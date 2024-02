Eme Malafe nos cuenta cómo fue colaborar con Damon Albarn y Africa Express en Bahidorá 2024

Lo que necesitas saber: Aprovechando su participación con Africa Express en Bahidorá 2024, platicamos con Eme Malafe sobre colaborar con el colectivo y Damon Albarn.

Definitivamente, nos tomó por sorpresa que a unos cuantos meses de su presentación con Blur en México, Damon Albarn regresara tan rápido para tocar en Bahidorá 2024 con uno de sus proyectos más grandes y especiales: Africa Express. Y mucho menos nos esperábamos que además de juntar a músicos chonchos de todo el mundo, dentro del linuep de artistas incluyera a talento mexicano, entre ellos Eme Malafe.

Para quienes no lo conozcan, Martín Geovanni Aldana Cervantes –como en realidad se llama–, es un artista originario de la CDMX que trae una propuesta bastante interesante. Inició dentro del mundo del rap, pero en 2017, con el lanzamiento de su disco debut, El Mala, comenzó a convivir con referentes del género urbano de nuestro país, como Uzielito Mix, DJ Eli y Neto Peña.

A partir de ahí, su proyecto ha evolucionado, pues en su música podemos encontrar distintos géneros como el trap, rap, reggaetón, corridos tumbados, salsa, música regional mexicana, entre muchos otros ritmos. Y es gracias a esta combinación tan rica de sonidos –que el propio Eme considera como una fiesta chilanga– que ha tenido la oportunidad de pisar escenarios como el de AXE Ceremonia.

Pero quizá la mayor señal de que Eme Malafe está creciendo a pasos agigantados es que haya recibido la invitación para formar parte de la alineación de artistas que se subirían al escenario de Bahidorá 2024 junto a Damon Albarn y todo el talento de Africa Express. Algo que para ser honestos, muy pocos se pueden dar el lujo de presumir.

Justo antes de su participación junto al colectivo en el festival de Las Estacas, tuvimos chance de platicar en exclusiva con el artista mexa, quien nos contó cómo fue que terminó trabajando con estos musicazos, colaborar con Damon Albarn, lo que aprendió rodeado de tanto talento de todo el mundo y mucho más. Por acá les dejamos la charla que nos aventamos con Eme y un video para que lo conozcan más.

El acercamiento para colaborar con este colectivo

Por supuesto que al ver el nombre de Eme Malafe dentro del talento que participaría con Damon Albarn y Africa Express en esta edición de Bahidorá, nos llamó muchísimo la atención de la elección. Pues definitivamente, tiene una onda musical diferente para aportar a un grupo como este. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, para este artista también fue una sorpresa que lo invitaran a colaborar para este show.

“Fue algo bien loco, tú lo acabas decir. Conocí a una de las personas organizadoras en una fiesta y me dijo ‘mira, yo me dedicó a esto, soy de Bahidorá y la neta estaría bien chido que fueras’. Yo le contesté que contaran conmigo y que ahí andaba para lo que gustaran. Pasaron unos 15 o 20 días y me mandaron un mensaje con mi manager para invitarme al festival bajo el concepto de Africa Express. Él me explicó que llevarían a un montón de artistas de distintos países a jammear y ver qué sale, y me preguntó que si quería participar. Obvio acepté, quizá esté sobrado el llamarme a mí mismo artista, pero a eso nos dedicamos, somos artistas. Entonces, la neta es que la música nos encanta, estuvimos varios días tocando y es algo que te llena. Podríamos estar días completos metidos en el estudio y creo que hablo por la mayoría que nos sentiríamos felices”.

Eme Malafe y Damon Albarn en el show de Africa Express en Bahidorá 2024/Foto vía Facebook del artista

El conectar con otros artistas de diferentes países, culturas e idiomas

Algo que caracteriza a Africa Express es la habilidad que tienen todos los que participan de crear música juntos sin conocerse, pero sobre todo, viniendo de países y contextos completamente distintos. Y por supuesto que para Bahidorá 2024 no fue la excepción, pues Eme Malafe sintió esa conexión en cuanto comenzó a palomear con todos los integrantes del colectivo.

“La música no conoce de idiomas ni tampoco de fronteras. De repente están tocando una onda muy africana, música ruda y muy rica con mucha percusión, pero luego están dándole a la marimba o un instrumento parecido a un arpa. Como que la música nos une y se está dando. Yo ya conocía a varios de los artistas que están ahí metidos, algunos los conocí en cuanto nos informaron que íbamos a participar juntos. Soy de los que se pone a investigar para ver quién va a estar, quienes son y qué tocan. Obvio sabía quién era Damon, muchos de nosotros lo escuchábamos en primaria o secundaria, no recuerdo qué etapa pero sabemos de él por Gorillaz y sus demás proyectos. Muchos crecimos con su música, pero en general todos son leyendas”.

Eme Malafe logró conectar con todos los músicos que se sumaron al lineup de Africa Express para este show/Foto vía Facebook del artista

El ego ni los nombres son importantes dentro de Africa Express

Juntar a tanto talento de todo el mundo no es una tarea sencilla. Sin embargo, para Eme Malafe no fue tan complicado unir fuerzas con los músicos que le entraron a esta participación de Africa Express, pues todos estaban conscientes que lo más importante era dejar afuera del cuarto de ensayo las cosas negativas o que podrían malvibrar a los demás para concentrarse en tocar juntos.

