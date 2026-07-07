Dave Grohl comentó que el Surfer Rosa de Pixies es el disco perfecto. Por las letras de Black Francis, la unión de voces y, sobre todo, por el trabajo de Steve Albini.

Lo que necesitas saber: Nada sorpresivo, ya que Kurt Cobain también llegó a mencionar alguna vez el aprecio por la música de Pixies. De esta banda es el "disco perfecto" para Dave Grohl

¿Cuál es ese disco que ya tienes todo rayado de tanto que lo pones (o que cada año te aparece con más reproducciones en tu plataforma de confianza)? Seguro tienes uno… ese disco que desde la primera vez que lo escuchaste te emocionó o despertó alguna sensación que ningún otro. ¿Cuál?

Discos vinilos / Foto: pexels (Markus Spiske)

Dave Grohl dice que el Surfer Rosa de Pixies es el disco perfecto

Eso le preguntaron a Dave Grohl en una entrevista para BBC 6 Radio Music y no dudó la respuesta. Para el líder de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana el disco perfecto no es otro que el primero de Pixies, el sensacional Surfer Rosa. “Me encanta ese disco por muchas razones”, aceptó Grohl.

De acuerdo con Dave Grohl, entre los motivos por los que adora al Surfer Rosa: las increíbles letras de Black Francis, la combinación de voces entre éste y Kim Deal… y su sencillez poderosa… pero, principalmente, por haber sido producto por el gran Steve Albini. Mucho del sonido del disco se le debe a él, considera Grohl.

“Quizás fue el primer álbum que se hizo popular y que demostró su increíble técnica de ingeniería de sonido”, señaló el líder de los Foo Fighters. “Probablemente he escuchado ese disco 10.000 veces y todavía me encanta. Podría escucharlo todos los días”.

Kurt Cobain también llegó a admitir su gran admiración por Pixies

No sólo Dave Grohl. Otros artistas han aceptado la brillantez del primer disco de Pixies y otros más de su catálogo. De hecho, el propio Kurt Cobain aceptó que el sonido de Nirvana (especialmente en Nevermind) fue en un intento de emular lo hecho por la banda de Black Francis.

“Estaba tratando de escribir la canción pop definitiva. Básicamente estaba tratando de estafar a Pixies. Tengo que admitirlo”, comentó Cobain en entrevista para la Rolling Stone. “Usamos su sentido de la dinámica, siendo suave y silencioso y luego fuerte “.

Surfer Rosa fue lanzado en 1988. Es el primer disco de Pixies, aunque un año antes asombraron al mundo con el EP Come On Pilgrim. En él hay tremendos clásicos como “Bone Machine”, “Broken Face”, “Gigantic” y la increíble “Where Is My Mind?”

“Sus letras eran… oscilaban entre lo intelectual abstracto y cosas que sonaban tan absurdas, casi tontas… Su voz y la de Kim Deal, juntas, eran una mezcla maravillosa”, describe Dave Grohl.