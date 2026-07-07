Quién sabe para qué, pero el primer ministro de Australia acudió al podcast de una comediante y, ahí, tras echarse unos whiskies, aceptó que se acostaría con Kylie Minogue

Lo que necesitas saber: El primer ministro de Australia fue duramente criticado por asistir a un podcast y "rebajarse" al lenguaje vulgar de la comediante Nikki Osbourne.

A diferencia de lo que pasa en México, donde políticos se alburean, insultan y hacen de todo sin crítica, en Australia tienen otra visión de lo que tiene que ser un funcionario (y más cuando es de alto rango). Por ello, no fueron nada bien vistos los comentarios hechos por su primer ministro.

Anthony Albanese, PM de Australia / Foto: facebook.com/AlboMP

Albanese hizo el comentario en el podcast de una comediante

Pues resulta que el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, tuvo que ofrecer disculpas al pueblo australiano y principalmente a Kylie Minogue, luego de asegurar que se acostaría con ella… cosa que hizo bajo el influjo del alcohol..

En el podcast de la comediante Nikki Osbourne. Ahí, llegado el momento (o sea, después de ver que Albanese ya llevaba varios tragos de whisky), Osbourne propuso jugar a “me caso, me acuesto y tengo una cita”… y el primer ministro cometió el error de aceptar el reto, aunque medio quiso resistirse, ya que apenas hace unos meses contrajo matrimonio.

Anthony Albanese, PM de Australia / Captura de pantalla

“Acostarse, casarse, salir: Kylie Minogue, Nicole Kidman o Ronda Burchmore”, preguntó Osbourne. “Oh, Kylie sin duda”, dijo. “Te casarías con Kylie?, ¿te acostarías con ella?, ¿saldrías con ella?”, agregó Nikki. “Todas las anteriores”, respondió el primer ministro de Australia. “Es fantástica”.

Primer ministro demostró “una falta de criterio”

Tras las fuertes críticas por sus declaraciones, Anthony Albanese salió con las clásicas disculpas. De acuerdo con los medios locales, el primer ministro australiano emitió un breve comunicado en el que simplemente dijo disculparse “sin reservas” por lo dicho sobre Kylie Minogue.

Albanese no sólo quedó mal parado por manchar el cargo que ostenta, sino por llevarse de corbata a su partido, el Partido Laborista, el cual se jacta de ser defensor de la causa feminista.

“El Sr. Albanese cayó en la vulgaridad con sus comentarios soeces, que demuestran una falta de criterio extrema en un momento en que la confianza en el Partido Laborista se está desmoronando”, reprochó la ministra de Comunicaciones de Australia, Sarah Henderson, quien señaló que Albanese cometió una grave falta de respeto hacia las mujeres, además de avergonzar a los australianos.

“El lenguaje vulgar y grosero del Sr. Albanese ridiculiza la afirmación del Partido Laborista de ser defensor de las mujeres. ¿Hasta dónde puede llegar este Primer Ministro? Los australianos merecen algo mejor”, agregó la funcionaria. Por el momento, Kylie Minogue no se ha pronunciado sobre los comentarios del político.