“Lo más chingón de tocar con todas estas personas es que no existe nada de ego, interés, nada. Es gente haciendo música, aquí nadie es superestrella, nadie es más que nadie, eso no importa, simplemente estamos creando música. Y de repente hasta te da cosa meterte porque ves que de repente llega una artista que está cantando en portugués y otra en francés, y escuchas sus voces y te preguntas ‘¿cómo le hago? ¿A qué me meto? Pero entras y le das porque para ellos también es algo muy chido, porque tengo un acento distinto, así como un tipo diferente de entonación y vocalización”. “Y al fluir en algo tan rico con este conjunto de instrumentos, pues es cuando te das cuenta que realmente amas la música, eso es lo que nos une en una habitación y lo que deja que no haya un conflicto entre todos, todos nos aplaudimos entre nosotros aunque no salgan las cosas como esperamos. Me parece increíble que de alguna manera exista esa especie de desconocimiento entre los involucrados, porque simplemente estamos tocando. Y no estoy seguro si algunos de ellos en sus países son unas estrellas, solo pensamos en trabajar juntos y en la música que hacemos, eso es lo único que importa”.

Eme Malafe y Damon Albarn trabajando juntos para el show de Africa Express en Bahidorá 2024/Foto vía Facebook del festival

La libertad de poder expresarte a través de la música

Como ya se podrán dar cuenta, montar un show de Africa Express no es una tarea sencilla, pues tienen que engranar muy bien a todos los participantes para sacar lo mejor de ellos. Pero en medio de este “orden”, existe la libertad de intervenir y proponer las cosas que los artistas traigan en mente, y eso le pasó a Eme Malafe cuando comenzó a jammear con Damon Albarn y los demás músicos. Pero también se llevó una enorme lección de todo este proyecto.

“Me decían ‘nos gustaría que tú le entraras con tal y tal artista’, y por supuesto que yo encantado de trabajar con personas nuevas. Pero de repente estaba escuchando algo en lo que me quería meter y pedía chance de pasar, y claro que me dejaban colaborar. Y si salía, chido, excelente; y si no, también. La verdad es que se siente un ambiente increíble adentro, nunca había vivido esto, el mundo y lo que está pasando se queda afuera. Esta es una experiencia de mucho conocimiento y enriquecimiento, de compartir lo que los demás hacen y yo hago. Está muy chingón”. “De todo esto me llevo un montón de apertura en mi visión artística. Te soy sincero, creo que a veces me cierro a querer ser un artista que produzca música para millones de personas y hacer un chorro de dinero. Eso de repente lo sigo buscando, pero también existe ese otro lado en el que te das cuenta que la música no es eso y te pones a pensar qué deseas conseguir con tu carrera. Ya sabes, si quieres tener buenos números o tener un buen contrato con una disquera grande”. “Pero nada de eso importa con toda esta gente, aquí es de reconocer a los demás. Entonces me llevó eso, que hay un mundo totalmente diferente de la música al que no le importa nada de lo que yo tengo en mi mente, que prefiere la instrumentación y lo que se está viviendo, disfrutar de los momentos. Lo único que buscan es que todo salga bien y pertenecer, pues vinieron a construir y no a pensar en cuánto les van a pagar. Esto es como volver a tus orígenes, recordar la época en lo que lo único que te importaba era tocar y componer rolas por el simple gusto de hacerlo, por amor al arte”.

@sopitasfm El talento mexicano anda cumpliendo el sueño de muchos: echar el palomazo junto a Damon Albarn y Africa Express Eme MalaFe y Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido son algunos de los artistas mexas que tocaron junto al músico británico y su colectivo en Bahidorá Y para que chequen cómo se pondrá la cosa, acá les dejamos un video exclusivo de los ensayos de Damon y compañía para este show especial #TiktokMeHizoVer #DamonAlbarn #AfricaExpress #ememalafe @Bahidorá @eme malafe ♬ sonido original – sopitas

Y a todo esto, ¿cómo es colaborar con Damon Albarn?

Por supuesto que una de las cosas que queríamos preguntarle a Eme Malafe sobre su participación con Africa Express era cómo es trabajar con alguien como Damon Albarn. Y para nuestra sorpresa, el artista mexa nos contó que el músico británico recibió con los brazos abiertos e incluso conocía unas cuantas de las rolas que hace. De plano, una experiencia inolvidable que le cambió la vida para siempre.

“Es extraño ver como una leyenda viva como él –porque Gorillaz marcó a varias generaciones, la niñez y juventud de un montón de personas–, cuando nos recibió, nos dijo que conocía la canción de ‘El niño’ y que me ubicaba, a Eme Malafe. Y claro que eso me sacó de onda, no creía posible que conociera una de mis rolas y en particular, una tan específica como esa. Y no nada más fue eso, vio que nos metimos mientras estábamos jammeando, se paró de su silla y se integró con nosotros porque quería hacer algo con los que andábamos tocando en la sala. Le empezó a meter mano al piano y obvio que eso te pone cierta presión, pensar si estás haciendo las cosas bien frente a él, pero como que eso también te da la confianza de demostrar que traes con qué codearte con todos estos artistas (…) Nunca creí trabajar con Damon y mucho menos hacer salsa con él, pero pasó, se vivió. Y sigo con este pensamiento de que si mañana esto se acaba, se acaba mi carrera, estaría feliz porque logramos esto y muchas cosas más. Me voy a regresar a mi casa pensando en todo lo que me está dando la música”.

