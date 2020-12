“Lo importante en la música es ser tú mismo”: Una entrevista con Benny Blanco

Durante años, la industria musical nos ha presentado a personas que bajita la mano, han sido piezas clave para que bandas y artistas que nos encanten, triunfen y sean exitosos. Los productores forman parte de este grupo, pues sin ellos y sus conocimientos teóricos y prácticos quizá no hubieran nacido nuestras canciones favoritas, y en la actualidad tenemos a figuras que son importantes en este aspecto, como Benny Blanco.

Quizá no les suene el nombre, pero estamos seguros de que al menos han escuchado algunas de las rolas que ha compuesto durante más de 13 años de carrera. Para que se den una idea, Benjamin Joseph Levin –como en realidad se llama–, ha grabado con artistas del tamaño de Katy Perry, Britney Spears, Justin Bieber, Ed Sheeran, Calvin Harris, Camila Cabello, Ke$ha, Marina and The Diamonds, Halsey, Khalid y la lista sigue.

Es por eso que en medio de la pandemia y para terminar el año, tuvimos chance de platicar con Benny Blanco de todo un poco. Desde sus inicios, las primeras canciones que compuso y que se convirtieron en hits, los sencillos que lanzó en 2020, la rola más difícil que le ha tocado grabar y sobre todo, hicimos un recorrido breve pero conciso por su carrera para que nos contara lo que la música le ha dejado durante tantos años de trayectoria.

Los inicios de Benny Blanco

Es normal que cuando alguien decide tomar el camino de la música, en un inicio intenta seguir a esos músicos y productores que lo influenciaron para dedicarse a esto. El caso de Benny Blanco es muy similar, pues además de crecer escuchando a leyendas de la música, también lo inspiraron grandes artistas de su estado, como The Neptunes (o sea Pharrell Williams y Chad Hugo) y Timbaland, puro peso pesado.

“Cuando crecí me influenció Prince, Marvin Gaye, The Beatles. También algunos artistas de hip-hop que me volaron la cabeza como 2Pac o productores como Timbaland, The Neptunes, Quincy Jones, Ric Rubin, amo a estos tipos ¿sabes? Son mis ídolos. Pero definitivamente Timbaland y The Neptunes fueron importantes para que me dedicara a esto porque son del mismo lugar donde crecí, todos son de Virginia. Los vi y era todo lo que yo quería hacer y saber que ahora eso es a lo que me dedico es muy loco para mí, si te soy sincero aún no puedo creerlo”.

Iniciando con un hitazo junto a Britney Spears

Benny Blanco no es ningún nombre nuevo dentro de la industria musical. De hecho, su carrera comenzó con una de las mujeres más importantes en la historia del pop: la mismísima Britney Spears, con quien trabajó en la rola homónima de su sexto álbum de estudio, Circus. Pero, ¿qué sintió este joven productor cuando supo que su canción estaba pegando y se escuchaba en todos lados? Bueno, pues él mismo nos lo cuenta.

“Creo que sigo sintiendo lo mismo que en aquel momento, cuando escucho una de mis canciones en la radio o algo así, muchas veces no puedo creer que soy yo, me siento como un niño cuando pienso en eso, ya sabes, me detengo a escucharlo y me sorprendo a mí mismo. A veces me da pena eso, pero no puedo evitarlo, es un sentimiento loco que una canción que compuse en mi cuarto haya llegado a tantas personas”.

El sentimiento de ver a miles de personas coreando tus canciones

La música siempre deja toda clase de momentos para los que están involucrados en ella, buenos o malos. Por supuesto que Benny Blanco ha pasado por todos ellos, pero hay una ocasión en particular que nunca olvidará y que sin duda marcó su carrera, ver a miles de personas cantando las canciones que compuso junto a Ed Sheeran, pero sobre todo, mirar como algunos de ellos las disfrutaban de diferente manera.

“Recuerdo una vez que estaba de gira con Ed Sheeran y él estaba tocando, tú sabes hicimos todo este disco juntos, fui el productor ejecutivo de ‘Divide’. Entonces él estaba interpretando todo el álbum e inevitablemente sonaron algunas de mis canciones y vi como 85 mil personas estaban cantando cada una de las palabras, lloraban, reían y sonreían. Y eso simplemente me hizo darme cuenta de que la música es más grande que yo, e incluso más que Ed, es como si pusiera a la gente en un camino en el que creen que esa canción es lo más importante de sus vidas”. Todo el mundo escucha música, no es como que alguien te diga ‘oh, no hago eso’ o ‘no juego futbol o basquetbol’, es como tomar agua o comer, todos escuchan música. Y es sumamente loco la magnitud y la influencia que puede tener en la gente alguna de las canciones que compongo”.

