-hop y la música dance. Aunado a ello, su música tiene una vibra melancólica muy abrazadora, muy atmosférica que nos hace entender esa comparación con artistas como James Blake o el mismo Thom Yorke.

Más allá de la influencia, debe quedar claro que Elliot Moss se ha encaminado para bien imponiendo un estilo, tanto en la producción como en la composición y en su grave voz a la que sabe sacarle provecho, de manera inteligente, en el estudio. Esa es la importancia de ser un ‘hombre orquesta‘. Sin duda, merece más proyección a futuro.