Componer canciones que simplemente se convierten en hits

A la hora de escuchar esas canciones que suenan a más no poder en las estaciones de radio y que escuchas hasta en la vuelta de la esquina, es inevitable no preguntarnos, ¿las personas que están detrás de esas rolas las compone con la intención de que sean hits? Bueno, pues Benny Blanco dice que en sus planes jamás ha estado crear esta clase de melodías, porque él solo disfruta de crear y pasarla bien en el estudio.

“Honestamente no lo sé, creo que nunca me lo habían preguntado. Compongo una canción porque me encanta, porque es divertido grabarla y quizá todos los involucrados la están pasando bien. A veces tengo este extraño presentimiento cuando una canción es buena, siento como si un carro te atropellara o como si te me faltara la respiración, e incluso es probable que puedas tener un sentimiento raro en el estómago, cualquier de esas estoy seguro que le suceden a muchos compositores o productores y gracias a eso sé que quizá podría ser un hit”. “Nunca lo planeo, normalmente las canciones que hago y que llegan al top de las listas de popularidad llegan así. Jamás pienso si le va a gustar a miles de personas allá afuera, de repente se convierten en monstruos y es muy difícil predecir esa clase de cosas”.

Mostrando el lado más sensible de Justin Bieber

Este 2020, Benny Blanco estrenó varias rolas. Quizá la que más llamó la atención fue “Lonely”, una canción en donde vuelve a colaborar con Justin Bieber, con quien ha trabajado en discos como My World 2.0 y Purpose. Sin embargo, y considerando que ambos han madurado con el paso de los años, decidieron que lo mejor para este tema era enseñarle a sus fans al artista que siente y que no siempre la pasa bien.

“A Justin Bieber lo conozco desde 2009, lo he visto en la cima del mundo y en lo más bajo, conozco todos los lados que hay en él. Así que siento que esa relación musical tan cercana y que a pesar de que no somos mejores amigos se siente fuerte, me inspiró a componer esa canción. Él estaba dispuesto a mostrarse emocional, abrirse a tal punto de verse vulnerable, y empezamos a hacer música en el sentido de que se reflejara esa conexión. Es una canción importante, sobre todo en estos días, porque está bien estar triste, está bien estar pasando por un momento en el que no tienes la certeza de nada, tienes amigos pero no sabes cómo hablar con ellos. Los más jóvenes pueden escuchar la canción y decir ‘Oh, Dios mío, Justin Bieber está pasando por lo mismo que yo’, y siento que fue una manera muy diferente de trabajar una canción”.

Un tributo a Juice WRLD

Otra de las canciones que Benny Blanco lanzó este año fue “Real Shit”, un tema que grabó con el rapero Juice WRLD. Lamentablemente, Jarad Higgins –como en realidad se llamaba– murió el 8 de diciembre de 2019 a los 21 años, pero dejó un enorme legado y esta canción es una especie de tributo para este artista que, aunque partió de manera precipitada y con una carrera corta, marcó a miles de personas en tan poco tiempo.

“Con Juice WRLD la cosa fue muy diferente. Esta fue la primera canción que hicimos la primera vez que nos vimos en un estudio para ver si podíamos trabajar juntos. Grabamos seis canciones y me volvió loco la forma en la que él usaba la música, entraba, grababa y escribía un montón de líneas y frases al mismo tiempo, lo más increíble de todo es que salía en una sola toma. Recuerdo ver eso y cómo todos alrededor nos quedamos con la boca abierta”. “Desafortunadamente perdimos a un artista muy talentoso, dejó una huella en la historia de la música en unos cuantos años. Y no puedo ni imaginarme lo que hubiera logrado si tuviera la oportunidad de vivir más tiempo, ¿sabes? Fue un buen amigo mío, es difícil todos los días, pero estoy contento de que dejó mucha música con la que la gente puede entender de donde vino y se den cuenta del gran impacto que tuvo en el mundo”.

Las redes sociales nos muestra el lado más íntimo de los artistas

Para muchos, la tecnología ha sido una gran herramienta musical, a tal grado que sin ella muchos jóvenes no se hubieran dado a conocer, sobre todo gracias a las redes sociales. Sin embargo, y más allá de pensar en el impacto que ha tenido el internet para la industria, Benny Blanco piensa que esta maravilla nos abrió las puertas para no solo escuchar propuestas de todo el mundo, sino para conocer el lado más personal de nuestros artistas favoritos.

“Creo que en este momento, las redes sociales son capaces de acercarnos a toda clase de artistas. Siento que si no fuera por eso, muchos ni siquiera hubieran tenido la oportunidad de entrar a tus oídos y en el gusto de la gente, eso les ha abierto una enorme ventana mundial. Porque en el pasado no sabíamos quién era el artista como persona, y ahora tienes canciones como ‘Lonely’ o artistas como Juice WRLD que te dicen ‘hey, estoy deprimido en este momento, siento ansiedad, o simplemente me siento contento’. “Siento que eso ayuda a los jóvenes, no solo a relacionarse con sus artistas favoritos, sino aprender de ellos y tener lecciones a través de sus canciones, porque afortunadamente esas melodías tocan a miles de personas. Es bueno que estemos hablando de cosas reales gracias a la música y que no solo sea ‘hoy fui a un club y la pasé de maravilla’, creo que eso es importante”.

Benny Blanco compone rolas que nos pongan en momentos específicos

Uno de los retos a la hora de componer una canción es saber de qué quieres hablar. Esto aplica para aquellos que están empezando a escribir en sus cuartos o los artistas más conocidos, y aunque parece que algunos se les pueden acabar las ideas, Benny Blanco intenta siempre que sus rolas te recuerden a un momento o sentimiento específico de tu vida, pero él mismo nos explica esto y por qué es complicado elegir un top con las canciones que ha grabado.

“Cuando escucho mi propia música la evalúo como fan, ¿sabes? Cuando hago canciones realmente siento que son como el soundtrack de mi vida, así que si compongo una canción y estoy en un momento feliz, creo que es como cuando escuchas una melodía y de repente te recuerda al baile escolar o cuando estabas en séptimo grado, cosas así. La forma en que hago música va por ese camino, como si cada una de esas canciones y esto es mera opinión personal, te pusiera en un momento específico de tu vida y que tiene demasiada importancia”. “Entonces cada que escucho mis propias canciones me acuerdo de cosas como ‘oh, compuse esa canción cuando me cortaron o esta la escribí después de una de las noches más divertidas de mi vida’. Para mí es complicado elegir mis favoritas porque tengo tantas memorias con todas estas canciones que he trabajado con muchos artistas que considero mis amigos”.

La canción más difícil que ha grabado

A lo largo de su enorme carrera, Benny Blanco ha trabajado con toda clase de artistas, desde músicos consagrados hasta jóvenes promesas. Así que es inevitable que durante todo ese tiempo que pasa con ellos, en estudios y componiendo canciones, es inevitable que surjan anécdotas al respecto y una de ellas es la que tuvo cuando grabó “Dynamite” con Taio Cruz, que por cierto, la considera como una de las rolas más difíciles de grabar.

“Quizá la canción más desafiante en la que me ha tocado producir fue ‘Dynamite’ con Taio Cruz, porque la grabamos y se supone que Taio vendría al estudio para trabajar en ella, pero unos volcanes hicieron erupción en Europa y no había vuelos, estaba varado. No sé cómo, pero recuerdo que encontró la manera de viajar a Suecia, escribimos la canción con Max Martin y halló la forma de grabar los versos con tecnología casi cavernícola. Le mandamos lo que teníamos, él nos envió su parte y mezclamos todo, no es que fuera difícil musicalmente hablando, pero hubo tantas cosas alrededor de esta canción que después de todo resultó gratificante escuchar el resultado final”.

La pandemia lo ayudó creativamente

Como ya nos quedó claro a lo largo de todos estos meses que llevamos de cuarentena, un montón de artistas y músicos aprovecharon perfectamente este tiempo de la mejor manera. Ya sea haciendo conciertos en línea o componiendo rolas en los estudios que tienen en sus casas, pero en el caso de Benny Blanco, el hecho de estar tantos días encerrado y con instrumentos a su alrededor lo inspiró a tal grado que en 2021 planea lanzar un disco.

“Con todo el tiempo que he tenido en estos meses, creo que lo más indicado sería seguir componiendo más canciones y lanzar un disco el próximo año. Realmente estoy trabajando duro en eso y al mismo tiempo me encuentro desafiándome a mí mismo, haciendo cosas que nunca había intentado. Eso trato de hacerlo cada que voy a escribir una letra o una melodía, siempre me gusta estar un poco incómodo cuando intento cosas nuevas y ponerme en una situación en la que pueda fallar o tener mucho éxito. Así que seguiré con ese plan”.

Ser tú mismo es importante dentro de la música

Más allá de dejarles satisfacciones físicas, a los artistas la música muchas veces les enseña muchas cosas. Pero después de tanto tiempo dentro de la industria, componiendo hits que rompen todas las listas de popularidad, para Benny Blanco lo mejor que le ha traído este arte es darse cuenta de que en realidad lo importante para ser exitoso y triunfar en cualquier aspecto de la vida, es siempre ser fiel a ti mismo.